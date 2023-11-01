https://crimea.ria.ru/20231101/zhiteli-sevastopolya-otvetyat-za-nezakonnuyu-okhotu-v-zakaznike-1132479250.html

Жители Севастополя ответят за незаконную охоту в заказнике

Жители Севастополя ответят за незаконную охоту в заказнике - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Жители Севастополя ответят за незаконную охоту в заказнике

В Севастополе пойдут под суд двое обвиняемых в незаконной охоте. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T12:10

2023-11-01T12:10

2023-11-01T12:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе пойдут под суд двое обвиняемых в незаконной охоте. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Севастополю.По данным ведомства, организатором незаконной охоты был 46-летний житель Севастополя, который ранее работал егерем и хорошо знает лесную местность. В сообщники он взял своего 54-летнего знакомого, у которого имелся охотничий карабин, приборы ночного видения и бесшумной стрельбы. Периодически они охотились, добытые трофеи делили между собой, после чего каждый распоряжался ими по своему усмотрению.Последний выход на охоту у них был в марте 2023 года. Браконьеры подстрелили дикого кабана, тушу разделили на несколько частей и скрылись с места преступления. Однако уйти далеко им не удалось. По горячим следам они были задержаны сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю при силовой поддержке ОМОН "Беркут-С" Росгвардии.В ходе предварительного расследования было установлено, что злоумышленники причинили Государственному охотничьему фонду Российской Федерации в лице Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя материальный ущерб на общую сумму 150 тысяч рублей.Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"). Фигурантам предъявлено обвинение. Материалы дела переданы в суд. Если вина злоумышленников будет доказана, то их ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин ответит за вылов краснокнижных рыб и креветки из ДонузлаваКрымчанина наказали за незаконно убитого оленяРужье, патроны и манок: в Ялтинском заповеднике поймали браконьера

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, незаконная охота, новости крыма, севастополь, природа, умвд россии по севастополю, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), омон, спецподразделение "беркут", экология