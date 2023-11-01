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Жители Севастополя ответят за незаконную охоту в заказнике - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Жители Севастополя ответят за незаконную охоту в заказнике
Жители Севастополя ответят за незаконную охоту в заказнике - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Жители Севастополя ответят за незаконную охоту в заказнике
В Севастополе пойдут под суд двое обвиняемых в незаконной охоте. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T12:10
2023-11-01T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе пойдут под суд двое обвиняемых в незаконной охоте. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Севастополю.По данным ведомства, организатором незаконной охоты был 46-летний житель Севастополя, который ранее работал егерем и хорошо знает лесную местность. В сообщники он взял своего 54-летнего знакомого, у которого имелся охотничий карабин, приборы ночного видения и бесшумной стрельбы. Периодически они охотились, добытые трофеи делили между собой, после чего каждый распоряжался ими по своему усмотрению.Последний выход на охоту у них был в марте 2023 года. Браконьеры подстрелили дикого кабана, тушу разделили на несколько частей и скрылись с места преступления. Однако уйти далеко им не удалось. По горячим следам они были задержаны сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю при силовой поддержке ОМОН "Беркут-С" Росгвардии.В ходе предварительного расследования было установлено, что злоумышленники причинили Государственному охотничьему фонду Российской Федерации в лице Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя материальный ущерб на общую сумму 150 тысяч рублей.Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"). Фигурантам предъявлено обвинение. Материалы дела переданы в суд. Если вина злоумышленников будет доказана, то их ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин ответит за вылов краснокнижных рыб и креветки из ДонузлаваКрымчанина наказали за незаконно убитого оленяРужье, патроны и манок: в Ялтинском заповеднике поймали браконьера
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происшествия, незаконная охота, новости крыма, севастополь, природа, умвд россии по севастополю, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), омон, спецподразделение "беркут", экология
Жители Севастополя ответят за незаконную охоту в заказнике

Жители Севастополя пойдут под суд за незаконную охоту в заказнике

12:10 01.11.2023 (обновлено: 12:17 01.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоОхота
Охота - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе пойдут под суд двое обвиняемых в незаконной охоте. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Севастополю.

"Сотрудниками отдела дознания ОМВД России по Балаклавскому району окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной охоте на территории заказника, совершенной организованной группой с причинением особо крупного ущерба", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

По данным ведомства, организатором незаконной охоты был 46-летний житель Севастополя, который ранее работал егерем и хорошо знает лесную местность. В сообщники он взял своего 54-летнего знакомого, у которого имелся охотничий карабин, приборы ночного видения и бесшумной стрельбы. Периодически они охотились, добытые трофеи делили между собой, после чего каждый распоряжался ими по своему усмотрению.
Последний выход на охоту у них был в марте 2023 года. Браконьеры подстрелили дикого кабана, тушу разделили на несколько частей и скрылись с места преступления. Однако уйти далеко им не удалось. По горячим следам они были задержаны сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю при силовой поддержке ОМОН "Беркут-С" Росгвардии.

"При осмотре автомобиля ВАЗ-2110, в котором передвигались подозреваемые, были обнаружены и изъяты охотничий карабин с патронами, приборы ночного видения и бесшумной стрельбы, а также фрагменты туши дикого животного", – говорится в сообщении Управления МВД России по городу Севастополю.

В ходе предварительного расследования было установлено, что злоумышленники причинили Государственному охотничьему фонду Российской Федерации в лице Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя материальный ущерб на общую сумму 150 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"). Фигурантам предъявлено обвинение. Материалы дела переданы в суд. Если вина злоумышленников будет доказана, то их ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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