https://crimea.ria.ru/20230313/v-zakaznike-pod-sevastopolem-brakonery-zastrelili-kabana-1127510434.html

В заказнике под Севастополем браконьеры застрелили кабана

В заказнике под Севастополем браконьеры застрелили кабана - РИА Новости Крым, 13.03.2023

В заказнике под Севастополем браконьеры застрелили кабана

В Севастополе сотрудники полиции при силовой поддержке ОМОНа задержали двоих браконьеров за охоту на дикого кабана на особо охраняемой территории. Об этом... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T17:29

2023-03-13T17:29

2023-03-13T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полиции при силовой поддержке ОМОНа задержали двоих браконьеров за охоту на дикого кабана на особо охраняемой территории. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Кабана застрелили в лесном массиве государственного природного ландшафтного заказника регионального значения "Байдарский", уточнили в полиции.Охотниками оказались севастопольцы 53 и 45 лет. Во время задержания у них были изъяты зарегистрированный охотничий карабин, приборы ночного видения и бесшумной стрельбы. В автомобиле также обнаружили фрагменты туши дикого животного.Браконьеров по горячим следам задержали сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю при силовой поддержке ОМОН "Беркут-С" Росгвардии.Ущерб, причиненный Государственному охотничьему фонду оценен в 30 тысяч рублей. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы по уголовной статье "Незаконная охота".Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в КрымуВ Крыму браконьер наловил креветки на миллион рублейЛесорубов-браконьеров предложили судить по уголовной статье

https://crimea.ria.ru/20221109/million-ili-tyurma-v-krymu-poymali-nelegalnykh-okhotnikov-za-zaytsami-1125296256.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, общество, экология, новости крыма