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В заказнике под Севастополем браконьеры застрелили кабана - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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В заказнике под Севастополем браконьеры застрелили кабана
В заказнике под Севастополем браконьеры застрелили кабана - РИА Новости Крым, 13.03.2023
В заказнике под Севастополем браконьеры застрелили кабана
В Севастополе сотрудники полиции при силовой поддержке ОМОНа задержали двоих браконьеров за охоту на дикого кабана на особо охраняемой территории. Об этом... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T17:29
2023-03-13T17:48
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полиции при силовой поддержке ОМОНа задержали двоих браконьеров за охоту на дикого кабана на особо охраняемой территории. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Кабана застрелили в лесном массиве государственного природного ландшафтного заказника регионального значения "Байдарский", уточнили в полиции.Охотниками оказались севастопольцы 53 и 45 лет. Во время задержания у них были изъяты зарегистрированный охотничий карабин, приборы ночного видения и бесшумной стрельбы. В автомобиле также обнаружили фрагменты туши дикого животного.Браконьеров по горячим следам задержали сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю при силовой поддержке ОМОН "Беркут-С" Росгвардии.Ущерб, причиненный Государственному охотничьему фонду оценен в 30 тысяч рублей. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы по уголовной статье "Незаконная охота".Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в КрымуВ Крыму браконьер наловил креветки на миллион рублейЛесорубов-браконьеров предложили судить по уголовной статье
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севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, общество, экология, новости крыма
В заказнике под Севастополем браконьеры застрелили кабана

В Севастополе поймали браконьеров за охоту на кабана в Байдарском заказнике

17:29 13.03.2023 (обновлено: 17:48 13.03.2023)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюВ Севастополе силовики поймали браконьеров
В Севастополе силовики поймали браконьеров
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полиции при силовой поддержке ОМОНа задержали двоих браконьеров за охоту на дикого кабана на особо охраняемой территории. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Кабана застрелили в лесном массиве государственного природного ландшафтного заказника регионального значения "Байдарский", уточнили в полиции.
Охотниками оказались севастопольцы 53 и 45 лет. Во время задержания у них были изъяты зарегистрированный охотничий карабин, приборы ночного видения и бесшумной стрельбы. В автомобиле также обнаружили фрагменты туши дикого животного.
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"В ночное время мужчины вдвоем прибыли на территорию природного заказника, выследили добычу, произвели два прицельных выстрела... Разделав тушу убитого ими кабана, злоумышленники поделили незаконно добытый трофей и скрылись с места происшествия", - уточняется в сообщении.
Браконьеров по горячим следам задержали сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю при силовой поддержке ОМОН "Беркут-С" Росгвардии.
Ущерб, причиненный Государственному охотничьему фонду оценен в 30 тысяч рублей. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы по уголовной статье "Незаконная охота".
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