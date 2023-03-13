https://crimea.ria.ru/20230313/v-zakaznike-pod-sevastopolem-brakonery-zastrelili-kabana-1127510434.html
В заказнике под Севастополем браконьеры застрелили кабана
В заказнике под Севастополем браконьеры застрелили кабана - РИА Новости Крым, 13.03.2023
В заказнике под Севастополем браконьеры застрелили кабана
В Севастополе сотрудники полиции при силовой поддержке ОМОНа задержали двоих браконьеров за охоту на дикого кабана на особо охраняемой территории. Об этом... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T17:29
2023-03-13T17:29
2023-03-13T17:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полиции при силовой поддержке ОМОНа задержали двоих браконьеров за охоту на дикого кабана на особо охраняемой территории. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Кабана застрелили в лесном массиве государственного природного ландшафтного заказника регионального значения "Байдарский", уточнили в полиции.Охотниками оказались севастопольцы 53 и 45 лет. Во время задержания у них были изъяты зарегистрированный охотничий карабин, приборы ночного видения и бесшумной стрельбы. В автомобиле также обнаружили фрагменты туши дикого животного.Браконьеров по горячим следам задержали сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю при силовой поддержке ОМОН "Беркут-С" Росгвардии.Ущерб, причиненный Государственному охотничьему фонду оценен в 30 тысяч рублей. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы по уголовной статье "Незаконная охота".Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в КрымуВ Крыму браконьер наловил креветки на миллион рублейЛесорубов-браконьеров предложили судить по уголовной статье
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севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, общество, экология, новости крыма
В заказнике под Севастополем браконьеры застрелили кабана
В Севастополе поймали браконьеров за охоту на кабана в Байдарском заказнике
17:29 13.03.2023 (обновлено: 17:48 13.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полиции при силовой поддержке ОМОНа задержали двоих браконьеров за охоту на дикого кабана на особо охраняемой территории. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Кабана застрелили в лесном массиве государственного природного ландшафтного заказника регионального значения "Байдарский", уточнили в полиции.
Охотниками оказались севастопольцы 53 и 45 лет. Во время задержания у них были изъяты зарегистрированный охотничий карабин, приборы ночного видения и бесшумной стрельбы. В автомобиле также обнаружили фрагменты туши дикого животного.
"В ночное время мужчины вдвоем прибыли на территорию природного заказника, выследили добычу, произвели два прицельных выстрела... Разделав тушу убитого ими кабана, злоумышленники поделили незаконно добытый трофей и скрылись с места происшествия", - уточняется в сообщении.
Браконьеров по горячим следам задержали сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю при силовой поддержке ОМОН "Беркут-С" Росгвардии.
Ущерб, причиненный Государственному охотничьему фонду оценен в 30 тысяч рублей. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы по уголовной статье "Незаконная охота".
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