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В Крыму браконьер наловил креветки на миллион рублей - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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В Крыму браконьер наловил креветки на миллион рублей
В Крыму браконьер наловил креветки на миллион рублей - РИА Новости Крым, 14.10.2022
В Крыму браконьер наловил креветки на миллион рублей
Крымчанина обвинили в незаконной добыче черноморской креветки и причинении ущерба водным биоресурсам республики на один миллион рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T13:46
2022-10-14T13:46
крым
прокуратура республики крым
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Крымчанина обвинили в незаконной добыче черноморской креветки и причинении ущерба водным биоресурсам республики на один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным предварительного расследования, браконьер выловил свыше 10 тысяч экземпляров черноморской травяной креветки в бухте Ярлыгач Черного моря в июне 2022 года.Уголовное дело направлено в суд.Ранее в Крыму вынесли приговоры участникам банды, незаконно добывавшим осетровых в Азовском море.
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крым, прокуратура республики крым, черное море
В Крыму браконьер наловил креветки на миллион рублей

В Крыму осудят браконьера за незаконную добычу свыше 10 тысяч экземпляров креветки

13:46 14.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Крымчанина обвинили в незаконной добыче черноморской креветки и причинении ущерба водным биоресурсам республики на один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным предварительного расследования, браконьер выловил свыше 10 тысяч экземпляров черноморской травяной креветки в бухте Ярлыгач Черного моря в июне 2022 года.
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18 августа, 14:52
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"С незаконно добытым уловом мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Действиями подсудимого водным биологическим ресурсам был причинен ущерб в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее в Крыму вынесли приговоры участникам банды, незаконно добывавшим осетровых в Азовском море.
 
КрымПрокуратура Республики КрымЧерное море
 
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