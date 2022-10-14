https://crimea.ria.ru/20221014/v-krymu-brakoner-nalovil-krevetki-na-million-rubley-1124886094.html
В Крыму браконьер наловил креветки на миллион рублей
В Крыму браконьер наловил креветки на миллион рублей - РИА Новости Крым, 14.10.2022
В Крыму браконьер наловил креветки на миллион рублей
Крымчанина обвинили в незаконной добыче черноморской креветки и причинении ущерба водным биоресурсам республики на один миллион рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T13:46
2022-10-14T13:46
2022-10-14T13:46
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Крымчанина обвинили в незаконной добыче черноморской креветки и причинении ущерба водным биоресурсам республики на один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным предварительного расследования, браконьер выловил свыше 10 тысяч экземпляров черноморской травяной креветки в бухте Ярлыгач Черного моря в июне 2022 года.Уголовное дело направлено в суд.Ранее в Крыму вынесли приговоры участникам банды, незаконно добывавшим осетровых в Азовском море.
https://crimea.ria.ru/20220818/v-krymu-banda-brakonerov-dobyvala-krasnoknizhnuyu-rybu-1124208781.html
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крым, прокуратура республики крым, черное море
В Крыму браконьер наловил креветки на миллион рублей
В Крыму осудят браконьера за незаконную добычу свыше 10 тысяч экземпляров креветки