СК нашел в телефонах соучастников теракта в "Крокусе" важные данные
Из телефонов соучастников теракта в "Крокусе" изъяты все нужные данные – СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Следкома России получили все необходимые сведения из телефонов соучастников уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, отметив, что нужные данные установлены несмотря на все попытки преступников уничтожить устройства связи.
"В ходе расследования уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" нашими следователями и криминалистами был проанализирован большой массив данных с нескольких сотен различных носителей", - сообщил он интервью изданию "Комсомольская правда".
По его информации, после совершения нападения соучастники пытались уничтожить мобильные телефоны, но результаты экспертного исследования устройств позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Красногорск Московской области произошел 22 марта – в день концерта группы "Пикнинк". Злоумышленники открыли огонь из автоматов по зрителям. Затем они подожгли зрительный зал.
В результате теракта с учетом людей, умерших от ран в больницах, погибли 145 человек. В память о погибших на месте трагедии прошла акция "Летят журавли".
25 марта Басманный суд Москвы арестовал обвиняемых в совершении теракта. Впоследствии были задержаны еще семь фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" и внесены в список террористов.
В конце апреля арестовали 12-го фигуранта дела, который, следствие полагает, что он предоставлял денежные средства для подготовки теракта, в том числе обеспечивал банду средствами связи, оплачивал их.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Он также отметил, что этот теракт свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.
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