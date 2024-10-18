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СК нашел в телефонах соучастников теракта в "Крокусе" важные данные - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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СК нашел в телефонах соучастников теракта в "Крокусе" важные данные
СК нашел в телефонах соучастников теракта в "Крокусе" важные данные - РИА Новости Крым, 18.10.2024
СК нашел в телефонах соучастников теракта в "Крокусе" важные данные
Сотрудники Следкома России получили все необходимые сведения из телефонов соучастников уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T07:36
2024-10-18T07:36
"крокус сити холл"
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
терроризм
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Следкома России получили все необходимые сведения из телефонов соучастников уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, отметив, что нужные данные установлены несмотря на все попытки преступников уничтожить устройства связи.По его информации, после совершения нападения соучастники пытались уничтожить мобильные телефоны, но результаты экспертного исследования устройств позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Красногорск Московской области произошел 22 марта – в день концерта группы "Пикнинк". Злоумышленники открыли огонь из автоматов по зрителям. Затем они подожгли зрительный зал.В результате теракта с учетом людей, умерших от ран в больницах, погибли 145 человек. В память о погибших на месте трагедии прошла акция "Летят журавли".25 марта Басманный суд Москвы арестовал обвиняемых в совершении теракта. Впоследствии были задержаны еще семь фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" и внесены в список террористов.В конце апреля арестовали 12-го фигуранта дела, который, следствие полагает, что он предоставлял денежные средства для подготовки теракта, в том числе обеспечивал банду средствами связи, оплачивал их.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Он также отметил, что этот теракт свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бортников назвал цель заказчиков теракта в "Крокусе"Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казньВоенная разведка Украины однозначно причастна к теракту в "Крокусе" – ФСБ
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РИА Новости Крым
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"крокус сити холл", ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, терроризм, новости
СК нашел в телефонах соучастников теракта в "Крокусе" важные данные

Из телефонов соучастников теракта в "Крокусе" изъяты все нужные данные – СК

07:36 18.10.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Следкома России получили все необходимые сведения из телефонов соучастников уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, отметив, что нужные данные установлены несмотря на все попытки преступников уничтожить устройства связи.
"В ходе расследования уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" нашими следователями и криминалистами был проанализирован большой массив данных с нескольких сотен различных носителей", - сообщил он интервью изданию "Комсомольская правда".
По его информации, после совершения нападения соучастники пытались уничтожить мобильные телефоны, но результаты экспертного исследования устройств позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Красногорск Московской области произошел 22 марта – в день концерта группы "Пикнинк". Злоумышленники открыли огонь из автоматов по зрителям. Затем они подожгли зрительный зал.
В результате теракта с учетом людей, умерших от ран в больницах, погибли 145 человек. В память о погибших на месте трагедии прошла акция "Летят журавли".
25 марта Басманный суд Москвы арестовал обвиняемых в совершении теракта. Впоследствии были задержаны еще семь фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" и внесены в список террористов.
В конце апреля арестовали 12-го фигуранта дела, который, следствие полагает, что он предоставлял денежные средства для подготовки теракта, в том числе обеспечивал банду средствами связи, оплачивал их.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Он также отметил, что этот теракт свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.
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"Крокус Сити Холл"СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинТерроризмНовости
 
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