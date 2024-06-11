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Военная разведка Украины однозначно причастна к теракту в "Крокусе" – ФСБ - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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Военная разведка Украины однозначно причастна к теракту в "Крокусе" – ФСБ
Военная разведка Украины однозначно причастна к теракту в "Крокусе" – ФСБ - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Военная разведка Украины однозначно причастна к теракту в "Крокусе" – ФСБ
ФСБ России установила причастность украинских спецслужб к организации теракта в "Крокус сити холле", заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T13:39
2024-06-11T13:44
александр бортников
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
"крокус сити холл"
новости
украина
теракт
терроризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. ФСБ России установила причастность украинских спецслужб к организации теракта в "Крокус сити холле", заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.Во вторник в Москве под руководством Бортникова прошло заседание Национального антитеррористического комитета (НАК), в ходе которого были рассмотрены вопросы профилактики террористических угроз в ЦФО и меры по повышению ее эффективности в условиях специальной военной операции.В своем выступлении Бортников отметил, что Киев при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в России, пытается ослабить ресурсную поддержку ВС РФ и посеять панику среди населения.В мае на заседании совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке Бортников заявил, что непосредственное отношение к теракту в "Крокусе" имеет военная разведка Украины.Основной целью этого ужасающего по масштабам теракта было нанесение ущерба отношениям стран Содружества Независимых Государств с использованием религиозного и национального факторов. При этом Александр Бортников отметил положительные тенденции в Афганистане, с которым удается найти точки соприкосновения в борьбе с терроризмом. По его мнению, если Кабулу не будут мешать внешние игроки, талибы* смогут навести порядок в стране.* Террористическая организация, запрещенная в России.Читайте также на РИА Новости Крым:НАК назвал число предотвращенных в России терактов с начала спецоперацииГлавные заявления директора ФСБ России Бортникова в БишкекеРазвожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в Севастополе
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), "крокус сити холл", новости, украина, теракт, терроризм
Военная разведка Украины однозначно причастна к теракту в "Крокусе" – ФСБ

Военная разведка Украины участвовала в организации теракта в "Крокусе" – ФСБ

13:39 11.06.2024 (обновлено: 13:44 11.06.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОбстановка у "Крокус Сити Холл" после теракта
Обстановка у Крокус Сити Холл после теракта - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. ФСБ России установила причастность украинских спецслужб к организации теракта в "Крокус сити холле", заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", – отметил он в ходе заседания Национального антитеррористического комитета.

Во вторник в Москве под руководством Бортникова прошло заседание Национального антитеррористического комитета (НАК), в ходе которого были рассмотрены вопросы профилактики террористических угроз в ЦФО и меры по повышению ее эффективности в условиях специальной военной операции.
В своем выступлении Бортников отметил, что Киев при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в России, пытается ослабить ресурсную поддержку ВС РФ и посеять панику среди населения.
В мае на заседании совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке Бортников заявил, что непосредственное отношение к теракту в "Крокусе" имеет военная разведка Украины.
Основной целью этого ужасающего по масштабам теракта было нанесение ущерба отношениям стран Содружества Независимых Государств с использованием религиозного и национального факторов. При этом Александр Бортников отметил положительные тенденции в Афганистане, с которым удается найти точки соприкосновения в борьбе с терроризмом. По его мнению, если Кабулу не будут мешать внешние игроки, талибы* смогут навести порядок в стране.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Александр БортниковФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)"Крокус Сити Холл"НовостиУкраинаТерактТерроризм
 
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