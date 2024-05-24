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Главные заявления директора ФСБ России Бортникова в Бишкеке - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Главные заявления директора ФСБ России Бортникова в Бишкеке
Главные заявления директора ФСБ России Бортникова в Бишкеке - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Главные заявления директора ФСБ России Бортникова в Бишкеке
Теракт в подмосковном "Крокусе" координировали из афгано-пакистанской зоны члены организации группировки "Вилаят Хорасан"*. Киев по требованию западных... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T11:32
2024-05-24T12:11
александр бортников
политика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Теракт в подмосковном "Крокусе" координировали из афгано-пакистанской зоны члены организации группировки "Вилаят Хорасан"*. Киев по требованию западных координаторов срывает все мирные инициативы, а США и Великобритания пытаются тотально контролировать торговлю на территории СНГ. Эти и другие важные тезисы высказал директор ФСБ России Александр Бортников в ходе выступления на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, которое проходит в столице Кыргызстана Бишкеке.Основные его заявления собрали в материале РИА Новости Крым.Кто координировал действия террористов в "Крокусе"Во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" исполнителей через интернет координировали члены группировки "Вилаят Хорасан"* (афганское крыло ИГ**)."В ходе расследования, при непосредственном содействии наших коллег из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана установлено, что подготовка, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан"*, находившимися в афгано-пакистанской зоне", - сказал директор ФСБ.Основной целью этого ужасающего по масштабам теракта было нанесение ущерба отношениям стран Содружества Независимых Государств с использованием религиозного и национального факторов.При этом Александр Бортников отметил положительные тенденции в Афганистане, с которым удается найти точки соприкосновения в борьбе с терроризмом. По его мнению, если Кабулу не будут мешать внешние игроки, талибы смогут навести порядок в стране."Афганские власти ведут активную работу по нормализации ситуации, борются с одиозными тергруппировками, стремятся укрепить внешние рубежи, чтобы снизить инфильтрацию боевиков международных террористических организаций из зон региональных конфликтов. Находятся в диалоге со спецслужбами стран Содружества", - сказал Александр Бортников.Запад хочет контролировать торговлю в СНГСоединенные Штаты и Великобритания, прикрываясь санкциями, пытаются установить полный контроль над всеми торговыми операциями на территории стран СНГ. Это даст им возможность подорвать экономику любого государства Содружества.Кроме того, по его мнению, англосаксы стремятся закрепиться в Центральной Азии, чтобы влиять на обстановку в Афганистане.Киев срывает мирные инициативыУкраина под влиянием своих западных партнеров всячески блокирует любые инициативы стран, которые могли бы привести к конструктивным переговорам и нормализации ситуации.При этом, не имея реальной возможности добиться значимых изменений на поле боя, официальный Киев перешел к массовому террору. Украинские спецслужбы активно вербуют молодежь для совершения террористических актов и ведут пропаганду проукраинских националистических формирований в соцсетях.Запад хочет "цветных революций" в СНГСША и государства Евросоюза целенаправленно создают условия для так называемых "цветных революций" в государствах Содружества, формируя для этого "правительства в изгнании". В случае массовых беспорядков они могут захватывать власть, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.Для давления на страны СНГ используются все возможные средства. Так, значительно возросла интенсивность киберопераций НАТО против информационной инфраструктуры государств-союзников."Значительно возросла интенсивность наступательных киберопераций стран альянса против критической информационной инфраструктуры государств СНГ - прежде всего, компьютерных систем государственной сферы, промышленного, энергетического, транспортного комплексов и банковского сектора", - высказал обеспокоенность Бортников.Североатлантический альянс также втягивает в военное противостояние с Россией Молдавию, власти которой фактически утратили политическую самостоятельность. По мнению Бортникова, сегодня перед Кишиневом ставится вопрос об отказе от национальной идентичности и государственности в целом.*принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ**террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму диверсант подорвался при попытке теракта на железной дорогеФСБ уничтожила готовившего нападение на силовиков террориста
https://crimea.ria.ru/20240524/nato-vtaskivaet-moldaviyu-v-voennoe-protivostoyanie-s-rossiey-i-belorussiey-1137539612.html
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александр бортников, политика, коллективный запад, снг, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, украина, европейский союз (ес), нато
Главные заявления директора ФСБ России Бортникова в Бишкеке

Главное из выступления директора ФСБ России Александра Бортникова в Бишкеке

11:32 24.05.2024 (обновлено: 12:11 24.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Теракт в подмосковном "Крокусе" координировали из афгано-пакистанской зоны члены организации группировки "Вилаят Хорасан"*. Киев по требованию западных координаторов срывает все мирные инициативы, а США и Великобритания пытаются тотально контролировать торговлю на территории СНГ. Эти и другие важные тезисы высказал директор ФСБ России Александр Бортников в ходе выступления на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, которое проходит в столице Кыргызстана Бишкеке.
Основные его заявления собрали в материале РИА Новости Крым.

Кто координировал действия террористов в "Крокусе"

Во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" исполнителей через интернет координировали члены группировки "Вилаят Хорасан"* (афганское крыло ИГ**).
"В ходе расследования, при непосредственном содействии наших коллег из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана установлено, что подготовка, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан"*, находившимися в афгано-пакистанской зоне", - сказал директор ФСБ.
Основной целью этого ужасающего по масштабам теракта было нанесение ущерба отношениям стран Содружества Независимых Государств с использованием религиозного и национального факторов.
При этом Александр Бортников отметил положительные тенденции в Афганистане, с которым удается найти точки соприкосновения в борьбе с терроризмом. По его мнению, если Кабулу не будут мешать внешние игроки, талибы смогут навести порядок в стране.
"Афганские власти ведут активную работу по нормализации ситуации, борются с одиозными тергруппировками, стремятся укрепить внешние рубежи, чтобы снизить инфильтрацию боевиков международных террористических организаций из зон региональных конфликтов. Находятся в диалоге со спецслужбами стран Содружества", - сказал Александр Бортников.

Запад хочет контролировать торговлю в СНГ

Соединенные Штаты и Великобритания, прикрываясь санкциями, пытаются установить полный контроль над всеми торговыми операциями на территории стран СНГ. Это даст им возможность подорвать экономику любого государства Содружества.

"Проявлением неоколониальной политики Вашингтона и Лондона считаем вторичные санкции против наших партнеров, под прикрытием которых реализуется курс на установление тотального контроля над торговыми и финансовыми операциями внутри СНГ", - сказал Александр Бортников.

Кроме того, по его мнению, англосаксы стремятся закрепиться в Центральной Азии, чтобы влиять на обстановку в Афганистане.

Киев срывает мирные инициативы

Украина под влиянием своих западных партнеров всячески блокирует любые инициативы стран, которые могли бы привести к конструктивным переговорам и нормализации ситуации.
"Под давлением западных покровителей Украина срывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию. Вместо этого происходит тиражирование неработающих, искусственных "формул мира", - заявил Бортников.
При этом, не имея реальной возможности добиться значимых изменений на поле боя, официальный Киев перешел к массовому террору. Украинские спецслужбы активно вербуют молодежь для совершения террористических актов и ведут пропаганду проукраинских националистических формирований в соцсетях.

Запад хочет "цветных революций" в СНГ

США и государства Евросоюза целенаправленно создают условия для так называемых "цветных революций" в государствах Содружества, формируя для этого "правительства в изгнании". В случае массовых беспорядков они могут захватывать власть, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Используется агентура влияния, подконтрольные оппозиционные партии и движения, некоммерческие организации и псевдонезависимые СМИ. Формируются "правительства в изгнании", нацеленные на перехват власти в случае ухудшения социально-экономической ситуации и массовых беспорядков", - подчеркнул он.
Для давления на страны СНГ используются все возможные средства. Так, значительно возросла интенсивность киберопераций НАТО против информационной инфраструктуры государств-союзников.
"Значительно возросла интенсивность наступательных киберопераций стран альянса против критической информационной инфраструктуры государств СНГ - прежде всего, компьютерных систем государственной сферы, промышленного, энергетического, транспортного комплексов и банковского сектора", - высказал обеспокоенность Бортников.
Североатлантический альянс также втягивает в военное противостояние с Россией Молдавию, власти которой фактически утратили политическую самостоятельность. По мнению Бортникова, сегодня перед Кишиневом ставится вопрос об отказе от национальной идентичности и государственности в целом.
*принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ
**террористическая организация, запрещенная в РФ
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