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ФСБ уничтожила готовившего нападение на силовиков террориста - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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ФСБ уничтожила готовившего нападение на силовиков террориста
ФСБ уничтожила готовившего нападение на силовиков террориста - РИА Новости Крым, 17.05.2024
ФСБ уничтожила готовившего нападение на силовиков террориста
Готовивший теракт против правоохранителей ликвидирован в Карачаево-Черкесии. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T11:21
2024-05-17T11:55
карачаево-черкесия
терроризм
антитеррор
теракт
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
россия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Готовивший теракт против правоохранителей ликвидирован в Карачаево-Черкесии. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.Уточняется, что при попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.Потерь среди личного состава нет, на месте обнаружен автомат Калашникова, большое количество боеприпасов к нему, самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи.Также была найдена переписка с находящимися за границей РФ кураторами, отметили в ведомстве.Возбуждены уголовные дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Восьми фигурантам дела о теракте в "Крокусе" продлили срок ареста27 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектахХотел воевать против России: на Кубани задержали гражданина Израиля
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РИА Новости Крым
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карачаево-черкесия, терроризм, антитеррор, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, безопасность
ФСБ уничтожила готовившего нападение на силовиков террориста

В Карачаево-Черкесии ликвидирован готовивший теракты против силовиков россиянин

11:21 17.05.2024 (обновлено: 11:55 17.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Готовивший теракт против правоохранителей ликвидирован в Карачаево-Черкесии. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.
"В результате проведенных мероприятий в ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР в конспиративном адресе проживания установлен участник запрещенной в России международной террористической организации, гражданин Российской Федерации, 1998 года рождения, планировавший совершение вооруженного нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.
Потерь среди личного состава нет, на месте обнаружен автомат Калашникова, большое количество боеприпасов к нему, самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи.
Также была найдена переписка с находящимися за границей РФ кураторами, отметили в ведомстве.
Возбуждены уголовные дела.
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Карачаево-ЧеркесияТерроризмАнтитеррорТерактФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиРоссияБезопасность
 
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