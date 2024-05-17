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ФСБ уничтожила готовившего нападение на силовиков террориста
ФСБ уничтожила готовившего нападение на силовиков террориста - РИА Новости Крым, 17.05.2024
ФСБ уничтожила готовившего нападение на силовиков террориста
Готовивший теракт против правоохранителей ликвидирован в Карачаево-Черкесии. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T11:21
2024-05-17T11:21
2024-05-17T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Готовивший теракт против правоохранителей ликвидирован в Карачаево-Черкесии. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.Уточняется, что при попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.Потерь среди личного состава нет, на месте обнаружен автомат Калашникова, большое количество боеприпасов к нему, самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи.Также была найдена переписка с находящимися за границей РФ кураторами, отметили в ведомстве.Возбуждены уголовные дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Восьми фигурантам дела о теракте в "Крокусе" продлили срок ареста27 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектахХотел воевать против России: на Кубани задержали гражданина Израиля
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РИА Новости Крым
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карачаево-черкесия, терроризм, антитеррор, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, безопасность
ФСБ уничтожила готовившего нападение на силовиков террориста
В Карачаево-Черкесии ликвидирован готовивший теракты против силовиков россиянин
11:21 17.05.2024 (обновлено: 11:55 17.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Готовивший теракт против правоохранителей ликвидирован в Карачаево-Черкесии. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.
"В результате проведенных мероприятий в ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР в конспиративном адресе проживания установлен участник запрещенной в России международной террористической организации, гражданин Российской Федерации, 1998 года рождения, планировавший совершение вооруженного нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.
Потерь среди личного состава нет, на месте обнаружен автомат Калашникова, большое количество боеприпасов к нему, самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи.
Также была найдена переписка с находящимися за границей РФ кураторами, отметили в ведомстве.
Возбуждены уголовные дела.
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