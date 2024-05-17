https://crimea.ria.ru/20240517/fsb-unichtozhila-gotovivshego-napadenie-na-silovikov-terrorista-1137354098.html

ФСБ уничтожила готовившего нападение на силовиков террориста

ФСБ уничтожила готовившего нападение на силовиков террориста - РИА Новости Крым, 17.05.2024

ФСБ уничтожила готовившего нападение на силовиков террориста

Готовивший теракт против правоохранителей ликвидирован в Карачаево-Черкесии. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T11:21

2024-05-17T11:21

2024-05-17T11:55

карачаево-черкесия

терроризм

антитеррор

теракт

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Готовивший теракт против правоохранителей ликвидирован в Карачаево-Черкесии. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.Уточняется, что при попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.Потерь среди личного состава нет, на месте обнаружен автомат Калашникова, большое количество боеприпасов к нему, самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи.Также была найдена переписка с находящимися за границей РФ кураторами, отметили в ведомстве.Возбуждены уголовные дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Восьми фигурантам дела о теракте в "Крокусе" продлили срок ареста27 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектахХотел воевать против России: на Кубани задержали гражданина Израиля

карачаево-черкесия

россия

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2024

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карачаево-черкесия, терроризм, антитеррор, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, безопасность