https://crimea.ria.ru/20240516/vosmi-figurantam-dela-o-terakte-v-krokuse-podlili-srok-aresta-1137340795.html

Восьми фигурантам дела о теракте в "Крокусе" подлили срок ареста

Восьми фигурантам дела о теракте в "Крокусе" подлили срок ареста - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Восьми фигурантам дела о теракте в "Крокусе" подлили срок ареста

Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста троим фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле", пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T17:18

2024-05-16T17:18

2024-05-16T17:20

"крокус сити холл"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста троим фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле", пишет РИА Новости.В первой половине дня 16 мая суд продлил сроки ареста предполагаемым исполнителям теракта, которые были задержаны в Брянской области сразу после его совершения. Это Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализоде*, Мухаммадсобир Файзов* и Шамсидин Фаридуни*. По каждому из них суд принимал решение отдельно.Рассмотрение ходатайств о продлении сроков ареста Джумохону Курбонову*, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде*, Назримаду Лутфуллои* и Якубджону Юсуфзоде* объединили в одно производство. Основная часть слушания проходила в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.Всего по этому делу были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть 145 человек.Трагедия в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Красногорске под Москвой произошла 22 марта. Злоумышленники открыли огонь из автоматов по зрителям, которые собрались на концерт рок-группы "Пикник", после чего подожгли зрительный зал. В результате теракта с учетом людей, умерших от ран в больницах, погибли 145 человек.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.Впоследствии правоохранители задержали еще семерых фигурантов дела о теракте. В их числе трое пособников, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей. 11 фигурантов дела взяты под стражу по решению суда. Еще один, двенадцатый подозреваемый в причастности к организации теракта бы арестован 27 апреля.*внесены в реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Теракт в "Крокус Сити Холл" - международная реакция и заявление КиеваУчастники теракта в "Крокусе" не уйдут от возмездия - ПутинПодтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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