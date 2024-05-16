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Восьми фигурантам дела о теракте в "Крокусе" подлили срок ареста - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Восьми фигурантам дела о теракте в "Крокусе" подлили срок ареста
Восьми фигурантам дела о теракте в "Крокусе" подлили срок ареста - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Восьми фигурантам дела о теракте в "Крокусе" подлили срок ареста
Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста троим фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле", пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T17:18
2024-05-16T17:20
"крокус сити холл"
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россия
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красногорск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста троим фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле", пишет РИА Новости.В первой половине дня 16 мая суд продлил сроки ареста предполагаемым исполнителям теракта, которые были задержаны в Брянской области сразу после его совершения. Это Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализоде*, Мухаммадсобир Файзов* и Шамсидин Фаридуни*. По каждому из них суд принимал решение отдельно.Рассмотрение ходатайств о продлении сроков ареста Джумохону Курбонову*, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде*, Назримаду Лутфуллои* и Якубджону Юсуфзоде* объединили в одно производство. Основная часть слушания проходила в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.Всего по этому делу были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть 145 человек.Трагедия в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Красногорске под Москвой произошла 22 марта. Злоумышленники открыли огонь из автоматов по зрителям, которые собрались на концерт рок-группы "Пикник", после чего подожгли зрительный зал. В результате теракта с учетом людей, умерших от ран в больницах, погибли 145 человек.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.Впоследствии правоохранители задержали еще семерых фигурантов дела о теракте. В их числе трое пособников, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей. 11 фигурантов дела взяты под стражу по решению суда. Еще один, двенадцатый подозреваемый в причастности к организации теракта бы арестован 27 апреля.*внесены в реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Теракт в "Крокус Сити Холл" - международная реакция и заявление КиеваУчастники теракта в "Крокусе" не уйдут от возмездия - ПутинПодтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами
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"крокус сити холл", суд, арест, новости, россия, москва, красногорск
Восьми фигурантам дела о теракте в "Крокусе" подлили срок ареста

Суд продлил срок ареста восьми фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

17:18 16.05.2024 (обновлено: 17:20 16.05.2024)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста троим фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле", пишет РИА Новости.
"Ходатайства следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Курбонову*, Шарипзоде*, Лутфуллои* и Юсуфзоде* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
В первой половине дня 16 мая суд продлил сроки ареста предполагаемым исполнителям теракта, которые были задержаны в Брянской области сразу после его совершения. Это Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализоде*, Мухаммадсобир Файзов* и Шамсидин Фаридуни*. По каждому из них суд принимал решение отдельно.
Рассмотрение ходатайств о продлении сроков ареста Джумохону Курбонову*, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде*, Назримаду Лутфуллои* и Якубджону Юсуфзоде* объединили в одно производство. Основная часть слушания проходила в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.
Всего по этому делу были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть 145 человек.
Трагедия в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Красногорске под Москвой произошла 22 марта. Злоумышленники открыли огонь из автоматов по зрителям, которые собрались на концерт рок-группы "Пикник", после чего подожгли зрительный зал. В результате теракта с учетом людей, умерших от ран в больницах, погибли 145 человек.
25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.
Впоследствии правоохранители задержали еще семерых фигурантов дела о теракте. В их числе трое пособников, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей. 11 фигурантов дела взяты под стражу по решению суда. Еще один, двенадцатый подозреваемый в причастности к организации теракта бы арестован 27 апреля.
*внесены в реестр террористов и экстремистов
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"Крокус Сити Холл"СудАрестНовостиРоссияМоскваКрасногорск
 
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