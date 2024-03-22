https://crimea.ria.ru/20240322/terakt-v-krokus-siti-kholl---mezhdunarodnaya-reaktsiya-i-zayavlenie-kieva-1135946782.html

Теракт в "Крокус Сити Холл" - международная реакция и заявление Киева

Теракт в "Крокус Сити Холл" - международная реакция и заявление Киева - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Теракт в "Крокус Сити Холл" - международная реакция и заявление Киева

Стрельба и пожар произошли в здании центра "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске вечером в пятницу, к этому часу сообщается о 40 погибших и более ста... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T23:15

2024-03-22T23:15

2024-03-22T23:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Стрельба и пожар произошли в здании центра "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске вечером в пятницу, к этому часу сообщается о 40 погибших и более ста раненых. Следком России возбудил уголовное дело о теракте. Слова соболезнования из-за теракта в подмосковном Красногорске поступают из разных государств. В Киеве заявили о непричастности к произошедшему.Международная реакцияК этому часу решительно осудили теракт в "Крокус Сити Холле" и выразили соболезнования правительству РФ и россиянам МИД Киргизии, Египта, Германии, Италии, Кубы, Пакистана, Узбекистана и еще ряда стран. В МИД Белоруссии назвали ЧП в "Крокус Сити Холле" чудовищным террористическим актом без оправданий.Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину. Соболезнования главе РФ и российскому народу также последовали от президентов Венесуэлы Николаса Мадуро, Палестины Махмуда Аббаса, Южной Осетии Алана Гаглоева, вице-президента Турции Джевдета Йылмаза. Глава МИД Турции позвонил Сергею Лаврову и от имени президента Эрдогана и передал соболезнования народу России, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Президент Республики Сербия Александр Вучич заявил о созыве 23 марта заседания Совета национальной безопасности из-за теракта в Подмосковье.Белый дом также прокомментировал произошедшее в "Крокусе": США в курсе сообщений о стрельбе, считают кадры с места происшествия "ужасающими", сказано в сообщении Вашингтона. При этом Белый дом утверждает, что не располагал информацией о подготовке теракта в Москве и заявляет, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В свою очередь советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина якобы не причастна к ЧП в "Крокусе". Офис Генсека ООН выразил опечаленность сообщениями о стрельбе.Комментарии МИД РоссииПредставитель МИД Мария Захарова заявила, что все мировое сообщество должно осудить трагические события в концертном зале "Крокус Сити Холл". Также она прокомментировала заявление Офиса Генсека ООН, подчеркнул, что Россия требует осуждения теракта со стороны ООН."Опечален? Стрельбе? Это драка в тире, что ли? В прямом эфире люди из последних сил передают кадры чудовищного кровавого теракта, который вызывает не "печаль", а ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам", - написала Захарова.Также она прокомментировала заявление США о якобы не причастности Украины к теракту."Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции. Всех причастных, как заявило российское руководство, установят компетентные органы", - написала она в своем Telegram- канале.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию подтвердили в ФСБ.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный моментВ регионах России отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко

https://crimea.ria.ru/20240322/mchs-rossii-naraschivayut-sily-dlya-tusheniya-pozhara-v-krokus-siti-kholle-1135946585.html

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