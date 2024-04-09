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Еще семь фигурантов дела "Крокуса" внесены в перечень террористов

Еще семь фигурантов дела "Крокуса" внесены в перечень террористов - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Еще семь фигурантов дела "Крокуса" внесены в перечень террористов

В перечень лиц, причастных к терроризму, внесены еще семь фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T16:00

2024-04-09T16:00

2024-04-09T16:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В перечень лиц, причастных к терроризму, внесены еще семь фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (Включенные)... Физические лица ... Юсуфзода Якубджони Давлатхон*, 18.11.1998 г.р. , Республика Таджикистан;... Лутфуллои Назримад*, 01.01.2000 г.р. , Республика Таджикистан; ... Шарипзода Мухаммад Зоир*, 06.12.2001 г.р. , Республика Таджикистан;... Исломов Исроил Ибрагимович*, 07.05.1961 г.р. , Республика Таджикистан;... Исломов Диловар Исроилович*, 02.10.1999 г.р. , г. Душанбе Республики Таджикистан;... Исломов Аминчон Исроилович*, 12.08.1990 г.р. , г. Душанбе Республики Таджикистан;... Касимов Алишер Хатамович*, 30.06.1991 г.р. , г. Ош Кыргызской Республики", – говорится в перечне.Теракт в "Крокус Сити Холле"Теракт в "Крокус Сити Холе" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан. Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще семерых фигурантов дела о теракте. В их числе трое пособников, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей. Все 11 фигурантов дела взяты под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.Читайте также на РИА Новости Крым:Западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатораФото людей с флагом Украины найдены в телефоне боевика из "Крокуса" * Внесены в перечень террористов и экстремистов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росфинмониторинг, новости, экстремизм, терроризм, россия, антитеррор, "крокус сити холл"