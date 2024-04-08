https://crimea.ria.ru/20240408/zapadnye-smi-poluchili-ukazanie-molchat-o-chisle-zhertv-terakta-v-krokuse-1136359050.html
Западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"
Западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"
Западные средства массовой информации получили указание не освещать истинные масштабы трагедии в "Крокус Сити Холле", в том числе не указывать количество жертв... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T08:47
2024-04-08T08:47
2024-04-08T08:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Западные средства массовой информации получили указание не освещать истинные масштабы трагедии в "Крокус Сити Холле", в том числе не указывать количество жертв теракта, погибших детей, а также исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее. Об этом говорится в заявлении МИД России.В министерстве подчеркнули, что чудовищная трагедия в "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года, всколыхнувшая страну и мировое сообщество, вернула в повестку дня тему массового публичного террора. Большинство стран мира продемонстрировали естественную реакцию на произошедшее, отозвавшись словами поддержки и соболезнований РФ и российскому народу.Более того, редакциям ведущих западных изданий даны конкретные указания по закреплению в информационном пространстве собственной версии событий вокруг теракта в Красногорске о причастности группировки ИГИЛ* к его организации, отрицанию связей исламистов с украинским правительством или западными спецслужбами, дискредитации результатов расследования и продвижению разного рода конспирологических версий о причастности российских спецслужб.Теракт в "Крокус Сити Холле"Теракт в "Крокус Сити Холе" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.4 апреля были задержаны еще трое фигурантов по этому делу, операции по их задержанию проводились в Москве, Екатеринбурге и Омске. Среди задержанных гражданин России и два иностранных гражданина – все выходцы из Центрально-Азиатского региона. 5 апреля в Москве арестован еще один фигурант по делу о теракте в "Крокусе".7 апреля обвиняемые в теракте на допросе назвали некоего Сайфулло "координатором", обозначившим место атаки, пути отхода к границе с Украиной и пообещавшим денежное вознаграждение.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.* запрещенная в РФ международная террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Песков ответил на вопрос о помощи Запада в расследовании терактаЗадержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили наградыУстановим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, политика, общество, "крокус сити холл", теракт
Западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"
Западные СМИ получили указание не упоминать число жертв теракта в "Крокусе" – МИД РФ
08:47 08.04.2024 (обновлено: 08:51 08.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Западные средства массовой информации получили указание не освещать истинные масштабы трагедии в "Крокус Сити Холле", в том числе не указывать количество жертв теракта, погибших детей, а также исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее. Об этом говорится в заявлении МИД России.
В министерстве подчеркнули, что чудовищная трагедия в "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года, всколыхнувшая страну и мировое сообщество, вернула в повестку дня тему массового публичного террора. Большинство стран мира продемонстрировали естественную реакцию на произошедшее, отозвавшись словами поддержки и соболезнований РФ и российскому народу.
"Вместе с тем, в считанные часы после трагических событий, не дожидаясь промежуточных итогов расследования, западными СМИ, чиновниками США, Великобритании и Евросоюза на фоне однозначного международного осуждения террористической акции была немедленно организована пиар-кампания по отрицанию причастности украинских спецслужб к данному преступлению", – говорится в сообщении МИД РФ.
Более того, редакциям ведущих западных изданий даны конкретные указания по закреплению в информационном пространстве собственной версии событий вокруг теракта в Красногорске о причастности группировки ИГИЛ* к его организации, отрицанию связей исламистов с украинским правительством или западными спецслужбами, дискредитации результатов расследования и продвижению разного рода конспирологических версий о причастности российских спецслужб.
"Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее", – подчеркнули в МИД РФ.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в "Крокус Сити Холе" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.
Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.
4 апреля были задержаны
еще трое фигурантов по этому делу, операции по их задержанию проводились в Москве, Екатеринбурге и Омске. Среди задержанных гражданин России и два иностранных гражданина – все выходцы из Центрально-Азиатского региона. 5 апреля
в Москве арестован еще один фигурант по делу о теракте в "Крокусе".
7 апреля обвиняемые в теракте на допросе
назвали некоего Сайфулло "координатором", обозначившим место атаки, пути отхода к границе с Украиной и пообещавшим денежное вознаграждение.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
* запрещенная в РФ международная террористическая организация
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