https://crimea.ria.ru/20240408/zapadnye-smi-poluchili-ukazanie-molchat-o-chisle-zhertv-terakta-v-krokuse-1136359050.html

Западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"

Западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"

Западные средства массовой информации получили указание не освещать истинные масштабы трагедии в "Крокус Сити Холле", в том числе не указывать количество жертв... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T08:47

2024-04-08T08:47

2024-04-08T08:51

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

россия

политика

общество

"крокус сити холл"

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1e/1136158830_0:152:3097:1894_1920x0_80_0_0_47decb317072751d9cbc9c60138200e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Западные средства массовой информации получили указание не освещать истинные масштабы трагедии в "Крокус Сити Холле", в том числе не указывать количество жертв теракта, погибших детей, а также исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее. Об этом говорится в заявлении МИД России.В министерстве подчеркнули, что чудовищная трагедия в "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года, всколыхнувшая страну и мировое сообщество, вернула в повестку дня тему массового публичного террора. Большинство стран мира продемонстрировали естественную реакцию на произошедшее, отозвавшись словами поддержки и соболезнований РФ и российскому народу.Более того, редакциям ведущих западных изданий даны конкретные указания по закреплению в информационном пространстве собственной версии событий вокруг теракта в Красногорске о причастности группировки ИГИЛ* к его организации, отрицанию связей исламистов с украинским правительством или западными спецслужбами, дискредитации результатов расследования и продвижению разного рода конспирологических версий о причастности российских спецслужб.Теракт в "Крокус Сити Холле"Теракт в "Крокус Сити Холе" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.4 апреля были задержаны еще трое фигурантов по этому делу, операции по их задержанию проводились в Москве, Екатеринбурге и Омске. Среди задержанных гражданин России и два иностранных гражданина – все выходцы из Центрально-Азиатского региона. 5 апреля в Москве арестован еще один фигурант по делу о теракте в "Крокусе".7 апреля обвиняемые в теракте на допросе назвали некоего Сайфулло "координатором", обозначившим место атаки, пути отхода к границе с Украиной и пообещавшим денежное вознаграждение.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.* запрещенная в РФ международная террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Песков ответил на вопрос о помощи Запада в расследовании терактаЗадержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили наградыУстановим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, политика, общество, "крокус сити холл", теракт