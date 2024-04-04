https://crimea.ria.ru/20240404/zaderzhany-esche-troe-prichastnykh-k-teraktu-v-krokuse---fsb-1136286706.html

Задержаны еще трое причастных к теракту в "Крокусе" - ФСБ

Задержаны еще трое причастных к теракту в "Крокусе" - ФСБ - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Задержаны еще трое причастных к теракту в "Крокусе" - ФСБ

По подозрению в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле" задержаны еще три фигуранта. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T15:35

2024-04-04T15:35

2024-04-04T15:48

"крокус сити холл"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. По подозрению в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле" задержаны еще три фигуранта. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ пишет РИА Новости.Уточняется, что операции силовиков проводились в Москве, Екатеринбурге и Омске.По данным ФСБ, двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, которые исполнители применяли при совершении теракта. Третий вербовал пособников теракта и финансировал его исполнителей, установили в ФСБ.Теракт в "Крокус Сити Холл"Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Читайте также на РИА Новости Крым:Связь Киева с "Крокусом": министр обороны Франции поговорил с ШойгуПосле "Крокуса" с Украины начался массовый обзвон о "минировании" зданийУкраина призналась в разжигании межнациональной розни в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, антитеррор, москва, екатеринбург, омск, происшествия, новости, безопасность