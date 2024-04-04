https://crimea.ria.ru/20240404/zaderzhany-esche-troe-prichastnykh-k-teraktu-v-krokuse---fsb-1136286706.html
Задержаны еще трое причастных к теракту в "Крокусе" - ФСБ
Задержаны еще трое причастных к теракту в "Крокусе" - ФСБ - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Задержаны еще трое причастных к теракту в "Крокусе" - ФСБ
По подозрению в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле" задержаны еще три фигуранта. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T15:35
2024-04-04T15:35
2024-04-04T15:48
"крокус сити холл"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. По подозрению в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле" задержаны еще три фигуранта. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ пишет РИА Новости.Уточняется, что операции силовиков проводились в Москве, Екатеринбурге и Омске.По данным ФСБ, двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, которые исполнители применяли при совершении теракта. Третий вербовал пособников теракта и финансировал его исполнителей, установили в ФСБ.Теракт в "Крокус Сити Холл"Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Читайте также на РИА Новости Крым:Связь Киева с "Крокусом": министр обороны Франции поговорил с ШойгуПосле "Крокуса" с Украины начался массовый обзвон о "минировании" зданийУкраина призналась в разжигании межнациональной розни в России
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РИА Новости Крым
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"крокус сити холл", фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, антитеррор, москва, екатеринбург, омск, происшествия, новости, безопасность
Задержаны еще трое причастных к теракту в "Крокусе" - ФСБ
ФСБ задержала еще троих причастных к теракту в "Крокус Сити Холле"
15:35 04.04.2024 (обновлено: 15:48 04.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. По подозрению в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле" задержаны еще три фигуранта. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ пишет РИА Новости.
Уточняется, что операции силовиков проводились в Москве, Екатеринбурге и Омске.
"Федеральной службой безопасности Российской задержаны гражданин России и два иностранных гражданина - все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе "Крокус Сити Холл", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, которые исполнители применяли при совершении теракта. Третий вербовал пособников теракта и финансировал его исполнителей, установили в ФСБ.
Теракт в "Крокус Сити Холл"
Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.
Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
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