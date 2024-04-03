https://crimea.ria.ru/20240403/svyaz-kieva-s-krokusom-ministr-oborony-frantsii-pogovoril-s-shoygu-1136267231.html

Связь Киева с "Крокусом": министр обороны Франции поговорил с Шойгу

Связь Киева с "Крокусом": министр обороны Франции поговорил с Шойгу - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Связь Киева с "Крокусом": министр обороны Франции поговорил с Шойгу

Париж не располагает информацией о связи Украины с террористическим актом в "Крокус Сити Холле". Об этом в ходе телефонного разговора с министром обороны России РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T20:10

2024-04-03T20:10

2024-04-03T20:16

франция

сергей шойгу

"крокус сити холл"

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теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Париж не располагает информацией о связи Украины с террористическим актом в "Крокус Сити Холле". Об этом в ходе телефонного разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу сообщил глава французского военного ведомства Себастьян Лекорню, пишет РИА Новости.Министр обороны Франции заявил, что Париж решительно осуждает произошедший теракт в Подмосковье.Французский министр добавил, что "Париж выражает солидарность с пострадавшими в теракте и их семьями".Кроме того, Лекорню отметил, что Франция не располагает данными о связи этой трагедии с Украиной.При этом руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко признался после теракта в "Крокус Сити Холле", что Киев проводит операции по разжиганию межнациональной розни в России.26 марта в глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* косвенно подтвердил причастность ведомства к теракту на Крымском мосту, а также убийствам военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, покушению на российского писателя Захара Прилепина с использованием противотанковой мины и ряду других терактов.Международная реакцияРанее решительно осудили теракт в "Крокус Сити Холле" и выразили соболезнования правительству РФ и россиянам МИД Киргизии, Египта, Германии, Италии, Кубы, Пакистана, Узбекистана и еще ряда стран. В МИД Белоруссии назвали ЧП в "Крокус Сити Холле" чудовищным террористическим актом без оправданий.Соболезнования главе РФ и российскому народу также последовали от президентов Венесуэлы Николаса Мадуро, Палестины Махмуда Аббаса, Южной Осетии Алана Гаглоева, вице-президента Турции Джевдета Йылмаза. Глава МИД Турции позвонил Сергею Лаврову и от имени президента Эрдогана и передал соболезнования народу России, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Президент Республики Сербия Александр Вучич заявил о созыве 23 марта заседания Совета национальной безопасности из-за теракта в Подмосковье.Белый дом также прокомментировал произошедшее в "Крокусе": США в курсе сообщений о стрельбе, считают кадры с места происшествия "ужасающими", сказано в сообщении Вашингтона. При этом Белый дом утверждает, что не располагал информацией о подготовке теракта в Москве и заявляет, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В свою очередь советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина якобы не причастна к ЧП в "Крокусе". Офис Генсека ООН выразил опечаленность сообщениями о стрельбе.Теракт в "Крокус Сити Холл"Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Почему Украина не осудила теракт в "Крокусе" – мнениеЗадержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из "Крокуса"В Таджикистане арестованы 15 человек – их проверяют на связи с "Крокусом"

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франция, сергей шойгу, "крокус сити холл", в мире, украина, новости, теракт