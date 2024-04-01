https://crimea.ria.ru/20240401/pochemu-ukraina-ne-osudila-terakt-v-krokuse--mnenie-1136186986.html

Почему Украина не осудила теракт в "Крокусе" – мнение

Почему Украина не осудила теракт в "Крокусе" – мнение - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Почему Украина не осудила теракт в "Крокусе" – мнение

Власти Украины не осудили теракт в "Крокус Сити Холле", поскольку они могли сами выступить его организаторами, как и многих других террористических акций,... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T21:14

2024-04-01T21:14

2024-04-01T21:14

радио "спутник в крыму"

вадим петров

украина

"крокус сити холл"

теракт

мнения

в мире

происшествия

сша

великобритания

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Власти Украины не осудили теракт в "Крокус Сити Холле", поскольку они могли сами выступить его организаторами, как и многих других террористических акций, которыми откровенно гордятся. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.По его мнению, Украина не случайно "молча перенесла эту трагедию". По его мнению, "тем самым Киев еще раз продемонстрировал всему миру" свою террористическую сущность. При этом западные партнеры киевского режима всячески старались увести его от ответственности, понимая, чем это будет чревато.Но Украина не может винить непричастный к организации теракта в "Крокусе" и ей "нельзя осуждать этот теракт, потому что рано или поздно что-то откроется", как это было не раз, добавил он.По словам Петрова, хотя ГУР и СБУ изначально заявляют о своей непричастности к тем или иным преступлениям, позже они наперебой раскрывают детали терактов, соревнуясь друг с другом в их числе и изощренности. Очередным ярким примером тому стало интервью главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, подчеркнул политолог.26 марта в глава Службы безопасности Украины Василий Малюк косвенно подтвердил причастность ведомства к теракту на Крымском мосту, а также убийствам военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, покушению на российского писателя Захара Прилепина с использованием противотанковой мины и ряду других терактов. Накануне в МИД РФ сообщили, что ведомство передало властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам лиц, упомянув теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта в подмосковном Красногорске. Первого апреля Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзода до 22 мая.Теракт в "Крокус Сити Холл"Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.Впоследствии правоохранители задержали еще пятерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.* Запрещенная в РФ организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Показания по делу о теракте в "Крокусе" подтвердили украинский следКонстантинов: терроризм – сущность СБУ и режима Зеленского9 дней после трагедии: у "Крокус Сити Холла" проходит акция памяти

https://crimea.ria.ru/20240329/terroristy-posle-terakta-v-krokuse-napravlyalis-v-kiev-za-nagradoy-1136145822.html

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вадим петров, украина, "крокус сити холл", теракт, мнения, в мире, происшествия, сша, великобритания, главное управление разведки украины (гур), сбу (служба безопасности украины)