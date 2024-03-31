https://crimea.ria.ru/20240331/rossiya-trebuet-ot-ukrainy-aresta-glavy-sbu-malyuka-1136175438.html

Москва требует от Украины ареста главы СБУ за теракт на Крымском мосту

Москва требует от Украины ареста главы СБУ за теракт на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Москва требует от Украины ареста главы СБУ за теракт на Крымском мосту

РФ требует от Украины ареста главы СБУ Василия Малюка за подрыв Крымского моста и другие теракты. О предъявлении со стороны России требований к Украине по... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T19:11

2024-03-31T19:11

2024-03-31T19:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. РФ требует от Украины ареста главы СБУ Василия Малюка за подрыв Крымского моста и другие теракты. О предъявлении со стороны России требований к Украине по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.Совершенный 22 марта в Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт – далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время, сказано в сообщении ведомства. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину.В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц.Борьба с международным терроризмом – обязанность каждого государства. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб. Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечет ее международно-правовую ответственность, подытожили в ведомстве.26 марта Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по делу о терроризме. Как сообщает РИА Новости по итогам судебного заседания, речь в частности идет о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Отмечается, что Малюку вменяется статья 205 УК РФ – "террористический акт".В понедельник Малюк в своем Telegram-канале заявил о причастности Службы безопасности Украины к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России и подрыву Крымского моста. Также в рамках телемарафона на украинском телевидении он намекнул на причастность СБУ к убийствам Ильи Кивы, Владлена Татарского и покушению на Захара Прилепина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призывают признать киевский режим террористическимПризнает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбыАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ* Организация признана террористической и запрещена на территории России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, василий малюк, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, крымский мост, теракт