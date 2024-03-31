https://crimea.ria.ru/20240331/rossiya-trebuet-ot-ukrainy-aresta-glavy-sbu-malyuka-1136175438.html
Москва требует от Украины ареста главы СБУ за теракт на Крымском мосту
Москва требует от Украины ареста главы СБУ за теракт на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Москва требует от Украины ареста главы СБУ за теракт на Крымском мосту
РФ требует от Украины ареста главы СБУ Василия Малюка за подрыв Крымского моста и другие теракты. О предъявлении со стороны России требований к Украине по... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T19:11
2024-03-31T19:11
2024-03-31T19:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. РФ требует от Украины ареста главы СБУ Василия Малюка за подрыв Крымского моста и другие теракты. О предъявлении со стороны России требований к Украине по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.Совершенный 22 марта в Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт – далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время, сказано в сообщении ведомства. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину.В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц.Борьба с международным терроризмом – обязанность каждого государства. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб. Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечет ее международно-правовую ответственность, подытожили в ведомстве.26 марта Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по делу о терроризме. Как сообщает РИА Новости по итогам судебного заседания, речь в частности идет о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Отмечается, что Малюку вменяется статья 205 УК РФ – "террористический акт".В понедельник Малюк в своем Telegram-канале заявил о причастности Службы безопасности Украины к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России и подрыву Крымского моста. Также в рамках телемарафона на украинском телевидении он намекнул на причастность СБУ к убийствам Ильи Кивы, Владлена Татарского и покушению на Захара Прилепина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призывают признать киевский режим террористическимПризнает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбыАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ* Организация признана террористической и запрещена на территории России
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новости, василий малюк, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, крымский мост, теракт
Москва требует от Украины ареста главы СБУ за теракт на Крымском мосту
Россия требует ареста главы СБУ Малюка за подрыв Крымского моста и другие теракты – МИД
19:11 31.03.2024 (обновлено: 19:26 31.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. РФ требует от Украины ареста главы СБУ Василия Малюка за подрыв Крымского моста и другие теракты. О предъявлении со стороны России требований к Украине по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
Совершенный 22 марта в Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт – далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время, сказано в сообщении ведомства. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину.
"Другие варварские теракты с применением взрывных устройств стоили жизни журналистам Д. А.Дугиной и М. Ю.Фомину (В. Татарскому), привели к тяжелому ранению писателя Е. Н. Прилепина и смерти его водителя А. И. Шубина, гибели пяти человек в результате подрыва Крымского моста, ранениям 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей, сопровождались рейды террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*", – перечислили в ведомстве.
В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц.
"В числе этих требований – арест главы СБУ В. Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации", – подчеркнули в МИДе.
Борьба с международным терроризмом – обязанность каждого государства. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб. Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечет ее международно-правовую ответственность, подытожили в ведомстве.
26 марта
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по делу о терроризме. Как сообщает РИА Новости по итогам судебного заседания, речь в частности идет о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Отмечается, что Малюку вменяется статья 205 УК РФ – "террористический акт".
В понедельник Малюк в своем Telegram-канале заявил о причастности Службы безопасности Украины к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России и подрыву Крымского моста. Также в рамках телемарафона на украинском телевидении он намекнул
на причастность СБУ к убийствам Ильи Кивы, Владлена Татарского и покушению на Захара Прилепина.
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* Организация признана террористической и запрещена на территории России