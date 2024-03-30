https://crimea.ria.ru/20240330/9-dney-posle-tragedii-u-krokus-siti-kholla-prokhodit-aktsiya-pamyati-1136156965.html

9 дней после трагедии: у "Крокус Сити Холла" проходит акция памяти

9 дней после трагедии: у "Крокус Сити Холла" проходит акция памяти - РИА Новости Крым, 30.03.2024

9 дней после трагедии: у "Крокус Сити Холла" проходит акция памяти

У здания "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске проходят траурные мероприятия - со дня трагедии прошло девять дней. Как пишет РИА Новости, у стихийного РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T15:15

2024-03-30T15:15

2024-03-30T15:25

"крокус сити холл"

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. У здания "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске проходят траурные мероприятия - со дня трагедии прошло девять дней. Как пишет РИА Новости, у стихийного мемориала прошла панихида, почтить память жертв теракта к "Крокусу" прибыли послы десятков стран.Заупокойную литию на месте трагедии на девятый день после теракта провел Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). Перед началом панихиды зачитаны слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Далее у здания состоялась церемония возложения цветов, участие в которой приняли представители зарубежных дипмиссий. В частности присутствовали дипломаты из недружественных государств - США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки. Кроме того, цветы возложили представители международных организаций, совета молодых дипломатов, студенты колледжа МИД. В ходе акции памяти объявили минуту молчания и запустили в небо белые шары в рамках символической акции в память о жертвах теракта.Вечером 30 марта, на 9-й день со дня трагедии, в знак памяти и скорби по погибшим пройдет всероссийская акция "Свеча Памяти". Церемонии возложения цветов и зажжения свечей памяти состоятся в разных городах страны.Число погибших в результате трагедии возросло до 144 человек, пострадали 551 человек. Многие лежат в больницах и числятся пропавшими без вести. На данный момент арестованы 9 подозреваемых в совершении теракта в Подмосковье 22 марта. Читайте также на РИА Новости Крым:Исполнители после теракта в "Крокусе" направлялись в Киев за наградойВ Таджикистане арестованы 15 человек – их проверяют на связи с "Крокусом"Терроризм рождается в высоких кабинетах Лондона – журналист Прокопенко

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"крокус сити холл", память, утраты, общество, россия, новости