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9 дней после трагедии: у "Крокус Сити Холла" проходит акция памяти - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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9 дней после трагедии: у "Крокус Сити Холла" проходит акция памяти
9 дней после трагедии: у "Крокус Сити Холла" проходит акция памяти - РИА Новости Крым, 30.03.2024
9 дней после трагедии: у "Крокус Сити Холла" проходит акция памяти
У здания "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске проходят траурные мероприятия - со дня трагедии прошло девять дней. Как пишет РИА Новости, у стихийного РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T15:15
2024-03-30T15:25
"крокус сити холл"
память
утраты
общество
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. У здания "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске проходят траурные мероприятия - со дня трагедии прошло девять дней. Как пишет РИА Новости, у стихийного мемориала прошла панихида, почтить память жертв теракта к "Крокусу" прибыли послы десятков стран.Заупокойную литию на месте трагедии на девятый день после теракта провел Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). Перед началом панихиды зачитаны слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Далее у здания состоялась церемония возложения цветов, участие в которой приняли представители зарубежных дипмиссий. В частности присутствовали дипломаты из недружественных государств - США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки. Кроме того, цветы возложили представители международных организаций, совета молодых дипломатов, студенты колледжа МИД. В ходе акции памяти объявили минуту молчания и запустили в небо белые шары в рамках символической акции в память о жертвах теракта.Вечером 30 марта, на 9-й день со дня трагедии, в знак памяти и скорби по погибшим пройдет всероссийская акция "Свеча Памяти". Церемонии возложения цветов и зажжения свечей памяти состоятся в разных городах страны.Число погибших в результате трагедии возросло до 144 человек, пострадали 551 человек. Многие лежат в больницах и числятся пропавшими без вести. На данный момент арестованы 9 подозреваемых в совершении теракта в Подмосковье 22 марта. Читайте также на РИА Новости Крым:Исполнители после теракта в "Крокусе" направлялись в Киев за наградойВ Таджикистане арестованы 15 человек – их проверяют на связи с "Крокусом"Терроризм рождается в высоких кабинетах Лондона – журналист Прокопенко
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"крокус сити холл", память, утраты, общество, россия, новости
9 дней после трагедии: у "Крокус Сити Холла" проходит акция памяти

У здания "Крокус Сити Холла" в Красногорске проходят траурные мероприятия

15:15 30.03.2024 (обновлено: 15:25 30.03.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкДевять дней со дня теракта в "Крокус Сити Холл"
Девять дней со дня теракта в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. У здания "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске проходят траурные мероприятия - со дня трагедии прошло девять дней. Как пишет РИА Новости, у стихийного мемориала прошла панихида, почтить память жертв теракта к "Крокусу" прибыли послы десятков стран.
Заупокойную литию на месте трагедии на девятый день после теракта провел Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). Перед началом панихиды зачитаны слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью. Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами, горячо переживаю за всех вас, призываю не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться к Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими", - сказал Патриарх.

Далее у здания состоялась церемония возложения цветов, участие в которой приняли представители зарубежных дипмиссий. В частности присутствовали дипломаты из недружественных государств - США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки. Кроме того, цветы возложили представители международных организаций, совета молодых дипломатов, студенты колледжа МИД. В ходе акции памяти объявили минуту молчания и запустили в небо белые шары в рамках символической акции в память о жертвах теракта.
Вечером 30 марта, на 9-й день со дня трагедии, в знак памяти и скорби по погибшим пройдет всероссийская акция "Свеча Памяти". Церемонии возложения цветов и зажжения свечей памяти состоятся в разных городах страны.
Число погибших в результате трагедии возросло до 144 человек, пострадали 551 человек. Многие лежат в больницах и числятся пропавшими без вести. На данный момент арестованы 9 подозреваемых в совершении теракта в Подмосковье 22 марта.
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"Крокус Сити Холл"ПамятьУтратыОбществоРоссияНовости
 
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