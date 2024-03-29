https://crimea.ria.ru/20240329/arestovan-devyatyy-figurant-dela-o-terakte-v-krokuse-1136140420.html

Арестован девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе"

Арестован девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Арестован девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе"

Суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримада Лутфуллои. На заседании стало известно, что он гражданин Таджикистана. РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T17:27

2024-03-29T17:27

2024-03-29T17:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримада Лутфуллои. На заседании стало известно, что он гражданин Таджикистана. Об этом пишет РИА Новости.Как следует из картотеки судебных дел столичных судов, Назримад Лутфуллои 23 марта около семи вечера был остановлен у здания "Крокуса" для проверки на причастность к теракту, на просьбу правоохранителей предъявить документы начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал".Девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" является уроженцем Таджикистана, до задержания жил в хостеле у метро "Щелковская", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Через переводчика обвиняемый довел до сведения судьи, что родился в первый день 2000 года в Таджикистане, не имеет жены, детей и работы, получил высшее образование. На момент задержания он проживал в хостеле у метро "Щелковская" по адресу Монтажная, д. 7 стр. 1.Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрел вопрос об аресте Назримада Лутфуллои. Об этом попросил следователь по делу, ссылаясь на тайну следствия и безопасность участников процесса, их родных и близких.В течение недели были арестованы восемь подозреваемых, которым предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Эта статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.Как стало известно накануне, в Таджикистане по делу о теракте в "Крокусе" были задержаны еще девять фигурантов. Все девять человек – жители пригорода Душанбе, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах страны. Они задержаны за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", их подозревают в связи с "Исламским государством"*.Тем временем 29 марта количество жертв этого теракта увеличилось еще на одного человека – в больнице от полученных огнестрельных ранений скончался мужчина. Он быль доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, все это время врачи боролись за его жизнь, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Таким образом, по последним данным, в ходе теракта в "Крокусе" погибли уже 144 человека.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннисуОпознаны 84 тела погибших при теракте в "Крокусе" – СКПатриарх Кирилл: мы вправе требовать от мигрантов уважения к традициям* Запрещенная в России террористическая организация.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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