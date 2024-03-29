https://crimea.ria.ru/20240329/chislo-zhertv-terakta-v-krokus-siti-kholle-uvelichilos-1136134348.html

Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось

Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось

Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось, умер еще один пострадавший. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко,... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T14:02

2024-03-29T14:02

2024-03-29T14:08

"крокус сити холл"

новости

михаил мурашко

больница

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось, умер еще один пострадавший. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.К этому времени в медицинских учреждениях остаются 69 пострадавших, в том числе один в крайне тяжелом состоянии. 98 человек выписаны, еще 19 готовятся к выписке, добавил Мурашко.Читайте также на РИА Новости Крым:В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе"Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"Эксперт дала советы по безопасности детей после трагедии в "Крокусе"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", новости, михаил мурашко, больница, теракт