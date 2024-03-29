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Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось
Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось
Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось, умер еще один пострадавший. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко,... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T14:02
2024-03-29T14:02
2024-03-29T14:08
"крокус сити холл"
новости
михаил мурашко
больница
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось, умер еще один пострадавший. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.К этому времени в медицинских учреждениях остаются 69 пострадавших, в том числе один в крайне тяжелом состоянии. 98 человек выписаны, еще 19 готовятся к выписке, добавил Мурашко.Читайте также на РИА Новости Крым:В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе"Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"Эксперт дала советы по безопасности детей после трагедии в "Крокусе"
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"крокус сити холл", новости, михаил мурашко, больница, теракт
Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось
В больнице умер еще один пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" – Мурашко
14:02 29.03.2024 (обновлено: 14:08 29.03.2024)