https://crimea.ria.ru/20240328/ekspert-dala-sovety-po-bezopasnosti-detey-posle-tragedii-v-krokuse-1136097503.html

Эксперт дала советы по безопасности детей после трагедии в "Крокусе"

Эксперт дала советы по безопасности детей после трагедии в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Эксперт дала советы по безопасности детей после трагедии в "Крокусе"

Активизация злоумышленников в сети – еще один повод для откровенного разговора с ребенком. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала куратор проекта по... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T21:52

2024-03-28T21:52

2024-03-28T21:52

"крокус сити холл"

совет эксперта

безопасность

терроризм

новости

общество

алла храпунова

психология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Активизация злоумышленников в сети – еще один повод для откровенного разговора с ребенком. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала куратор проекта по борьбе с мошенниками "Мышеловка.рф" Алла Храпунова, комментируя информационные атаки преступников с рассылкой предложений о противоправных действиях детям и подросткам, которые широко распространились в России после трагедии в "Крокус Сити Холле". По словам Аллы Храпуновой, сообщения приходили по всей стране детям возрастом от 10 лет и в них за те или иные действия предлагались суммы до 750 тысяч рублей. При этом в ответ на отказ, анонимы угрожали детям или членам их семей:При этом злоумышленники предлагают очень простые способы "заработка", не информируя или преднамеренно скрывая информацию о серьезности последствий."У подростков есть тонкий психологический аспект: существует понятие переходного периода отвергания и неприятия всего того, что говорят взрослые. И на это тоже давят преступники. Плюс сейчас еще идут каникулы и многие дети не находятся в школе, они дома или в свободном плавании без контроля взрослых", - разъясняет Храпунова.Именно взрослые в период подобных информационных атак должны занять правильную позицию по отношению к своему ребенку.Самое важное, создать между ребенком и взрослым доверительную среду. Это сложно сделать, так как дети сейчас погружены в онлайн-пространство и больше доверяют друзьям, с которыми они общаются в сети, чем близкими, с кем вместе живут в квартире. Погружение в мир ребенка со стороны родителя должно быть очень аккуратным и деликатным, чтобы не вызвать отторжения. Но сейчас еще раз самое время узнать, в каких интернет-каналах в сети сидит ваш сын или дочь, что интересного у него происходит.Алла Храпунова дала несколько советов по поводу того, как подросткам и детям общаться в сети. Для начала детям нужно объяснить, что любое сообщение от незнакомого контакта с любым предложением нужно довести до сведения родителей, а если не им, то правоохранительным органам. И это можно сделать в том числе и анонимно.Она рекомендует ввести на телефоне для детей запрет сообщений и звонков от незнакомых номеров, а также не быть чрезвычайно откровенными в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонные мошенники разработали новую схему обмана по видеосвязиПровокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризмуКрымскую молодежь призвали в киберволонтеры

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", совет эксперта, безопасность, терроризм, новости, общество, алла храпунова, психология