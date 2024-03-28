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Эксперт дала советы по безопасности детей после трагедии в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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Эксперт дала советы по безопасности детей после трагедии в "Крокусе"
Эксперт дала советы по безопасности детей после трагедии в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Эксперт дала советы по безопасности детей после трагедии в "Крокусе"
Активизация злоумышленников в сети – еще один повод для откровенного разговора с ребенком. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала куратор проекта по... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T21:52
2024-03-28T21:52
"крокус сити холл"
совет эксперта
безопасность
терроризм
новости
общество
алла храпунова
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Активизация злоумышленников в сети – еще один повод для откровенного разговора с ребенком. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала куратор проекта по борьбе с мошенниками "Мышеловка.рф" Алла Храпунова, комментируя информационные атаки преступников с рассылкой предложений о противоправных действиях детям и подросткам, которые широко распространились в России после трагедии в "Крокус Сити Холле". По словам Аллы Храпуновой, сообщения приходили по всей стране детям возрастом от 10 лет и в них за те или иные действия предлагались суммы до 750 тысяч рублей. При этом в ответ на отказ, анонимы угрожали детям или членам их семей:При этом злоумышленники предлагают очень простые способы "заработка", не информируя или преднамеренно скрывая информацию о серьезности последствий."У подростков есть тонкий психологический аспект: существует понятие переходного периода отвергания и неприятия всего того, что говорят взрослые. И на это тоже давят преступники. Плюс сейчас еще идут каникулы и многие дети не находятся в школе, они дома или в свободном плавании без контроля взрослых", - разъясняет Храпунова.Именно взрослые в период подобных информационных атак должны занять правильную позицию по отношению к своему ребенку.Самое важное, создать между ребенком и взрослым доверительную среду. Это сложно сделать, так как дети сейчас погружены в онлайн-пространство и больше доверяют друзьям, с которыми они общаются в сети, чем близкими, с кем вместе живут в квартире. Погружение в мир ребенка со стороны родителя должно быть очень аккуратным и деликатным, чтобы не вызвать отторжения. Но сейчас еще раз самое время узнать, в каких интернет-каналах в сети сидит ваш сын или дочь, что интересного у него происходит.Алла Храпунова дала несколько советов по поводу того, как подросткам и детям общаться в сети. Для начала детям нужно объяснить, что любое сообщение от незнакомого контакта с любым предложением нужно довести до сведения родителей, а если не им, то правоохранительным органам. И это можно сделать в том числе и анонимно.Она рекомендует ввести на телефоне для детей запрет сообщений и звонков от незнакомых номеров, а также не быть чрезвычайно откровенными в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонные мошенники разработали новую схему обмана по видеосвязиПровокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризмуКрымскую молодежь призвали в киберволонтеры
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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"крокус сити холл", совет эксперта, безопасность, терроризм, новости, общество, алла храпунова, психология
Эксперт дала советы по безопасности детей после трагедии в "Крокусе"

Эксперт дала советы родителям о безопасности детей после трагедии в "Крокус Сити Холле"

21:52 28.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Активизация злоумышленников в сети – еще один повод для откровенного разговора с ребенком. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала куратор проекта по борьбе с мошенниками "Мышеловка.рф" Алла Храпунова, комментируя информационные атаки преступников с рассылкой предложений о противоправных действиях детям и подросткам, которые широко распространились в России после трагедии в "Крокус Сити Холле".
По словам Аллы Храпуновой, сообщения приходили по всей стране детям возрастом от 10 лет и в них за те или иные действия предлагались суммы до 750 тысяч рублей. При этом в ответ на отказ, анонимы угрожали детям или членам их семей:
"Атаки на детей злоумышленники очень четко выверили. У подростка нет такого опыта и стрессоустойчивости как у взрослого. Он может быстро впасть в страх. Также им обещают деньги. А у ребенка еще нет взвешенной позиции и понимания, как и где можно заработать деньги".
При этом злоумышленники предлагают очень простые способы "заработка", не информируя или преднамеренно скрывая информацию о серьезности последствий.
"У подростков есть тонкий психологический аспект: существует понятие переходного периода отвергания и неприятия всего того, что говорят взрослые. И на это тоже давят преступники. Плюс сейчас еще идут каникулы и многие дети не находятся в школе, они дома или в свободном плавании без контроля взрослых", - разъясняет Храпунова.
Именно взрослые в период подобных информационных атак должны занять правильную позицию по отношению к своему ребенку.
"Каждому родителю нужно поговорить с ребенком, рассказать, что отнести рюкзак – это не просто так, последствия могут быть чрезвычайно серьезными. Объяснить, сколько боли и страданий может принести с первого взгляда безобидный поступок, к которому его склоняют. И что никакие деньги не могут стоить грядущих последствий", - считает эксперт.
Самое важное, создать между ребенком и взрослым доверительную среду. Это сложно сделать, так как дети сейчас погружены в онлайн-пространство и больше доверяют друзьям, с которыми они общаются в сети, чем близкими, с кем вместе живут в квартире. Погружение в мир ребенка со стороны родителя должно быть очень аккуратным и деликатным, чтобы не вызвать отторжения. Но сейчас еще раз самое время узнать, в каких интернет-каналах в сети сидит ваш сын или дочь, что интересного у него происходит.
"К сожалению, наша реальность всячески стимулирует подростков быть максимально открытыми. Но, когда звонит или пишет преступник, то он действительно может апеллировать к информации о семье и жизни подростка", - сказала Храпунова в эфире.
Алла Храпунова дала несколько советов по поводу того, как подросткам и детям общаться в сети. Для начала детям нужно объяснить, что любое сообщение от незнакомого контакта с любым предложением нужно довести до сведения родителей, а если не им, то правоохранительным органам. И это можно сделать в том числе и анонимно.
Она рекомендует ввести на телефоне для детей запрет сообщений и звонков от незнакомых номеров, а также не быть чрезвычайно откровенными в социальных сетях.
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"Крокус Сити Холл"Совет экспертаБезопасностьТерроризмНовостиОбществоАлла ХрапуноваПсихология
 
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