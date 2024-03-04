https://crimea.ria.ru/20240304/telefonnye-moshenniki-razrabotali-novuyu-skhemu-obmana-po-videosvyazi-1135396060.html
Телефонные мошенники разработали новую схему обмана по видеосвязи
Телефонные мошенники разработали новую схему обмана по видеосвязи - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Телефонные мошенники разработали новую схему обмана по видеосвязи
Телефонные мошенники разработали новую схему обмана через видеотрансляцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T14:08
2024-03-04T14:08
2024-03-04T14:08
мошенничество
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общество
кибербезопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Телефонные мошенники разработали новую схему обмана через видеотрансляцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Мошенники создают в мессенджере аккаунт с именем, имитирующим логотип банка, с которого звонят под видом сотрудника банка и спрашивают собеседника, обновлял ли он недавно свое мобильное приложение. Если ответ отрицательный, "сотрудник" просит подождать звонка от специалиста банка, который "поможет обновить приложение".Далее жертве звонит второй якобы сотрудник банка и говорит, что необходимо идентифицировать клиента по биометрии. Для этого просит включить режим разделения экрана и войти в мобильное приложение банка.Таким образом, имея эту информацию, мошенники могут получить доступ к личному кабинету клиента из приложения на устройстве и украсть деньги или же убедить его перевести их на якобы безопасный счет.О новой схеме мошенничества Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщало в конце февраля. Аферисты придумали способ завладения чужими деньгами через уведомление о списании налогов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 3,6 млн: задержан курьерНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойНовая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мошенничество, новости, общество, кибербезопасность, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), безопасность
Телефонные мошенники разработали новую схему обмана по видеосвязи
Мошенники придумали новую схему обмана через звонок по видеосвязи
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Телефонные мошенники разработали новую схему обмана через видеотрансляцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Мошенники создают в мессенджере аккаунт с именем, имитирующим логотип банка, с которого звонят под видом сотрудника банка и спрашивают собеседника, обновлял ли он недавно свое мобильное приложение. Если ответ отрицательный, "сотрудник" просит подождать звонка от специалиста банка, который "поможет обновить приложение".
Далее жертве звонит второй якобы сотрудник банка и говорит, что необходимо идентифицировать клиента по биометрии. Для этого просит включить режим разделения экрана и войти в мобильное приложение банка.
"При этом аферисты уверяют, что это абсолютно безопасно, поскольку экран виден только роботу, а сам сотрудник его не увидит. На практике трансляция экрана позволяет злоумышленникам видеть номера карт, суммы счетов и коды из SMS-сообщений, отправленных банком", - предупреждают в киберполиции.
Таким образом, имея эту информацию, мошенники могут получить доступ к личному кабинету клиента из приложения на устройстве и украсть деньги или же убедить его перевести их на якобы безопасный счет.
О новой схеме мошенничества Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщало в конце февраля. Аферисты придумали способ
завладения чужими деньгами через уведомление о списании налогов.
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