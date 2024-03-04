https://crimea.ria.ru/20240304/telefonnye-moshenniki-razrabotali-novuyu-skhemu-obmana-po-videosvyazi-1135396060.html

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана по видеосвязи

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана по видеосвязи - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана по видеосвязи

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана через видеотрансляцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T14:08

2024-03-04T14:08

2024-03-04T14:08

мошенничество

новости

общество

кибербезопасность

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Телефонные мошенники разработали новую схему обмана через видеотрансляцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Мошенники создают в мессенджере аккаунт с именем, имитирующим логотип банка, с которого звонят под видом сотрудника банка и спрашивают собеседника, обновлял ли он недавно свое мобильное приложение. Если ответ отрицательный, "сотрудник" просит подождать звонка от специалиста банка, который "поможет обновить приложение".Далее жертве звонит второй якобы сотрудник банка и говорит, что необходимо идентифицировать клиента по биометрии. Для этого просит включить режим разделения экрана и войти в мобильное приложение банка.Таким образом, имея эту информацию, мошенники могут получить доступ к личному кабинету клиента из приложения на устройстве и украсть деньги или же убедить его перевести их на якобы безопасный счет.О новой схеме мошенничества Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщало в конце февраля. Аферисты придумали способ завладения чужими деньгами через уведомление о списании налогов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 3,6 млн: задержан курьерНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойНовая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости, общество, кибербезопасность, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), безопасность