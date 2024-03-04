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Телефонные мошенники разработали новую схему обмана по видеосвязи - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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Телефонные мошенники разработали новую схему обмана по видеосвязи
Телефонные мошенники разработали новую схему обмана по видеосвязи - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Телефонные мошенники разработали новую схему обмана по видеосвязи
Телефонные мошенники разработали новую схему обмана через видеотрансляцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T14:08
2024-03-04T14:08
мошенничество
новости
общество
кибербезопасность
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Телефонные мошенники разработали новую схему обмана через видеотрансляцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Мошенники создают в мессенджере аккаунт с именем, имитирующим логотип банка, с которого звонят под видом сотрудника банка и спрашивают собеседника, обновлял ли он недавно свое мобильное приложение. Если ответ отрицательный, "сотрудник" просит подождать звонка от специалиста банка, который "поможет обновить приложение".Далее жертве звонит второй якобы сотрудник банка и говорит, что необходимо идентифицировать клиента по биометрии. Для этого просит включить режим разделения экрана и войти в мобильное приложение банка.Таким образом, имея эту информацию, мошенники могут получить доступ к личному кабинету клиента из приложения на устройстве и украсть деньги или же убедить его перевести их на якобы безопасный счет.О новой схеме мошенничества Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщало в конце февраля. Аферисты придумали способ завладения чужими деньгами через уведомление о списании налогов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 3,6 млн: задержан курьерНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойНовая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крыма
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
мошенничество, новости, общество, кибербезопасность, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), безопасность
Телефонные мошенники разработали новую схему обмана по видеосвязи

Мошенники придумали новую схему обмана через звонок по видеосвязи

14:08 04.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖенщина с мобильным телефоном
Женщина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Телефонные мошенники разработали новую схему обмана через видеотрансляцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Мошенники создают в мессенджере аккаунт с именем, имитирующим логотип банка, с которого звонят под видом сотрудника банка и спрашивают собеседника, обновлял ли он недавно свое мобильное приложение. Если ответ отрицательный, "сотрудник" просит подождать звонка от специалиста банка, который "поможет обновить приложение".
Далее жертве звонит второй якобы сотрудник банка и говорит, что необходимо идентифицировать клиента по биометрии. Для этого просит включить режим разделения экрана и войти в мобильное приложение банка.
"При этом аферисты уверяют, что это абсолютно безопасно, поскольку экран виден только роботу, а сам сотрудник его не увидит. На практике трансляция экрана позволяет злоумышленникам видеть номера карт, суммы счетов и коды из SMS-сообщений, отправленных банком", - предупреждают в киберполиции.
Таким образом, имея эту информацию, мошенники могут получить доступ к личному кабинету клиента из приложения на устройстве и украсть деньги или же убедить его перевести их на якобы безопасный счет.
О новой схеме мошенничества Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщало в конце февраля. Аферисты придумали способ завладения чужими деньгами через уведомление о списании налогов.
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МошенничествоНовостиОбществоКибербезопасностьМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Безопасность
 
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