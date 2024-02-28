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С ваших счетов спишут налог – новая схема мошенничества - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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С ваших счетов спишут налог – новая схема мошенничества
С ваших счетов спишут налог – новая схема мошенничества - РИА Новости Крым, 28.02.2024
С ваших счетов спишут налог – новая схема мошенничества
Аферисты придумали новую схему мошенничества для завладения чужими деньгами – через уведомление о списании налогов. Об этом сообщает Управление по организации... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T21:45
2024-02-28T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Аферисты придумали новую схему мошенничества для завладения чужими деньгами – через уведомление о списании налогов. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.По информации киберполиции, предупреждения о новом налоге мошенники рассылают от всех крупных банков, стилизуя под них письма. Суммы указывают разные: от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.Если человек перейдет по имеющейся в письме ссылке, то откроется поддельный сайт банка. На нем требуется указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписать "заявление об отмене налога".В начале февраля сообщалось о другой мошеннической схеме – через обновление банковских приложений. Якобы только так можно сохранить доступ к деньгам.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойНовая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей КрымаКаждая четвертая жертва телефонных мошенников брала кредит в банке
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), интернет, налоги, кибербезопасность, киберпреступность
С ваших счетов спишут налог – новая схема мошенничества

Новую схему мошенничества с уведомлением о списании налогов придумали аферисты

21:45 28.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМужчина во время работы за компьютером
Мужчина во время работы за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Аферисты придумали новую схему мошенничества для завладения чужими деньгами – через уведомление о списании налогов. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

"От имени банков аферисты рассылают по электронной почте предупреждения, что со счетов вскоре спишут новый налог. Если человек срочно не зайдет в личный кабинет и не подпишет заявление на отказ от платежей, он каждый месяц будет перечислять в бюджет десятки тысяч рублей", – говорится в сообщении.

По информации киберполиции, предупреждения о новом налоге мошенники рассылают от всех крупных банков, стилизуя под них письма. Суммы указывают разные: от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.
Если человек перейдет по имеющейся в письме ссылке, то откроется поддельный сайт банка. На нем требуется указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписать "заявление об отмене налога".

"Мошенники увидят этот номер, введут его на настоящем сайте банка и получат доступ к личному кабинету", – объясняют новую схему в киберполиции.

В начале февраля сообщалось о другой мошеннической схеме – через обновление банковских приложений. Якобы только так можно сохранить доступ к деньгам.
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