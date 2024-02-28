https://crimea.ria.ru/20240228/s-vashikh-schetov-spishut-nalog--novaya-skhema-moshennichestva-1135270283.html

С ваших счетов спишут налог – новая схема мошенничества

С ваших счетов спишут налог – новая схема мошенничества - РИА Новости Крым, 28.02.2024

С ваших счетов спишут налог – новая схема мошенничества

Аферисты придумали новую схему мошенничества для завладения чужими деньгами – через уведомление о списании налогов. Об этом сообщает Управление по организации... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T21:45

2024-02-28T21:45

2024-02-28T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Аферисты придумали новую схему мошенничества для завладения чужими деньгами – через уведомление о списании налогов. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.По информации киберполиции, предупреждения о новом налоге мошенники рассылают от всех крупных банков, стилизуя под них письма. Суммы указывают разные: от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.Если человек перейдет по имеющейся в письме ссылке, то откроется поддельный сайт банка. На нем требуется указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписать "заявление об отмене налога".В начале февраля сообщалось о другой мошеннической схеме – через обновление банковских приложений. Якобы только так можно сохранить доступ к деньгам.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойНовая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей КрымаКаждая четвертая жертва телефонных мошенников брала кредит в банке

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), интернет, налоги, кибербезопасность, киберпреступность