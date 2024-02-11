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Телефонные мошенники придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 11.02.2024
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Телефонные мошенники придумали новую схему обмана
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана
Новую схему обмана, чтобы завладеть чужими деньгами, придумали телефонные мошенники. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T10:01
2024-02-11T10:01
мошенничество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
новости
безопасность
кибербезопасность
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Новую схему обмана, чтобы завладеть чужими деньгами, придумали телефонные мошенники. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России."Мошенники начали просить россиян обновить банковские приложения. Якобы только так можно сохранить доступ к деньгам", - говорится в Telegram-канале ведомства.По информации киберполиции России, мошенник действует следующим образом. Звонит жертве и, представившись сотрудником банка, просит установить новое банковское приложение, так как старое якобы устарело или лишилось поддержки.Установленная программа после одобрения пользователем всех разрешений крадет пароли и реквизиты карт, со счетов которых деньги попадают на счета обманщиков.В правоохранительном ведомстве напоминают, что банки рассылают информацию о новых версиях приложения только через свои официальные каналы."Достоверную информацию об установке и обновлении приложения вашего банка ищите на его официальных ресурсах. Кем бы ни представлялись незнакомцы, которые выходят с вами на связь, не скачивайте программы под их диктовку", - предупредили в полиции.В конце прошлого года уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказывала в эфире радио "Спутник в Крыму" об одной из новых схем мошенничества через сообщение от якобы знакомого человека со ссылкой для голосования за его ребенка в конкурсе. При переходе по ней можно утратить доступ к своей учетной записи на одном из официальных сайтов, в том числе на "Госуслугах".Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей КрымаНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойВ Севастополе поймали похитившего 1,5 миллиона у пенсионеров мужчину
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, новости, безопасность, кибербезопасность, россия
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана

Мошенники придумали новую схему обмана через обновление приложения банка

10:01 11.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь. Повседневная жизнь.
Севастополь. Повседневная жизнь. - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Новую схему обмана, чтобы завладеть чужими деньгами, придумали телефонные мошенники. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Мошенники начали просить россиян обновить банковские приложения. Якобы только так можно сохранить доступ к деньгам", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По информации киберполиции России, мошенник действует следующим образом. Звонит жертве и, представившись сотрудником банка, просит установить новое банковское приложение, так как старое якобы устарело или лишилось поддержки.
"Затем злоумышленник присылает ссылку по СМС, которая ведет на место, откуда можно скачать обновленную версию банковского клиента. На самом деле это приложение-вирус, которое крадет данные пользователей", - предупреждают в киберполиции России.
Установленная программа после одобрения пользователем всех разрешений крадет пароли и реквизиты карт, со счетов которых деньги попадают на счета обманщиков.
В правоохранительном ведомстве напоминают, что банки рассылают информацию о новых версиях приложения только через свои официальные каналы.
"Достоверную информацию об установке и обновлении приложения вашего банка ищите на его официальных ресурсах. Кем бы ни представлялись незнакомцы, которые выходят с вами на связь, не скачивайте программы под их диктовку", - предупредили в полиции.
В конце прошлого года уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказывала в эфире радио "Спутник в Крыму" об одной из новых схем мошенничества через сообщение от якобы знакомого человека со ссылкой для голосования за его ребенка в конкурсе. При переходе по ней можно утратить доступ к своей учетной записи на одном из официальных сайтов, в том числе на "Госуслугах".
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МошенничествоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ОбществоНовостиБезопасностьКибербезопасностьРоссия
 
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