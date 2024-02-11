https://crimea.ria.ru/20240211/telefonnye-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-1134867149.html

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана

Новую схему обмана, чтобы завладеть чужими деньгами, придумали телефонные мошенники. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T10:01

2024-02-11T10:01

2024-02-11T10:01

мошенничество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Новую схему обмана, чтобы завладеть чужими деньгами, придумали телефонные мошенники. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России."Мошенники начали просить россиян обновить банковские приложения. Якобы только так можно сохранить доступ к деньгам", - говорится в Telegram-канале ведомства.По информации киберполиции России, мошенник действует следующим образом. Звонит жертве и, представившись сотрудником банка, просит установить новое банковское приложение, так как старое якобы устарело или лишилось поддержки.Установленная программа после одобрения пользователем всех разрешений крадет пароли и реквизиты карт, со счетов которых деньги попадают на счета обманщиков.В правоохранительном ведомстве напоминают, что банки рассылают информацию о новых версиях приложения только через свои официальные каналы."Достоверную информацию об установке и обновлении приложения вашего банка ищите на его официальных ресурсах. Кем бы ни представлялись незнакомцы, которые выходят с вами на связь, не скачивайте программы под их диктовку", - предупредили в полиции.В конце прошлого года уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказывала в эфире радио "Спутник в Крыму" об одной из новых схем мошенничества через сообщение от якобы знакомого человека со ссылкой для голосования за его ребенка в конкурсе. При переходе по ней можно утратить доступ к своей учетной записи на одном из официальных сайтов, в том числе на "Госуслугах".Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей КрымаНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойВ Севастополе поймали похитившего 1,5 миллиона у пенсионеров мужчину

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, новости, безопасность, кибербезопасность, россия