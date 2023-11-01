https://crimea.ria.ru/20231101/v-sevastopole-poymali-pokhitivshego-15-milliona-u-pensionerov-muzhchinu--1132499824.html

В Севастополе поймали похитившего 1,5 миллиона у пенсионеров мужчину

В Севастополе поймали похитившего 1,5 миллиона у пенсионеров мужчину - РИА Новости Крым, 01.11.2023

В Севастополе поймали похитившего 1,5 миллиона у пенсионеров мужчину

В Севастополе взяли под стражу посыльного аферистов, с помощью которого было похищено свыше 1,5 млн рублей у пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T22:25

2023-11-01T22:25

2023-11-01T22:25

умвд россии по севастополю

севастополь

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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе взяли под стражу посыльного аферистов, с помощью которого было похищено свыше 1,5 млн рублей у пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.Мошенники, на которых работал 48-летний мужчина, обманывали пожилых крымчан по схеме "Ваш родственник попал в беду". Они звонили своим жертвам, представлялись правоохранителями, сообщали, что их близкий человек стал виновником ДТП и тут же предлагали помочь избавить его от ответственности за определенную сумму. За деньгами к обманутым пенсионерам приезжал курьер. Так они обманули шестерых.Задержание произвели сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.Выяснилось, что всего мошенники успели похитить более 1,5 млн рублей. Курьер за свою "работу" получал 5% с каждой полученной суммы – на такие условия он согласился, устроившись криминальным посыльным через объявление в одном из мессенджеров, уточнили в полиции. Теперь мужчина под стражей.По каждому факту преступлений возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Расследование продолжается.Ранее в Севастополе курьер обокрал женщину по нестандартной схеме. Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники переключились на детей: схемы обмана и способы защиты Оператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенника "Ваш родственник попал в ДТП": в Саках осужден мошенник-курьер

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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