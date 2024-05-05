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В Нижнегорском районе Крыма горит агрофирма

В Нижнегорском районе Крыма горит агрофирма - РИА Новости Крым, 05.05.2024

В Нижнегорском районе Крыма горит агрофирма

В Нижнегорском районе Крыма в воскресенье загорелись складские помещения АО "Победа" - поставщика сельхозпродукции. Как сообщает Главное управление МЧС России... РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T16:44

2024-05-05T16:44

2024-05-05T17:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма в воскресенье загорелись складские помещения АО "Победа" - поставщика сельхозпродукции. Как сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым, огонь распространился на площади 800 квадратных метров.По данным пресс-службы, сообщение о возгорании на складе в селе Жемчужина по улице Ханина поступило спасателям 5 мая в 15 часов. Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Крыму.К этому времени информации о пострадавших не поступало, уточнили в пресс-службе крымского главка МЧС.В воскресенье утром в Партените загорелось здание магазина, обошлось без пострадавших. Прокуратура начала проверку по данному факту.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе вспыхнул пожарПожар на складе под Симферополем ликвидированЧП в "Тропикпарке" в Евпатории – что известно о гибели животных

нижнегорский район

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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