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В Нижнегорском районе Крыма горит агрофирма - РИА Новости Крым, 05.05.2024
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В Нижнегорском районе Крыма горит агрофирма
В Нижнегорском районе Крыма горит агрофирма - РИА Новости Крым, 05.05.2024
В Нижнегорском районе Крыма горит агрофирма
В Нижнегорском районе Крыма в воскресенье загорелись складские помещения АО "Победа" - поставщика сельхозпродукции. Как сообщает Главное управление МЧС России... РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T16:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма в воскресенье загорелись складские помещения АО "Победа" - поставщика сельхозпродукции. Как сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым, огонь распространился на площади 800 квадратных метров.По данным пресс-службы, сообщение о возгорании на складе в селе Жемчужина по улице Ханина поступило спасателям 5 мая в 15 часов. Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Крыму.К этому времени информации о пострадавших не поступало, уточнили в пресс-службе крымского главка МЧС.В воскресенье утром в Партените загорелось здание магазина, обошлось без пострадавших. Прокуратура начала проверку по данному факту.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе вспыхнул пожарПожар на складе под Симферополем ликвидированЧП в "Тропикпарке" в Евпатории – что известно о гибели животных
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В Нижнегорском районе Крыма горит агрофирма

Пожар на агрофирме в Нижнегорском районе Крыма тушат по повышенному рангу - МЧС

16:44 05.05.2024 (обновлено: 17:20 05.05.2024)
 
© Официальный Telegram-канал главы администрации Нижнегорского района Республики Крым Антона КравцаПожар в Нижнегорском районе Крыма
Пожар в Нижнегорском районе Крыма
© Официальный Telegram-канал главы администрации Нижнегорского района Республики Крым Антона Кравца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма в воскресенье загорелись складские помещения АО "Победа" - поставщика сельхозпродукции. Как сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым, огонь распространился на площади 800 квадратных метров.
По данным пресс-службы, сообщение о возгорании на складе в селе Жемчужина по улице Ханина поступило спасателям 5 мая в 15 часов. Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Крыму.
"По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлена предварительная площадь пожара 800 квадратных метров", - сказано в сообщении.
К этому времени информации о пострадавших не поступало, уточнили в пресс-службе крымского главка МЧС.
"Произошло возгорание на АО "Победа". Сейчас нахожусь на месте пожара в с. Жемчужина. Ситуацию ликвидируют спасательные службы. Пожар - бытовой, угрозы жизни нет", - сообщил в своем ТГ-канале глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец.
В воскресенье утром в Партените загорелось здание магазина, обошлось без пострадавших. Прокуратура начала проверку по данному факту.
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