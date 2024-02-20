https://crimea.ria.ru/20240220/kazhdaya-chetvertaya-zhertva-telefonnykh-moshennikov-brala-kredit-v-banke-1135060649.html

Каждая четвертая жертва телефонных мошенников брала кредит в банке

Каждая четвертая жертва телефонных мошенников брала кредит в банке - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Каждая четвертая жертва телефонных мошенников брала кредит в банке

Каждый четвертый человек, который стал жертвой телефонных мошенников, брал кредит в банке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замдиректора фонда... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-20T07:12

2024-02-20T07:12

2024-02-19T23:55

мошенничество

радио "спутник в крыму"

алла храпунова

кредит

телефон

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Каждый четвертый человек, который стал жертвой телефонных мошенников, брал кредит в банке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замдиректора фонда "За права заемщиков", куратор проекта по борьбе с мошенниками "Мошеловка.рф" Алла Храпунова.Гостья студии отметила, что за последний год выросли масштабы атак мошенников на граждан, при этом выросло и число средств, которые банки смогли защитить. Согласно статистике Банка России, эти суммы исчисляются триллионами рублей.Ранее в МВД России рассказали о новой схеме телефонных мошенников. Они стали представляться сотрудниками банка и просить установить "новое банковское приложение", так как старое якобы устарело или лишилось поддержки. После этого установленное приложение крадет пароли и реквизиты карт, со счетов которых деньги попадают на счета обманщиков.В конце прошлого года уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказывала в эфире радио "Спутник в Крыму" об одной из новых схем мошенничества через сообщение от якобы знакомого человека со ссылкой для голосования за его ребенка в конкурсе. При переходе по ней можно утратить доступ к своей учетной записи на одном из официальных сайтов, в том числе на "Госуслугах".Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей КрымаНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойВ Севастополе поймали похитившего 1,5 миллиона у пенсионеров мужчину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, алла храпунова, кредит, телефон, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), деньги