Каждая четвертая жертва телефонных мошенников брала кредит в банке
Телефонные мошенники заставляют своих жертв брать кредиты в миллион рублей и более
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Каждый четвертый человек, который стал жертвой телефонных мошенников, брал кредит в банке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замдиректора фонда "За права заемщиков", куратор проекта по борьбе с мошенниками "Мошеловка.рф" Алла Храпунова.
Гостья студии отметила, что за последний год выросли масштабы атак мошенников на граждан, при этом выросло и число средств, которые банки смогли защитить. Согласно статистике Банка России, эти суммы исчисляются триллионами рублей.
"По оценкам экспертов, каждый четвертый человек под воздействием социальной инженерии берет кредит в банке, – сообщила Храпунова. – Кроме того, в поступающих обращениях люди рассказывают, что под контролем мошенников ходили по банкам. И брали кредиты не онлайн, а офлайн. То есть мошенники "вели" людей в офисы банка и люди брали там миллионные кредиты".
Ранее в МВД России рассказали о новой схеме телефонных мошенников. Они стали представляться сотрудниками банка и просить установить "новое банковское приложение", так как старое якобы устарело или лишилось поддержки. После этого установленное приложение крадет пароли и реквизиты карт, со счетов которых деньги попадают на счета обманщиков.
В конце прошлого года уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказывала в эфире радио "Спутник в Крыму" об одной из новых схем мошенничества через сообщение от якобы знакомого человека со ссылкой для голосования за его ребенка в конкурсе. При переходе по ней можно утратить доступ к своей учетной записи на одном из официальных сайтов, в том числе на "Госуслугах".
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