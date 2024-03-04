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В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 3,6 млн: задержан курьер - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 3,6 млн: задержан курьер
В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 3,6 млн: задержан курьер - РИА Новости Крым, 04.03.2024
В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 3,6 млн: задержан курьер
Курьер телефонных мошенников, которому пенсионерка передала более трех с половиной миллионов рублей, задержан в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T11:28
2024-03-04T11:28
мошенничество
севастополь
общество
умвд россии по севастополю
новости крыма
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Курьер телефонных мошенников, которому пенсионерка передала более трех с половиной миллионов рублей, задержан в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по городу."В полицию Севастополя обратилась 76-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошеннической схемы "Ваш родственник стал виновником ДТП", - говорится в сообщении.Пострадавшая рассказала следователям, что ей сначала позвонила женщина, которая представилась медицинским работником и сказала, что дочь пенсионерки стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП якобы пострадал подросток, и ему срочно нужны деньги на операцию.В итоге пенсионерка передала курьеру аферистов, который приходил к ней трижды, свертки с денежными средствами, в том числе в иностранной валюте. Общая сумма ущерба составила 3,6 миллионов рублей.Посыльный был задержан сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделения СОБР "Сокол" Росгвардии.Задержанный признался, что после трех визитов к пенсионерке он перечислил все похищенные деньги анонимным кураторам. За свою работу он получил от них около 150 тысяч рублей.В отношении злоумышленника следователем следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". На время проведения следствия фигурант заключен под стражу. В случае признания его вины в суде, ему грозит до десяти лет лишения свободы.В середине февраля в Крыму был арестован 20-летний местный житель, который также в роли курьера в мошеннической схеме "Ваш родственник попал в ДТП" похитил у доверчивых крымчанок 450 тысяч рублей.В конце месяца Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило о новой схеме мошенничества для завладения чужими деньгами – через уведомление о списании налогов.Читайте также на РИА Новости Крым:Выманил два миллиона у пенсионерок: в Крыму задержан студент медколледжаНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойНовая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крыма
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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мошенничество, севастополь, общество, умвд россии по севастополю, новости крыма, закон и право
В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 3,6 млн: задержан курьер

В Севастополе пенсионерка отдала курьеру мошенников 3,6 млн рублей

11:28 04.03.2024
 
© Полиция СевастополяШеврон полиции
Шеврон полиции
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Курьер телефонных мошенников, которому пенсионерка передала более трех с половиной миллионов рублей, задержан в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по городу.
"В полицию Севастополя обратилась 76-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошеннической схемы "Ваш родственник стал виновником ДТП", - говорится в сообщении.
Пострадавшая рассказала следователям, что ей сначала позвонила женщина, которая представилась медицинским работником и сказала, что дочь пенсионерки стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП якобы пострадал подросток, и ему срочно нужны деньги на операцию.
"Позже ей позвонили неизвестные мужчины, которые назвались сотрудниками правоохранительных органов и также потребовали крупные суммы для непривлечения родственницы к уголовной ответственности", - сообщают в полиции.
В итоге пенсионерка передала курьеру аферистов, который приходил к ней трижды, свертки с денежными средствами, в том числе в иностранной валюте. Общая сумма ущерба составила 3,6 миллионов рублей.
Посыльный был задержан сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделения СОБР "Сокол" Росгвардии.
"Им оказался 39-летний приезжий, ранее неоднократно судимый за кражи и незаконные операции с наркотиками. Мужчина рассказал, что три года назад приехал в Севастополь с целью трудоустройства и, поскольку доход разнорабочего его не устраивал, он подыскал дополнительный заработок курьером мошенников", - уточнили в полиции.
Задержанный признался, что после трех визитов к пенсионерке он перечислил все похищенные деньги анонимным кураторам. За свою работу он получил от них около 150 тысяч рублей.
В отношении злоумышленника следователем следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". На время проведения следствия фигурант заключен под стражу. В случае признания его вины в суде, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
В середине февраля в Крыму был арестован 20-летний местный житель, который также в роли курьера в мошеннической схеме "Ваш родственник попал в ДТП" похитил у доверчивых крымчанок 450 тысяч рублей.
В конце месяца Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило о новой схеме мошенничества для завладения чужими деньгами – через уведомление о списании налогов.
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