https://crimea.ria.ru/20240222/vymanil-dva-milliona-u-pensionerok-v-krymu-zaderzhan-student-medkolledzha-1135143025.html

Выманил два миллиона у пенсионерок: в Крыму задержан студент медколледжа

Выманил два миллиона у пенсионерок: в Крыму задержан студент медколледжа - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Выманил два миллиона у пенсионерок: в Крыму задержан студент медколледжа

Сотрудники управления МВД по Севастополю задержали студента медицинского колледжа из Керчи, который участвовал в хищении более двух миллионов рублей у граждан... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T09:25

2024-02-22T09:25

2024-02-22T09:40

мошенничество

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники управления МВД по Севастополю задержали студента медицинского колледжа из Керчи, который участвовал в хищении более двух миллионов рублей у граждан преклонного возраста. Об этом сообщает пресс-служба севастопольской полиции.Деньги, которые он выманил у престарелых женщин, подозреваемый перевел на расчетные счета, а за свои незаконные услуги получил около 100 тысяч рублей, которые потратил на свои нужды.В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.17 февраля в крымской прокуратуре сообщили, что в Крыму на два месяца арестован 20-летний курьер, который сотрудничал с мошенниками, действовавшими по такой же схеме с вымышленным ДТП. Он похитил у доверчивых граждан 450 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывший мировой судья задержан ФСБ в Крыму по подозрению в мошенничестве Телефонные мошенники придумали новую схему обманаМошенничество на 12 миллионов в Крыму: дело передано в суд

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, севастополь, общество, умвд россии по севастополю, закон и право, новости крыма