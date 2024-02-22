Выманил два миллиона у пенсионерок: в Крыму задержан студент медколледжа
В Севастополе студент медколледжа задержан за кражу 2 миллионов у трех пенсионерок
09:25 22.02.2024 (обновлено: 09:40 22.02.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование школы №14 в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники управления МВД по Севастополю задержали студента медицинского колледжа из Керчи, который участвовал в хищении более двух миллионов рублей у граждан преклонного возраста. Об этом сообщает пресс-служба севастопольской полиции.
"Злоумышленник через один из мессенджеров устроился работать курьером у аферистов, действовавших по схеме "Ваш родственник стал виновником ДТП". По заданию куратора он приехал в Севастополь и посетил трех пенсионерок в возрасте от 73 до 88 лет, у которых забрал наличность для якобы урегулирования вопроса с пострадавшими в авариях сторонами и непривлечения родственниц к уголовной ответственности", - рассказали в ведомстве.
Деньги, которые он выманил у престарелых женщин, подозреваемый перевел на расчетные счета, а за свои незаконные услуги получил около 100 тысяч рублей, которые потратил на свои нужды.
В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
17 февраля в крымской прокуратуре сообщили, что в Крыму на два месяца арестован 20-летний курьер, который сотрудничал с мошенниками, действовавшими по такой же схеме с вымышленным ДТП. Он похитил у доверчивых граждан 450 тысяч рублей.
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