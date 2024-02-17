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В Крыму арестован курьер-мошенник
В Крыму арестован курьер-мошенник - РИА Новости Крым, 17.02.2024
В Крыму арестован курьер-мошенник
20-летний местный житель, который в роли курьера в мошеннической схеме "Ваш родственник попал в ДТП" похитил у доверчивых крымчанок 450 тысяч рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T18:26
2024-02-17T18:26
2024-02-17T18:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Крыму на два месяца арестован 20-летний местный житель, который в роли курьера в мошеннической схеме "Ваш родственник попал в ДТП" похитил у доверчивых крымчанок 450 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Подозреваемого задержали работники органов внутренних дел. Суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России ранее предупреждала о появлении новой схемы мошенничества: злоумышленник звонит жертве и, представившись сотрудником банка, просит установить новое банковское приложение. Затем присылает ссылку на обновление по СМС. На самом деле это приложение-вирус, которое крадет данные пользователей. Читайте также на РИА Новости Крым:Новые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойАфера с "Пушкинскими картами" на 205 миллионов рублей: дело в судеЧем опасны разговоры с незнакомцами по телефону – эксперт по безопасности
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, прокуратура республики крым, приговор, мошенничество, закон и право, общество, новости крыма
В Крыму арестован курьер-мошенник
В Крыму на два месяца арестован курьер группировки мошенников - прокуратура