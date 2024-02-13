https://crimea.ria.ru/20240213/afera-s-pushkinskimi-kartami-na-205-millionov-rubley-delo-v-sude-1134920690.html

Афера с "Пушкинскими картами" на 205 миллионов рублей: дело в суде

Афера с "Пушкинскими картами" на 205 миллионов рублей: дело в суде - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Афера с "Пушкинскими картами" на 205 миллионов рублей: дело в суде

Трое обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, пойдут под суд за хищение 205 млн рублей при реализации федеральной РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T20:11

2024-02-13T20:11

2024-02-13T20:11

россия

мошенничество

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

пушкинская карта

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Трое обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, пойдут под суд за хищение 205 млн рублей при реализации федеральной программы "Пушкинская карта". Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.По данным следствия, сложный преступный план трое индивидуальных предпринимателей разработали еще в 2022 году. Для этого подозреваемые открыли банковские счета, зарегистрировались на платформе "PRO.Культура.РФ" в качестве организаций культуры, заключили договоры аренды помещений, провели переговоры с представителями артистов и стали в интернете предлагать держателям "Пушкинских карт" билеты на их мероприятия. В частности, злоумышленники подыскивали тех, кто мог оформить такие карты с заведомо недостоверными персональными данными.Далее фигуранты предоставляли в Минкультуры России недостоверные сведения о проведении мероприятий, на основании которых похитили более 205 млн рублей бюджетных средств и денежных средств банка. При этом они создавали видимость массовки, но привлекли значительно меньшее по отношению к отчетным сведениям число зрителей.Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Их имущество на сумму более 110 млн арестовано, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенничество на 12 миллионов в Крыму: дело передано в судУкрали миллиард: банде мошенников вынесли приговор на КубаниВ Крыму стало меньше мошенничеств и угонов – статистика МВД

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россия, мошенничество, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, пушкинская карта, общество, новости