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Афера с "Пушкинскими картами" на 205 миллионов рублей: дело в суде - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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Афера с "Пушкинскими картами" на 205 миллионов рублей: дело в суде
Афера с "Пушкинскими картами" на 205 миллионов рублей: дело в суде - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Афера с "Пушкинскими картами" на 205 миллионов рублей: дело в суде
Трое обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, пойдут под суд за хищение 205 млн рублей при реализации федеральной РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T20:11
2024-02-13T20:11
россия
мошенничество
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
пушкинская карта
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Трое обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, пойдут под суд за хищение 205 млн рублей при реализации федеральной программы "Пушкинская карта". Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.По данным следствия, сложный преступный план трое индивидуальных предпринимателей разработали еще в 2022 году. Для этого подозреваемые открыли банковские счета, зарегистрировались на платформе "PRO.Культура.РФ" в качестве организаций культуры, заключили договоры аренды помещений, провели переговоры с представителями артистов и стали в интернете предлагать держателям "Пушкинских карт" билеты на их мероприятия. В частности, злоумышленники подыскивали тех, кто мог оформить такие карты с заведомо недостоверными персональными данными.Далее фигуранты предоставляли в Минкультуры России недостоверные сведения о проведении мероприятий, на основании которых похитили более 205 млн рублей бюджетных средств и денежных средств банка. При этом они создавали видимость массовки, но привлекли значительно меньшее по отношению к отчетным сведениям число зрителей.Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Их имущество на сумму более 110 млн арестовано, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенничество на 12 миллионов в Крыму: дело передано в судУкрали миллиард: банде мошенников вынесли приговор на КубаниВ Крыму стало меньше мошенничеств и угонов – статистика МВД
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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россия, мошенничество, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, пушкинская карта, общество, новости
Афера с "Пушкинскими картами" на 205 миллионов рублей: дело в суде

Обвиняемые в афере с "Пушкинскими картами" на 205 млн рублей пойдут под суд - Следком

20:11 13.02.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта"
Презентация, посвященная запуску культурной программы Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Трое обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, пойдут под суд за хищение 205 млн рублей при реализации федеральной программы "Пушкинская карта". Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
По данным следствия, сложный преступный план трое индивидуальных предпринимателей разработали еще в 2022 году. Для этого подозреваемые открыли банковские счета, зарегистрировались на платформе "PRO.Культура.РФ" в качестве организаций культуры, заключили договоры аренды помещений, провели переговоры с представителями артистов и стали в интернете предлагать держателям "Пушкинских карт" билеты на их мероприятия. В частности, злоумышленники подыскивали тех, кто мог оформить такие карты с заведомо недостоверными персональными данными.
"Таким образом, обеспечивалось массовое приобретение с "Пушкинских карт" билетов на организуемые участниками преступной группы культурные мероприятия без цели их посещения. Объем приобретенных с их помощью билетов многократно превышал зрительскую вместимость арендованных коммерческих концертных площадок", - сказано в сообщении.
Далее фигуранты предоставляли в Минкультуры России недостоверные сведения о проведении мероприятий, на основании которых похитили более 205 млн рублей бюджетных средств и денежных средств банка. При этом они создавали видимость массовки, но привлекли значительно меньшее по отношению к отчетным сведениям число зрителей.
Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Их имущество на сумму более 110 млн арестовано, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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