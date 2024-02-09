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Мошенничество на 12 миллионов в Крыму: дело передано в суд
Мошенничество на 12 миллионов в Крыму: дело передано в суд - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Мошенничество на 12 миллионов в Крыму: дело передано в суд
В Ялте раскрыта схема серии дистанционных мошенничеств, совершенных группой лиц. Ущерб от преступной деятельности превысил 12 миллионов рублей. Следователи... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T09:44
2024-02-09T09:44
2024-02-09T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Ялте раскрыта схема серии дистанционных мошенничеств, совершенных группой лиц. Ущерб от преступной деятельности превысил 12 миллионов рублей. Следователи передали в суд многоэпизодное уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Уточняется, что преступная группа с середины 2021 года занималась хищениями денег граждан через интернет.Злоумышленники пользовались тем, что предприятия действовали много лет и имели положительную репутацию. На протяжении нескольких месяцев они собирали с граждан заказы и оплату за товары, не собираясь при этом исполнять свои обязательства.Ей предъявлено обвинение в ряде преступлений, в том числе в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.Потерпевшими от действий мошенников стали 75 жителей разных регионов страны, в том числе Брянской, Тверской, Саратовской, Ленинградской, Свердловской и других субъектов нашей страны.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка "почистила карму" за семь миллионов рублейГолосовые сообщения – зло: как их используют мошенникиМошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублей
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крым, ялта, мвд по республике крым, мошенничество, суд, общество, происшествия, новости крыма
Мошенничество на 12 миллионов в Крыму: дело передано в суд
В Ялте раскрыта схема дистанционных мошенничеств на 12 миллионов рублей - дело в суде
09:44 09.02.2024 (обновлено: 09:46 09.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Ялте раскрыта схема серии дистанционных мошенничеств, совершенных группой лиц. Ущерб от преступной деятельности превысил 12 миллионов рублей. Следователи передали в суд многоэпизодное уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Уточняется, что преступная группа с середины 2021 года занималась хищениями денег граждан через интернет.
"Организатор преступной группы находил желающих продать свои доли в уставном капитале хозяйственных сообществ. После этого участники группы переоформляли приобретаемые предприятия на подставных лиц из числа неблагополучных граждан за определенное денежное вознаграждение. И создавали видимость добросовестной коммерческой деятельности таких юридических лиц", – сообщили в ведомстве.
Злоумышленники пользовались тем, что предприятия действовали много лет и имели положительную репутацию. На протяжении нескольких месяцев они собирали с граждан заказы и оплату за товары, не собираясь при этом исполнять свои обязательства.
"Всего в ходе расследования установлено 11 юридических лиц и три индивидуальных предпринимателя, как вновь созданных, так и ранее действующих, используемых злоумышленниками в своей преступной деятельности, – добавили в ведомстве. – Одной из исполнителей, действовавших в составе организованной группы, оказалась ранее не судимая 41-летняя жительница Екатеринбурга. Установлено 82 факта ее противоправной деятельности".
Ей предъявлено обвинение в ряде преступлений, в том числе в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.
Потерпевшими от действий мошенников стали 75 жителей разных регионов страны, в том числе Брянской, Тверской, Саратовской, Ленинградской, Свердловской и других субъектов нашей страны.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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