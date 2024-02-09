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Мошенничество на 12 миллионов в Крыму: дело передано в суд

Мошенничество на 12 миллионов в Крыму: дело передано в суд - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Мошенничество на 12 миллионов в Крыму: дело передано в суд

В Ялте раскрыта схема серии дистанционных мошенничеств, совершенных группой лиц. Ущерб от преступной деятельности превысил 12 миллионов рублей. Следователи... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T09:44

2024-02-09T09:44

2024-02-09T09:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Ялте раскрыта схема серии дистанционных мошенничеств, совершенных группой лиц. Ущерб от преступной деятельности превысил 12 миллионов рублей. Следователи передали в суд многоэпизодное уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Уточняется, что преступная группа с середины 2021 года занималась хищениями денег граждан через интернет.Злоумышленники пользовались тем, что предприятия действовали много лет и имели положительную репутацию. На протяжении нескольких месяцев они собирали с граждан заказы и оплату за товары, не собираясь при этом исполнять свои обязательства.Ей предъявлено обвинение в ряде преступлений, в том числе в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.Потерпевшими от действий мошенников стали 75 жителей разных регионов страны, в том числе Брянской, Тверской, Саратовской, Ленинградской, Свердловской и других субъектов нашей страны.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка "почистила карму" за семь миллионов рублейГолосовые сообщения – зло: как их используют мошенникиМошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублей

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2024

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