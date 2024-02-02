https://crimea.ria.ru/20240202/krymchanka-pochistila-karmu-za-sem-millionov-rubley-1134637406.html

Крымчанка "почистила карму" за семь миллионов рублей

Крымчанка "почистила карму" за семь миллионов рублей - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Крымчанка "почистила карму" за семь миллионов рублей

Жительница Белогорска отдала представившейся целительницей мошеннице около семи миллионов рублей за так называемую "очистку кармы". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T09:46

2024-02-02T09:46

2024-02-02T09:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Жительница Белогорска отдала представившейся целительницей мошеннице около семи миллионов рублей за так называемую "очистку кармы". Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.За свои услуги "целительница" попросила 100 тысяч рублей. Заявительница засомневалась, тогда Дороти убедила ее, что после обряда денежные средства вернутся на счет. Потерпевшая согласилась и в течение четырех месяцев переводила деньги на указанный мошенницей счет. Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.В ведомстве добавили, что пострадавшая не впервые переводит крупные суммы мошенникам. В 2021 году она отдала за подобные услуги более двух миллионов рублей.По данным МВД Крыма, в период с 29 по 31 января 48 крымчан стали жертвами дистанционных мошенников.Читайте также на РИА Новости Крым:Письма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничестваГолосовые сообщения – зло: как их используют мошенникиМошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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