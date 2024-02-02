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Крымчанка "почистила карму" за семь миллионов рублей - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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Крымчанка "почистила карму" за семь миллионов рублей
Крымчанка "почистила карму" за семь миллионов рублей - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Крымчанка "почистила карму" за семь миллионов рублей
Жительница Белогорска отдала представившейся целительницей мошеннице около семи миллионов рублей за так называемую "очистку кармы". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T09:46
2024-02-02T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Жительница Белогорска отдала представившейся целительницей мошеннице около семи миллионов рублей за так называемую "очистку кармы". Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.За свои услуги "целительница" попросила 100 тысяч рублей. Заявительница засомневалась, тогда Дороти убедила ее, что после обряда денежные средства вернутся на счет. Потерпевшая согласилась и в течение четырех месяцев переводила деньги на указанный мошенницей счет. Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.В ведомстве добавили, что пострадавшая не впервые переводит крупные суммы мошенникам. В 2021 году она отдала за подобные услуги более двух миллионов рублей.По данным МВД Крыма, в период с 29 по 31 января 48 крымчан стали жертвами дистанционных мошенников.Читайте также на РИА Новости Крым:Письма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничестваГолосовые сообщения – зло: как их используют мошенникиМошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублей
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происшествия, мвд по республике крым, белогорский район, новости крыма, крым, мошенничество, деньги
Крымчанка "почистила карму" за семь миллионов рублей

Крымчанка четыре месяца оплачивала услуги "целительницы" и лишилась 7 миллионов рублей

09:46 02.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка с мобильным телефоном
Девушка с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Жительница Белогорска отдала представившейся целительницей мошеннице около семи миллионов рублей за так называемую "очистку кармы". Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

"В июле 2023 года заявительнице поступил звонок от неизвестной, которая представилась "целительницей" Дороти и сообщила: если женщина не проведет некий обряд защиты и очистки кармы, с ее близким родственником может случиться беда", – сообщили в ведомстве.

За свои услуги "целительница" попросила 100 тысяч рублей. Заявительница засомневалась, тогда Дороти убедила ее, что после обряда денежные средства вернутся на счет. Потерпевшая согласилась и в течение четырех месяцев переводила деньги на указанный мошенницей счет. Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.
В ведомстве добавили, что пострадавшая не впервые переводит крупные суммы мошенникам. В 2021 году она отдала за подобные услуги более двух миллионов рублей.
По данным МВД Крыма, в период с 29 по 31 января 48 крымчан стали жертвами дистанционных мошенников.
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