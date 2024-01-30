https://crimea.ria.ru/20240130/pisma-neschastya-v-fns-predupredili-o-novykh-vidakh-moshennichestva-1134544944.html

Письма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничества

Письма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничества - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Письма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничества

Россиянам стали приходить письма якобы из налоговой инспекции, в которых сообщают о подозрительных транзакциях, требуют прислать бухгалтерские документы и... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T07:02

2024-01-30T07:02

2024-01-30T07:02

мошенничество

налоги

федеральная налоговая служба (фнс)

общество

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Россиянам стали приходить письма якобы из налоговой инспекции, в которых сообщают о подозрительных транзакциях, требуют прислать бухгалтерские документы и угрожают блокировкой счетов. О таких схемах предупредили в Федеральной налоговой службе России.Авторы писем предлагают обратиться к "инспектору", который якобы занимается такими вопросами, а в случае невыполнения требований угрожают заморозкой счетов. Контакты "инспектора" указываются тут же, в электронной рассылке.В службе напоминают, что вся необходимая информация о налогах и задолженностях размещена в личном кабинете налогоплательщика. На электронную почту могут приходить лишь автоматические уведомления, которые напоминают о том, что с детальной информацией следует ознакомиться именно в личном кабинете."Для получения детальных разъяснений необходимо связаться с инспекцией, контакты которой можно найти по ссылке. Обращение можно направить также через сервисы "Личный кабинет налогоплательщика физлица", "Личный кабинет ИП" и "Обратиться в ФНС России".Налогоплательщиков призвали быть внимательными и не вступать в переписку с мошенниками.Ранее в ФНС напомнили, что владельцы недвижимости и автомобилей, которые не уплатили налог на имущество до 1 декабря 2023 года, должны будут заплатить пеню и исполнительный сбор.Читайте также на РИА Новости Крым:Как и на каких ценных бумагах смогут заработать граждане РФ в 2024 годуБухгалтерия со времен Гиреев: в налоговой Крыма открылся музейНалоги крымчан пополнили бюджет на 2 миллиарда рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), общество, новости, безопасность