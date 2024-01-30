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Письма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничества - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Письма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничества
Письма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничества - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Письма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничества
Россиянам стали приходить письма якобы из налоговой инспекции, в которых сообщают о подозрительных транзакциях, требуют прислать бухгалтерские документы и... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T07:02
2024-01-30T07:02
мошенничество
налоги
федеральная налоговая служба (фнс)
общество
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Россиянам стали приходить письма якобы из налоговой инспекции, в которых сообщают о подозрительных транзакциях, требуют прислать бухгалтерские документы и угрожают блокировкой счетов. О таких схемах предупредили в Федеральной налоговой службе России.Авторы писем предлагают обратиться к "инспектору", который якобы занимается такими вопросами, а в случае невыполнения требований угрожают заморозкой счетов. Контакты "инспектора" указываются тут же, в электронной рассылке.В службе напоминают, что вся необходимая информация о налогах и задолженностях размещена в личном кабинете налогоплательщика. На электронную почту могут приходить лишь автоматические уведомления, которые напоминают о том, что с детальной информацией следует ознакомиться именно в личном кабинете."Для получения детальных разъяснений необходимо связаться с инспекцией, контакты которой можно найти по ссылке. Обращение можно направить также через сервисы "Личный кабинет налогоплательщика физлица", "Личный кабинет ИП" и "Обратиться в ФНС России".Налогоплательщиков призвали быть внимательными и не вступать в переписку с мошенниками.Ранее в ФНС напомнили, что владельцы недвижимости и автомобилей, которые не уплатили налог на имущество до 1 декабря 2023 года, должны будут заплатить пеню и исполнительный сбор.Читайте также на РИА Новости Крым:Как и на каких ценных бумагах смогут заработать граждане РФ в 2024 годуБухгалтерия со времен Гиреев: в налоговой Крыма открылся музейНалоги крымчан пополнили бюджет на 2 миллиарда рублей
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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мошенничество, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), общество, новости, безопасность
Письма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничества

Россиянам приходят "письма счастья" якобы от налоговой службы

07:02 30.01.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПочтовые ящики
Почтовые ящики - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Россиянам стали приходить письма якобы из налоговой инспекции, в которых сообщают о подозрительных транзакциях, требуют прислать бухгалтерские документы и угрожают блокировкой счетов. О таких схемах предупредили в Федеральной налоговой службе России.

"Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. Ему предлагается пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу службы. В число запрашиваемых документов могут входить кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы", - предупредили в ведомстве.

Авторы писем предлагают обратиться к "инспектору", который якобы занимается такими вопросами, а в случае невыполнения требований угрожают заморозкой счетов. Контакты "инспектора" указываются тут же, в электронной рассылке.

"ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к ним, поэтому рекомендует не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам. Также ФНС России не совершает телефонные звонки с предложением оплатить налоги онлайн", - подчеркнули в налоговой.

В службе напоминают, что вся необходимая информация о налогах и задолженностях размещена в личном кабинете налогоплательщика. На электронную почту могут приходить лишь автоматические уведомления, которые напоминают о том, что с детальной информацией следует ознакомиться именно в личном кабинете.
"Для получения детальных разъяснений необходимо связаться с инспекцией, контакты которой можно найти по ссылке. Обращение можно направить также через сервисы "Личный кабинет налогоплательщика физлица", "Личный кабинет ИП" и "Обратиться в ФНС России".
Налогоплательщиков призвали быть внимательными и не вступать в переписку с мошенниками.
Ранее в ФНС напомнили, что владельцы недвижимости и автомобилей, которые не уплатили налог на имущество до 1 декабря 2023 года, должны будут заплатить пеню и исполнительный сбор.
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МошенничествоНалогиФедеральная налоговая служба (ФНС)ОбществоНовостиБезопасность
 
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