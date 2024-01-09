https://crimea.ria.ru/20240109/krymchanam-rasskazali-o-posledstviyakh-nesvoevremennoy-uplaty-nalogov-1134064851.html

Крымчанам рассказали о последствиях несвоевременной уплаты налогов

Крымчанам рассказали о последствиях несвоевременной уплаты налогов - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Крымчанам рассказали о последствиях несвоевременной уплаты налогов

Собственники недвижимого имущества и транспортных средств, не уплатившие налог на имущество до 1 декабря 2023 года, должны будут, помимо суммы задолженности,... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T20:32

2024-01-09T20:32

2024-01-09T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Собственники недвижимого имущества и транспортных средств, не уплатившие налог на имущество до 1 декабря 2023 года, должны будут, помимо суммы задолженности, уплатить начисленные пени, а также исполнительный сбор. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по региону.В интересах должника как можно быстрее оплатить образовавшуюся задолженность, отметили в ведомстве.Физлица могут уплатить налоги, сборы, страховые взносы, пени, штрафы и единый налоговый платеж в наличной или безналичной форме несколькими способами: через банк; через кассу местной администрации либо через организацию федеральной почтовой связи; через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.Налоги можно заплатить при помощи электронных платежных сервисов на сайте ФНС России: "Уплата налогов и пошлин"/"Пополнить ЕНС", "Личный кабинет налогоплательщика физического лица".УФНС по Крыму ранее сообщила, что по состоянию на 1 декабря жители республики заплатили 1,7 млрд рублей имущественных налогов, что составляет 73% от исчисленной суммы.В прошлом году собираемость имущественных налогов составила 93%. В этом году она должна превзойти прошлогодние показатели и составить 95%,.Читайте также на РИА Новости Крым:Налоги крымчан пополнили бюджет на 2 миллиарда рублейКадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знатьСамозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налогов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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