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Крымчанам рассказали о последствиях несвоевременной уплаты налогов
Крымчанам рассказали о последствиях несвоевременной уплаты налогов - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Крымчанам рассказали о последствиях несвоевременной уплаты налогов
Собственники недвижимого имущества и транспортных средств, не уплатившие налог на имущество до 1 декабря 2023 года, должны будут, помимо суммы задолженности,... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T20:32
2024-01-09T20:32
2024-01-09T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Собственники недвижимого имущества и транспортных средств, не уплатившие налог на имущество до 1 декабря 2023 года, должны будут, помимо суммы задолженности, уплатить начисленные пени, а также исполнительный сбор. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по региону.В интересах должника как можно быстрее оплатить образовавшуюся задолженность, отметили в ведомстве.Физлица могут уплатить налоги, сборы, страховые взносы, пени, штрафы и единый налоговый платеж в наличной или безналичной форме несколькими способами: через банк; через кассу местной администрации либо через организацию федеральной почтовой связи; через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.Налоги можно заплатить при помощи электронных платежных сервисов на сайте ФНС России: "Уплата налогов и пошлин"/"Пополнить ЕНС", "Личный кабинет налогоплательщика физического лица".УФНС по Крыму ранее сообщила, что по состоянию на 1 декабря жители республики заплатили 1,7 млрд рублей имущественных налогов, что составляет 73% от исчисленной суммы.В прошлом году собираемость имущественных налогов составила 93%. В этом году она должна превзойти прошлогодние показатели и составить 95%,.Читайте также на РИА Новости Крым:Налоги крымчан пополнили бюджет на 2 миллиарда рублейКадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знатьСамозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налогов
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налоги, новости, россия, недвижимость, автомобиль, фнс россии по республике крым, крым
Крымчанам рассказали о последствиях несвоевременной уплаты налогов
В Крыму должникам по имущественным налогам придется уплатить пени и исполнительный сбор
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Собственники недвижимого имущества и транспортных средств, не уплатившие налог на имущество до 1 декабря 2023 года, должны будут, помимо суммы задолженности, уплатить начисленные пени, а также исполнительный сбор. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по региону.
"Собственники недвижимого имущества и транспортных средств в соответствии с Налоговым кодексом РФ обязаны уплатить имущественные налоги до 1 декабря 2023 года. В противном случае образовывается задолженность, которая увеличивается ежедневно на сумму пени, начисляемой за каждый календарный день просрочки... Помимо суммы задолженности и пени должнику придется уплатить исполнительский сбор в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или суммы взыскиваемого имущества, но не менее 1 тысячи рублей", – говорится в сообщении.
В интересах должника как можно быстрее оплатить образовавшуюся задолженность, отметили в ведомстве.
Физлица могут уплатить налоги, сборы, страховые взносы, пени, штрафы и единый налоговый платеж в наличной или безналичной форме несколькими способами: через банк; через кассу местной администрации либо через организацию федеральной почтовой связи; через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Налоги можно заплатить при помощи электронных платежных сервисов на сайте ФНС России: "Уплата налогов и пошлин"/"Пополнить ЕНС", "Личный кабинет налогоплательщика физического лица".
УФНС по Крыму ранее сообщила, что по состоянию на 1 декабря жители республики заплатили
1,7 млрд рублей имущественных налогов, что составляет 73% от исчисленной суммы.
В прошлом году собираемость имущественных налогов составила 93%. В этом году она должна превзойти прошлогодние показатели и составить 95%,.
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