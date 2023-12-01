https://crimea.ria.ru/20231201/krymchane-zaplatili-pochti-dva-milliarda-imuschestvennykh-nalogov-1133252071.html

Крымчане заплатили почти два миллиарда имущественных налогов

Крымчане заплатили почти два миллиарда имущественных налогов - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Крымчане заплатили почти два миллиарда имущественных налогов

Крымчане уже заплатили 1,7 млрд рублей имущественных налогов. Об этом сообщает пресс-служба ФНС по Крыму. РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T19:47

2023-12-01T19:47

2023-12-01T19:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Крымчане уже заплатили 1,7 млрд рублей имущественных налогов. Об этом сообщает пресс-служба ФНС по Крыму.В ведомстве напомнили, что плательщиками имущественных налогов являются владельцы транспортных средств и объектов недвижимости. Налоги исчисляются ежегодно за минувший налоговый период и исходя из сведений об объектах, поступающих от Регистрирующих органов.В прошлом году собираемость имущественных налогов составила 93%. В этом году она должна превзойти прошлогодние показатели и составить 95%, добавили в ФНС.В ведомстве обратили внимание физических лиц – плательщиков имущественных налогов, что несвоевременная уплата обязательств влечет начисление пени за каждый календарный день просрочки. Кроме того, налоговый орган вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности за счет имущества такого лица, в том числе денежных средств на банковских счетах.По вопросам уплаты имущественных налогов можно обратиться на "горячую линию" УФНС России по Республике Крым по номеру: +7 (3652) 66 75 32, +7 (3652) 66 74 99 (перевод на внутренние номера 17-50, 17-48). Кроме того, телефонные номера Инспекций размещены в региональной вкладке управления на сайте ФНС России.Руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев ранее сообщил, что подавляющее большинство крымчан своевременно оплачивают налоги на имущество, транспорт и недвижимость.Читайте также на РИА Новости Крым:Самозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налоговКрымчане в этом году заплатят на 23% больше налогов на имуществоЗачем крымчанам нужно проверить кадастровую стоимость своей недвижимости

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