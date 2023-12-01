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Крымчане заплатили почти два миллиарда имущественных налогов - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Крымчане заплатили почти два миллиарда имущественных налогов
Крымчане заплатили почти два миллиарда имущественных налогов - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Крымчане заплатили почти два миллиарда имущественных налогов
Крымчане уже заплатили 1,7 млрд рублей имущественных налогов. Об этом сообщает пресс-служба ФНС по Крыму. РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T19:47
2023-12-01T19:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Крымчане уже заплатили 1,7 млрд рублей имущественных налогов. Об этом сообщает пресс-служба ФНС по Крыму.В ведомстве напомнили, что плательщиками имущественных налогов являются владельцы транспортных средств и объектов недвижимости. Налоги исчисляются ежегодно за минувший налоговый период и исходя из сведений об объектах, поступающих от Регистрирующих органов.В прошлом году собираемость имущественных налогов составила 93%. В этом году она должна превзойти прошлогодние показатели и составить 95%, добавили в ФНС.В ведомстве обратили внимание физических лиц – плательщиков имущественных налогов, что несвоевременная уплата обязательств влечет начисление пени за каждый календарный день просрочки. Кроме того, налоговый орган вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности за счет имущества такого лица, в том числе денежных средств на банковских счетах.По вопросам уплаты имущественных налогов можно обратиться на "горячую линию" УФНС России по Республике Крым по номеру: +7 (3652) 66 75 32, +7 (3652) 66 74 99 (перевод на внутренние номера 17-50, 17-48). Кроме того, телефонные номера Инспекций размещены в региональной вкладке управления на сайте ФНС России.Руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев ранее сообщил, что подавляющее большинство крымчан своевременно оплачивают налоги на имущество, транспорт и недвижимость.Читайте также на РИА Новости Крым:Самозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налоговКрымчане в этом году заплатят на 23% больше налогов на имуществоЗачем крымчанам нужно проверить кадастровую стоимость своей недвижимости
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РИА Новости Крым
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налоги, фнс россии по республике крым, новости крыма, крым, общество, транспорт, недвижимость
Крымчане заплатили почти два миллиарда имущественных налогов

Жители Крыма заплатили почти два миллиарда имущественных налогов – УФНС

19:47 01.12.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрием посетителей по вопросам налогообложения с физических лиц
Прием посетителей по вопросам налогообложения с физических лиц - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Крымчане уже заплатили 1,7 млрд рублей имущественных налогов. Об этом сообщает пресс-служба ФНС по Крыму.
В ведомстве напомнили, что плательщиками имущественных налогов являются владельцы транспортных средств и объектов недвижимости. Налоги исчисляются ежегодно за минувший налоговый период и исходя из сведений об объектах, поступающих от Регистрирующих органов.

"В текущем году налоговыми органами Крыма исчислено налогов на 2,4 млрд рублей. На текущую дату уже уплачено 1,7 млрд рублей или 73% от исчисленной суммы налогов, – сказано в сообщении. – Это уже превышает прошлогодние показатели на 260 млн рублей."

В прошлом году собираемость имущественных налогов составила 93%. В этом году она должна превзойти прошлогодние показатели и составить 95%, добавили в ФНС.
В ведомстве обратили внимание физических лиц – плательщиков имущественных налогов, что несвоевременная уплата обязательств влечет начисление пени за каждый календарный день просрочки. Кроме того, налоговый орган вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности за счет имущества такого лица, в том числе денежных средств на банковских счетах.
По вопросам уплаты имущественных налогов можно обратиться на "горячую линию" УФНС России по Республике Крым по номеру: +7 (3652) 66 75 32, +7 (3652) 66 74 99 (перевод на внутренние номера 17-50, 17-48). Кроме того, телефонные номера Инспекций размещены в региональной вкладке управления на сайте ФНС России.
Руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев ранее сообщил, что подавляющее большинство крымчан своевременно оплачивают налоги на имущество, транспорт и недвижимость.
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