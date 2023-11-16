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Крымчане вовремя платят налоги - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Крымчане вовремя платят налоги
Крымчане вовремя платят налоги - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Крымчане вовремя платят налоги
Подавляющее большинство крымчан своевременно оплачивают налоги на имущество, транспорт и недвижимость. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T21:52
2023-11-16T20:51
фнс россии по республике крым
роман наздрачев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Подавляющее большинство крымчан своевременно оплачивают налоги на имущество, транспорт и недвижимость. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.Глава республиканского УФНС выразил благодарность крымчанам, которые своевременно платят налоги. И напомнил, что крайний срок – 1 декабря. С этой даты начнет начисляться пеня.При этом Наздрачев отметил, что в этом году удалось снизить налоговую нагрузку на граждан республики на 100 млн рублей. Это произошло благодаря отмене повышающих коэффициентов на автомобили со стоимостью от 3 до 10 млн рублей."Данная мера позволила автовладельцам сэкономить 26 млн рублей", – уточнил он. Кроме того, по налогу на имущество физических лиц был введен ограниченный коэффициент. Это позволило гражданам сэкономить еще порядка 70 млн рублей.Ранее руководитель УФНС России по Крыму сообщил, что в бюджет Крыма поступило более 41 млрд рублей налога на доходы физлиц и налога на прибыть предприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме предложили по-другому начислять налогиКрымчане в этом году заплатят на 23% больше налогов на имущество
https://crimea.ria.ru/20230831/ponizhennye-stavki-nalogooblozheniya-v-krymu-sokhranyatsya-v-2024-godu-1131050032.html
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фнс россии по республике крым, роман наздрачев, налоги, крым, новости крыма, экономика, финансы
Крымчане вовремя платят налоги

95% крымчан своевременно оплачивают налоги на авто и недвижимость

21:52 16.11.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Подавляющее большинство крымчан своевременно оплачивают налоги на имущество, транспорт и недвижимость. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.

"Граждане Республики Крым являются более добросовестными налогоплательщиками, чем среднестатистический россиянин. Если в 2022 году уровень оплаты имущественных налогов составлял 93%, то в этом году приблизился к 95%", – сказал Наздрачев.

Глава республиканского УФНС выразил благодарность крымчанам, которые своевременно платят налоги. И напомнил, что крайний срок – 1 декабря. С этой даты начнет начисляться пеня.
При этом Наздрачев отметил, что в этом году удалось снизить налоговую нагрузку на граждан республики на 100 млн рублей. Это произошло благодаря отмене повышающих коэффициентов на автомобили со стоимостью от 3 до 10 млн рублей.
"Данная мера позволила автовладельцам сэкономить 26 млн рублей", – уточнил он. Кроме того, по налогу на имущество физических лиц был введен ограниченный коэффициент. Это позволило гражданам сэкономить еще порядка 70 млн рублей.
Ранее руководитель УФНС России по Крыму сообщил, что в бюджет Крыма поступило более 41 млрд рублей налога на доходы физлиц и налога на прибыть предприятий.
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