https://crimea.ria.ru/20231116/krymchane-vovremya-platyat-nalogi-1132833242.html

Крымчане вовремя платят налоги

Крымчане вовремя платят налоги - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Крымчане вовремя платят налоги

Подавляющее большинство крымчан своевременно оплачивают налоги на имущество, транспорт и недвижимость. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T21:52

2023-11-16T21:52

2023-11-16T20:51

фнс россии по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Подавляющее большинство крымчан своевременно оплачивают налоги на имущество, транспорт и недвижимость. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.Глава республиканского УФНС выразил благодарность крымчанам, которые своевременно платят налоги. И напомнил, что крайний срок – 1 декабря. С этой даты начнет начисляться пеня.При этом Наздрачев отметил, что в этом году удалось снизить налоговую нагрузку на граждан республики на 100 млн рублей. Это произошло благодаря отмене повышающих коэффициентов на автомобили со стоимостью от 3 до 10 млн рублей."Данная мера позволила автовладельцам сэкономить 26 млн рублей", – уточнил он. Кроме того, по налогу на имущество физических лиц был введен ограниченный коэффициент. Это позволило гражданам сэкономить еще порядка 70 млн рублей.Ранее руководитель УФНС России по Крыму сообщил, что в бюджет Крыма поступило более 41 млрд рублей налога на доходы физлиц и налога на прибыть предприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме предложили по-другому начислять налогиКрымчане в этом году заплатят на 23% больше налогов на имущество

https://crimea.ria.ru/20230831/ponizhennye-stavki-nalogooblozheniya-v-krymu-sokhranyatsya-v-2024-godu-1131050032.html

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