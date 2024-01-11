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Бухгалтерия со времен Гиреев: в налоговой Крыма открылся музей

Бухгалтерия со времен Гиреев: в налоговой Крыма открылся музей - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Бухгалтерия со времен Гиреев: в налоговой Крыма открылся музей

В УФНС России по Республике Крым открыт музей истории налогов. Наиболее значимыми документами в экспозиции станут финансовые отчеты XVIII-XX веков, а также... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T17:57

2024-01-11T17:57

2024-01-11T17:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В УФНС России по Республике Крым открыт музей истории налогов. Наиболее значимыми документами в экспозиции станут финансовые отчеты XVIII-XX веков, а также эксклюзивные и редкие монеты династии Гиреев и "чешуйки", бывшие в обороте во времена царствования царя Алексея Романова, прозванного "Тишайшим". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уникальность музею придают копии архивных документов XVIII-XX веков. Они были получены из Государственного архива Республики Крым, и большинство из них представляются публике впервые."Это копии документов Экспедиции соляных и винных дел XVIII века, Таврической губернской казенной экспедиции XIX века, Революционного Комитета Крыма XX века", - уточняют в налоговой инспекции.Огромный вклад в создание музея внесли крымские историки, архивариусы и краеведы, отметил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.В инспекции надеются, что музей сыграет положительную роль в развитии налоговой культуры граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Налоги крымчан пополнили бюджет на 2 миллиарда рублейКадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знатьСамозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налогов

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2024

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