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Бухгалтерия со времен Гиреев: в налоговой Крыма открылся музей
Бухгалтерия со времен Гиреев: в налоговой Крыма открылся музей - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Бухгалтерия со времен Гиреев: в налоговой Крыма открылся музей
В УФНС России по Республике Крым открыт музей истории налогов. Наиболее значимыми документами в экспозиции станут финансовые отчеты XVIII-XX веков, а также... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T17:57
2024-01-11T17:57
2024-01-11T17:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В УФНС России по Республике Крым открыт музей истории налогов. Наиболее значимыми документами в экспозиции станут финансовые отчеты XVIII-XX веков, а также эксклюзивные и редкие монеты династии Гиреев и "чешуйки", бывшие в обороте во времена царствования царя Алексея Романова, прозванного "Тишайшим". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уникальность музею придают копии архивных документов XVIII-XX веков. Они были получены из Государственного архива Республики Крым, и большинство из них представляются публике впервые."Это копии документов Экспедиции соляных и винных дел XVIII века, Таврической губернской казенной экспедиции XIX века, Революционного Комитета Крыма XX века", - уточняют в налоговой инспекции.Огромный вклад в создание музея внесли крымские историки, архивариусы и краеведы, отметил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.В инспекции надеются, что музей сыграет положительную роль в развитии налоговой культуры граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Налоги крымчан пополнили бюджет на 2 миллиарда рублейКадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знатьСамозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налогов
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Бухгалтерия со времен Гиреев: в налоговой Крыма открылся музей
Монеты Гиреев и чешуйки царя Алексея "Тишайшего" покажут в новом музее налоговой инспекции
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В УФНС России по Республике Крым открыт музей истории налогов. Наиболее значимыми документами в экспозиции станут финансовые отчеты XVIII-XX веков, а также эксклюзивные и редкие монеты династии Гиреев и "чешуйки", бывшие в обороте во времена царствования царя Алексея Романова, прозванного "Тишайшим". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Представлены предметы крымских ремесел, подлинники ценных бумаг, интересные документы о сборе налогов и взыскании задолженности, эксклюзивные и редкие монеты. К примеру, периода правления династии Гиреев, которые чеканились из серебра, "чешуйки", бывшие в обороте во время правления Алексея Михайловича Романова", - говорится в сообщении.
Уникальность музею придают копии архивных документов XVIII-XX веков. Они были получены из Государственного архива Республики Крым, и большинство из них представляются публике впервые.
"Это копии документов Экспедиции соляных и винных дел XVIII века, Таврической губернской казенной экспедиции XIX века, Революционного Комитета Крыма XX века", - уточняют в налоговой инспекции.
Огромный вклад в создание музея внесли крымские историки, архивариусы и краеведы, отметил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.
"Однако большинство предметов экспозиции предоставили сотрудники крымских налоговых органов. Некоторые из них переняли профессию у отцов и дедов, поделились героическими страницами семейной истории. Так в нашем музее появились личные документы и фотографии фронтовиков – Ивана Петицкого, Николая Зорникова, Василия Лобачева. Каждый из них прошел войну, впоследствии работал в финансовых и налоговых органах. Нашлось место и современности – в музее можно увидеть документы о создании Управления ФНС России по Республике Крым, подлинники газет с публикациями переходных положений налогового законодательства 2014 года", - рассказал он.
В инспекции надеются, что музей сыграет положительную роль в развитии налоговой культуры граждан.
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