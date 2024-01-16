https://crimea.ria.ru/20240116/moshenniki-zarabotali-na-doverchivykh-zhitelyakh-kryma-pochti-23-mln-rubley-1134218078.html

Мошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублей

Мошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Мошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублей

Почти 23 миллиона рублей за неделю отдали крымчане дистанционным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T20:57

2024-01-16T20:57

2024-01-16T20:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Почти 23 миллиона рублей за неделю отдали крымчане дистанционным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.По данным правоохранителей, большинство жителей региона отдали свои сбережения аферистам в надежде на легкий заработок с помощью инвестиций в различные биржи и криптовалюту. Таким образом, граждане лишились почти 17,5 миллионов рублей.Еще 27 человек поверили аферистам после звонков в мессенджеры от якобы сотрудников известных банков Крыма. Им доверчивые граждане перевели более 4 миллионов рублей.Перейдя по неизвестным ссылкам, крымчане потеряли более 1 миллиона рублей.В МВД в очередной раз призвали не верить людям, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов или работниками банковской сферы и сообщают о сиюминутных операциях или транзакциях. Рекомендуют не переходить по неизвестным ссылкам, поступившим через мессенджеры от сторонних источников; не следовать инструкциям неизвестных, которые убеждают в возможности быстро получить "легкие" деньги; не передавать свою банковскую карточку посторонним лицам.В начале января профильное управление МВД России сообщило о новом виде мошенничества. Аферисты с помощью искусственного интеллекта генерируют голосовые обращения владельцев аккаунта и вымогают деньги у его контактов.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обманаОператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенника15-летний "курьер": крымчанина подозревают в помощи телефонным мошенникам

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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