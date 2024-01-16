Рейтинг@Mail.ru
Мошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240116/moshenniki-zarabotali-na-doverchivykh-zhitelyakh-kryma-pochti-23-mln-rubley-1134218078.html
Мошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублей
Мошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Мошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублей
Почти 23 миллиона рублей за неделю отдали крымчане дистанционным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T20:57
2024-01-16T20:57
крым
мошенничество
мвд по республике крым
общество
происшествия
финансы
деньги
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374710_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_65508b3fe7272cd19f4f6ffa9862072d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Почти 23 миллиона рублей за неделю отдали крымчане дистанционным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.По данным правоохранителей, большинство жителей региона отдали свои сбережения аферистам в надежде на легкий заработок с помощью инвестиций в различные биржи и криптовалюту. Таким образом, граждане лишились почти 17,5 миллионов рублей.Еще 27 человек поверили аферистам после звонков в мессенджеры от якобы сотрудников известных банков Крыма. Им доверчивые граждане перевели более 4 миллионов рублей.Перейдя по неизвестным ссылкам, крымчане потеряли более 1 миллиона рублей.В МВД в очередной раз призвали не верить людям, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов или работниками банковской сферы и сообщают о сиюминутных операциях или транзакциях. Рекомендуют не переходить по неизвестным ссылкам, поступившим через мессенджеры от сторонних источников; не следовать инструкциям неизвестных, которые убеждают в возможности быстро получить "легкие" деньги; не передавать свою банковскую карточку посторонним лицам.В начале января профильное управление МВД России сообщило о новом виде мошенничества. Аферисты с помощью искусственного интеллекта генерируют голосовые обращения владельцев аккаунта и вымогают деньги у его контактов.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обманаОператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенника15-летний "курьер": крымчанина подозревают в помощи телефонным мошенникам
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374710_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ef1589c643779e0d4faf0a4e0e5eaa1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мошенничество, мвд по республике крым, общество, происшествия, финансы, деньги, новости крыма
Мошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублей

Почти 23 миллиона рублей похитили у жителей Крыма дистанционные мошенники за неделю

20:57 16.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Почти 23 миллиона рублей за неделю отдали крымчане дистанционным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

"В период с 8 по 14 января в полицию обратились 66 граждан. Все заявители стали жертвами дистанционных мошенников. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила 22 миллиона 930 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, большинство жителей региона отдали свои сбережения аферистам в надежде на легкий заработок с помощью инвестиций в различные биржи и криптовалюту. Таким образом, граждане лишились почти 17,5 миллионов рублей.
Еще 27 человек поверили аферистам после звонков в мессенджеры от якобы сотрудников известных банков Крыма. Им доверчивые граждане перевели более 4 миллионов рублей.
Перейдя по неизвестным ссылкам, крымчане потеряли более 1 миллиона рублей.
В МВД в очередной раз призвали не верить людям, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов или работниками банковской сферы и сообщают о сиюминутных операциях или транзакциях. Рекомендуют не переходить по неизвестным ссылкам, поступившим через мессенджеры от сторонних источников; не следовать инструкциям неизвестных, которые убеждают в возможности быстро получить "легкие" деньги; не передавать свою банковскую карточку посторонним лицам.
В начале января профильное управление МВД России сообщило о новом виде мошенничества. Аферисты с помощью искусственного интеллекта генерируют голосовые обращения владельцев аккаунта и вымогают деньги у его контактов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обмана
Оператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенника
15-летний "курьер": крымчанина подозревают в помощи телефонным мошенникам
 
КрымМошенничествоМВД по Республике КрымОбществоПроисшествияФинансыДеньгиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:51Главные новости Крыма: 16 января
22:19Главное за день: 16 января
21:49Иран нанес ракетный удар по базам террористов в Пакистане - СМИ
21:45Крещенские купания: как получить пользу и не навредить здоровью
21:34В Севастополе откроется новая начальная школа на 450 мест
21:15Служебное расследование проводят в школе Джанкоя
21:11ВСУ продолжают попытки атак на Брянскую областью – что известно
20:57Мошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублей
20:36Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперации
20:19На закупку школьных автобусов в России выделят 10 миллиардов рублей
20:02В Севастополе и пригороде в среду отключат свет - список адресов
19:37Лечат язвы на теле и исцеляют душу: истории дома милосердия в Севастополе
19:19Камнепад накрыл машину в горах: один человек погиб и двое пострадали
19:05Путин высказался о "формуле мира" Зеленского
18:39Путин о ходе СВО: государственность Украины может получить серьезный удар
18:32Поселку под Керчью угрожает подтопление
18:28Русские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на Украине
18:19РНКБ за год удвоил объемы выдачи автокредитов
18:15Путин призвал привлекать ветеранов СВО к работе муниципалитетов
17:59В Ялте после обрушения подпорной стены перекрыта улица
Лента новостейМолния