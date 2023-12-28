https://crimea.ria.ru/20231228/15-letniy-kurer-krymchanina-podozrevayut-v-pomoschi-telefonnym-moshennikam-1133885352.html
15-летний "курьер": крымчанина подозревают в помощи телефонным мошенникам
15-летний "курьер": крымчанина подозревают в помощи телефонным мошенникам - РИА Новости Крым, 28.12.2023
15-летний "курьер": крымчанина подозревают в помощи телефонным мошенникам
Подростка подозревают в пособничестве телефонным мошенникам в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T19:32
2023-12-28T19:32
2023-12-28T19:32
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происшествия
новости
мошенничество
симферополь
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Подростка подозревают в пособничестве телефонным мошенникам в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.По информации полиции, молодой человек подозревается в мошенничестве в отношении двух пожилых жительниц Симферополя.Женщинам 87 и 79 лет на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил им, что их близкие родственники попали в ДТП. Срочно необходимы денежные средства для проведения операции и возмещения ущерба пострадавшим.15-летний парень был задержан сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из УМВД России по г. Симферополю. У него изъяли 30 тысяч рублей, полученных за выполненную "работу" курьера.В полиции сообщают, что подросток поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Симферополю. С ним и его родителями проводятся профилактические беседы.Материалы переданы на рассмотрение в Республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Полицейские устанавливают иных причастных к противоправной деятельности.За предыдущую неделю телефонные мошенники лишили жителей Крыма 10 миллионов рублей. С заявлением в полицию обратились 73 гражданина. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД во вторник, 26 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенникаВ Сбере помогли пенсионеру из Керчи спасти от мошенников 650 тыс. рублейЖители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделю
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крым, происшествия, новости, мошенничество, симферополь, мвд по республике крым
15-летний "курьер": крымчанина подозревают в помощи телефонным мошенникам
15-летний житель Крыма подозревается в помощи телефонным мошенникам
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Подростка подозревают в пособничестве телефонным мошенникам в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"15-летний подросток пояснил, что нашел "подработку" курьером в сети Интернет. Выполняя указания "работодателя", забирал денежные средства по конкретному адресу, после чего перечислял их на указанный банковский счет. За это получал денежное вознаграждение в размере 10% от общей суммы похищенного", - говорится в сообщении.
По информации полиции, молодой человек подозревается в мошенничестве в отношении двух пожилых жительниц Симферополя.
Женщинам 87 и 79 лет на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил им, что их близкие родственники попали в ДТП. Срочно необходимы денежные средства для проведения операции и возмещения ущерба пострадавшим.
"Женщины передали приехавшему курьеру - молодому человеку, все имеющиеся сбережения. Причиненный ущерб составил 300 тысяч рублей", - уточняют в МВД по РК.
15-летний парень был задержан сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из УМВД России по г. Симферополю. У него изъяли 30 тысяч рублей, полученных за выполненную "работу" курьера.
В полиции сообщают, что подросток поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Симферополю. С ним и его родителями проводятся профилактические беседы.
Материалы переданы на рассмотрение в Республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Полицейские устанавливают иных причастных к противоправной деятельности.
За предыдущую неделю телефонные мошенники лишили
жителей Крыма 10 миллионов рублей. С заявлением в полицию обратились 73 гражданина. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД во вторник, 26 декабря.
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