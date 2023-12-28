Рейтинг@Mail.ru
15-летний "курьер": крымчанина подозревают в помощи телефонным мошенникам - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231228/15-letniy-kurer-krymchanina-podozrevayut-v-pomoschi-telefonnym-moshennikam-1133885352.html
15-летний "курьер": крымчанина подозревают в помощи телефонным мошенникам
15-летний "курьер": крымчанина подозревают в помощи телефонным мошенникам - РИА Новости Крым, 28.12.2023
15-летний "курьер": крымчанина подозревают в помощи телефонным мошенникам
Подростка подозревают в пособничестве телефонным мошенникам в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T19:32
2023-12-28T19:32
крым
происшествия
новости
мошенничество
симферополь
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111411/84/1114118491_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_4d6a19c60d28d780ba2ba85a600ce3f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Подростка подозревают в пособничестве телефонным мошенникам в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.По информации полиции, молодой человек подозревается в мошенничестве в отношении двух пожилых жительниц Симферополя.Женщинам 87 и 79 лет на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил им, что их близкие родственники попали в ДТП. Срочно необходимы денежные средства для проведения операции и возмещения ущерба пострадавшим.15-летний парень был задержан сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из УМВД России по г. Симферополю. У него изъяли 30 тысяч рублей, полученных за выполненную "работу" курьера.В полиции сообщают, что подросток поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Симферополю. С ним и его родителями проводятся профилактические беседы.Материалы переданы на рассмотрение в Республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Полицейские устанавливают иных причастных к противоправной деятельности.За предыдущую неделю телефонные мошенники лишили жителей Крыма 10 миллионов рублей. С заявлением в полицию обратились 73 гражданина. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД во вторник, 26 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенникаВ Сбере помогли пенсионеру из Керчи спасти от мошенников 650 тыс. рублейЖители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделю
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111411/84/1114118491_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_201e920b4a2e441b7e7be6881686852e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, происшествия, новости, мошенничество, симферополь, мвд по республике крым
15-летний "курьер": крымчанина подозревают в помощи телефонным мошенникам

15-летний житель Крыма подозревается в помощи телефонным мошенникам

19:32 28.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон в руках мужчины. Архивное фото
Смартфон в руках мужчины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Подростка подозревают в пособничестве телефонным мошенникам в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"15-летний подросток пояснил, что нашел "подработку" курьером в сети Интернет. Выполняя указания "работодателя", забирал денежные средства по конкретному адресу, после чего перечислял их на указанный банковский счет. За это получал денежное вознаграждение в размере 10% от общей суммы похищенного", - говорится в сообщении.
По информации полиции, молодой человек подозревается в мошенничестве в отношении двух пожилых жительниц Симферополя.
Женщинам 87 и 79 лет на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил им, что их близкие родственники попали в ДТП. Срочно необходимы денежные средства для проведения операции и возмещения ущерба пострадавшим.
"Женщины передали приехавшему курьеру - молодому человеку, все имеющиеся сбережения. Причиненный ущерб составил 300 тысяч рублей", - уточняют в МВД по РК.
15-летний парень был задержан сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из УМВД России по г. Симферополю. У него изъяли 30 тысяч рублей, полученных за выполненную "работу" курьера.
В полиции сообщают, что подросток поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Симферополю. С ним и его родителями проводятся профилактические беседы.
Материалы переданы на рассмотрение в Республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Полицейские устанавливают иных причастных к противоправной деятельности.
За предыдущую неделю телефонные мошенники лишили жителей Крыма 10 миллионов рублей. С заявлением в полицию обратились 73 гражданина. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД во вторник, 26 декабря.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенника
В Сбере помогли пенсионеру из Керчи спасти от мошенников 650 тыс. рублей
Жители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделю
 
КрымПроисшествияНовостиМошенничествоСимферопольМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:17Набережную Терешковой в Евпатории введут в эксплуатацию в январе
20:12Четыре сельхозпредприятия в Крыму незаконно выкачивали воду из рек
19:45Рубль укрепляется к доллару и евро – данные торгов
19:3215-летний "курьер": крымчанина подозревают в помощи телефонным мошенникам
19:02Подношение дракону: три блюда китайской кухни для новогоднего стола 2024
18:48Брянская область под обстрелом ВСУ – ранена женщина
18:27В Крыму на праздники нарядов ГИБДД станет на четверть больше
18:05Издевался над пленными: осужден боевик ВСУ
17:55Как в Феодосии сообщить об ущербе в результате атаки ВСУ
17:36Развожаев: судьбу штаба ЧФ в Севастополе определяет Минобороны
17:23В Воронежской области обстреляли машину директора птицефабрики
17:12Большая Крымская тропа: завершено благоустройство четырех маршрутов
16:58Как будут работать пригородные ж/д-кассы Крыма в новогодние праздники
16:58Зарплаты учителей в регионах поднимут до среднероссийских
16:45Шторм века нанес Севастополю ущерб на 6 миллиардов – Развожаев
16:26В Крыму национализировали около 200 предприятий украинских олигархов
16:16Представлялись риэлторами: члены ОПГ в Симферополе присвоили 30 миллионов
15:53Сколько туристов посетят Севастополь в новогодние праздники
15:37Число заболевших в поезде Москва – Симферополь детей выросло
15:29Власти Крыма оценили ущерб после атаки ВСУ на Феодосию
Лента новостейМолния