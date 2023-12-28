https://crimea.ria.ru/20231228/15-letniy-kurer-krymchanina-podozrevayut-v-pomoschi-telefonnym-moshennikam-1133885352.html

15-летний "курьер": крымчанина подозревают в помощи телефонным мошенникам

15-летний "курьер": крымчанина подозревают в помощи телефонным мошенникам - РИА Новости Крым, 28.12.2023

15-летний "курьер": крымчанина подозревают в помощи телефонным мошенникам

Подростка подозревают в пособничестве телефонным мошенникам в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T19:32

2023-12-28T19:32

2023-12-28T19:32

крым

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мошенничество

симферополь

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Подростка подозревают в пособничестве телефонным мошенникам в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.По информации полиции, молодой человек подозревается в мошенничестве в отношении двух пожилых жительниц Симферополя.Женщинам 87 и 79 лет на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил им, что их близкие родственники попали в ДТП. Срочно необходимы денежные средства для проведения операции и возмещения ущерба пострадавшим.15-летний парень был задержан сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из УМВД России по г. Симферополю. У него изъяли 30 тысяч рублей, полученных за выполненную "работу" курьера.В полиции сообщают, что подросток поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Симферополю. С ним и его родителями проводятся профилактические беседы.Материалы переданы на рассмотрение в Республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Полицейские устанавливают иных причастных к противоправной деятельности.За предыдущую неделю телефонные мошенники лишили жителей Крыма 10 миллионов рублей. С заявлением в полицию обратились 73 гражданина. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД во вторник, 26 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенникаВ Сбере помогли пенсионеру из Керчи спасти от мошенников 650 тыс. рублейЖители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделю

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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