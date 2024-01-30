https://crimea.ria.ru/20240130/ukrali-milliard-bande-moshennikov-vynesli-prigovor-na-kubani--1134565275.html
Украли миллиард: банде мошенников вынесли приговор на Кубани
Украли миллиард: банде мошенников вынесли приговор на Кубани - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Украли миллиард: банде мошенников вынесли приговор на Кубани
В Краснодарском крае осудили организаторов финансовой пирамиды, укравших у доверчивых граждан более миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T16:37
2024-01-30T16:37
2024-01-30T16:39
краснодарский край
кубань
мошенничество
финансовая пирамида
закон и право
прокуратура краснодарского края
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае осудили организаторов финансовой пирамиды, укравших у доверчивых граждан более миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.По данным ведомства, преступная группа из 12 человек, организованная жителем Новороссийска, действовала с января 2011 по июль 2015 года на территории Краснодарского края, Республики Адыгея и Ростовской области.Организаторы финансовой пирамиды признаны виновными в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. Судом им назначены сроки лишения свободы от 3 до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании 800 млн рублей в счет частичного возмещения причиненного ущерба. Имущество осужденных арестовано.Читайте также на РИА Новости Крым:Жертвы финансовых пирамид: почему люди поддаются обмануПисьма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничестваТурция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублей
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краснодарский край, кубань, мошенничество, финансовая пирамида, закон и право, прокуратура краснодарского края, новости
Украли миллиард: банде мошенников вынесли приговор на Кубани
На Кубани вынесли приговор банде мошенников по делу о хищении более 1 млрд рублей
16:37 30.01.2024 (обновлено: 16:39 30.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае осудили организаторов финансовой пирамиды, укравших у доверчивых граждан более миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным ведомства, преступная группа из 12 человек, организованная жителем Новороссийска, действовала с января 2011 по июль 2015 года на территории Краснодарского края, Республики Адыгея и Ростовской области.
Созданное ими "Управляющая компания "Агентство краткосрочных инвестиций" привлекала деньги по договорам займа, а под видом процентов выплачивала клиентам средства вновь привлеченных граждан. Таким образом более 1,2 тыс. человек лишились 1,1 млрд рублей, рассказали в прокуратуре.
Организаторы финансовой пирамиды признаны виновными в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. Судом им назначены сроки лишения свободы от 3 до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании 800 млн рублей в счет частичного возмещения причиненного ущерба. Имущество осужденных арестовано.
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