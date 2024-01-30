https://crimea.ria.ru/20240130/ukrali-milliard-bande-moshennikov-vynesli-prigovor-na-kubani--1134565275.html

Украли миллиард: банде мошенников вынесли приговор на Кубани

Украли миллиард: банде мошенников вынесли приговор на Кубани - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Украли миллиард: банде мошенников вынесли приговор на Кубани

В Краснодарском крае осудили организаторов финансовой пирамиды, укравших у доверчивых граждан более миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T16:37

2024-01-30T16:37

2024-01-30T16:39

краснодарский край

кубань

мошенничество

финансовая пирамида

закон и право

прокуратура краснодарского края

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае осудили организаторов финансовой пирамиды, укравших у доверчивых граждан более миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.По данным ведомства, преступная группа из 12 человек, организованная жителем Новороссийска, действовала с января 2011 по июль 2015 года на территории Краснодарского края, Республики Адыгея и Ростовской области.Организаторы финансовой пирамиды признаны виновными в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. Судом им назначены сроки лишения свободы от 3 до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании 800 млн рублей в счет частичного возмещения причиненного ущерба. Имущество осужденных арестовано.Читайте также на РИА Новости Крым:Жертвы финансовых пирамид: почему люди поддаются обмануПисьма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничестваТурция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублей

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кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, мошенничество, финансовая пирамида, закон и право, прокуратура краснодарского края, новости