https://crimea.ria.ru/20231216/zhertvy-finansovykh-piramid-pochemu-lyudi-poddayutsya-obmanu-1133584131.html

Жертвы финансовых пирамид: почему люди поддаются обману

Жертвы финансовых пирамид: почему люди поддаются обману - РИА Новости Крым, 16.12.2023

Жертвы финансовых пирамид: почему люди поддаются обману

Рост числа финансовых пирамид обусловлен стремлением людей к легкому заработку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил член наблюдательного совета... РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T07:35

2023-12-16T07:35

2023-12-16T07:35

финансы

радио "спутник в крыму"

финансовая пирамида

банк россии

мнения

общество

александр разуваев

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Рост числа финансовых пирамид обусловлен стремлением людей к легкому заработку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.Эксперт отметил, что в интернете достаточно много рекламы быстрого заработка."Рост числа финансовых пирамид связан со стремлением людей к легкому заработку. Еще в период пандемии население активно ушло в онлайн. Там много рекламы. Если обещают 100% месяц, люди на это "ведутся", некоторые понимают, что это может быть обман. Но жажда денег – она старшая", – сказал Разуваев.Кроме того, люди часто не разбираются в активах, в которые им предлагают вложить средства. В частности – криптовалюта, добавил он.Эксперт привел пример женщины, которая решила через Telegram поменять рубли на доллары по выгодному курсу. И в результате потеряла 35 млн рублей. Поэтому основная причина, по которым люди становятся жертвами финансовых пирамид и других схем – это жадность и отсутствие критического мышления, отметил он.Эксперт отметил, что характерной чертой пирамиды является то, что не всегда понятно, за счет каких механизмов инвестор получит доход.По данным Центробанка, за первые шесть месяцев 2023 года в России было выявлено 1139 субъектов с признаками финансовой пирамиды, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Почти 60% подобных проектов принимали взносы в криптовалюте.В втором квартале 2023 года количество пирамид по сравнению с I кварталом увеличилось в 1,7 раза. Основной рост пришелся на краткосрочные псевдоинвестиционные интернет-проекты, в том числе в социальных сетях и мессенджерах.Признаки финансовых пирамид При этом в ЦБ оговаривают, что наличие этих признаков не является достаточным основанием для безошибочного вывода об отнесении той или иной организации к финансовой пирамиде.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое ялтинцев обманули 65 человек – ущерб 88 млн рублейОрганизаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублейИнженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчан

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финансы, финансовая пирамида, банк россии, мнения, общество, александр разуваев, экономика