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Двое ялтинцев обманули 65 человек – ущерб 88 млн рублей
Двое ялтинцев обманули 65 человек – ущерб 88 млн рублей - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Двое ялтинцев обманули 65 человек – ущерб 88 млн рублей
Ялтинская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двоих жителей региона, обвиняемых в хищении у граждан более 88 млн рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T10:16
2023-04-11T10:16
2023-04-11T10:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Ялтинская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двоих жителей региона, обвиняемых в хищении у граждан более 88 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По версии следствия, обвиняемые под видом работников одного из жилищно-строительных кооперативов в течение четырех лет заключали договоры о вступлении в организацию. От людей они получали деньги в качестве взносов на проведение очередных этапов строительства домов, однако выполнять свои обязательства не собирались.Было возбуждено и расследовано уголовное дело, на имущество обвиняемых наложен арест. Материалы переданы в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.Как сообщалось, трое жителей Ялты предстанут перед судом за обман 78 граждан при долевом строительстве многоквартирных домов. Злоумышленники, действуя от имени жилищно-строительного кооператива, похитили у участников долевого строительства домов свыше 24 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартирОрганизаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, происшествия, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, мошенничество, строительство, общество
Двое ялтинцев обманули 65 человек – ущерб 88 млн рублей
Прокуратура Крыма: двое ялтинцев обманули 65 человек и похитили у них 88 млн рублей