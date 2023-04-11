https://crimea.ria.ru/20230411/dvoe-yaltintsev-obmanuli-65-chelovek--uscherb-88-mln-rubley-1128107933.html

Двое ялтинцев обманули 65 человек – ущерб 88 млн рублей

Двое ялтинцев обманули 65 человек – ущерб 88 млн рублей - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Двое ялтинцев обманули 65 человек – ущерб 88 млн рублей

Ялтинская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двоих жителей региона, обвиняемых в хищении у граждан более 88 млн рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T10:16

2023-04-11T10:16

2023-04-11T10:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Ялтинская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двоих жителей региона, обвиняемых в хищении у граждан более 88 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По версии следствия, обвиняемые под видом работников одного из жилищно-строительных кооперативов в течение четырех лет заключали договоры о вступлении в организацию. От людей они получали деньги в качестве взносов на проведение очередных этапов строительства домов, однако выполнять свои обязательства не собирались.Было возбуждено и расследовано уголовное дело, на имущество обвиняемых наложен арест. Материалы переданы в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.Как сообщалось, трое жителей Ялты предстанут перед судом за обман 78 граждан при долевом строительстве многоквартирных домов. Злоумышленники, действуя от имени жилищно-строительного кооператива, похитили у участников долевого строительства домов свыше 24 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартирОрганизаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублей

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, происшествия, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, мошенничество, строительство, общество