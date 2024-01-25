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Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублей
Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублей
Подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере россиянин депортирован из Турции и задержан в московском аэропорту Внуково. Об этом в четверг сообщила... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T17:17
2024-01-25T17:20
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турция
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
мошенничество
закон и право
ирина волк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере россиянин депортирован из Турции и задержан в московском аэропорту Внуково. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Сегодня в Москве на территории аэропорта Внуково им. А.Н. Туполева сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и Линейного отдела МВД России в аэропорту был задержан депортированный из Турецкой Республики россиянин", - цитирует Волк Telegram-канал МВД России. Отмечается, что мужчина находился в международном розыске по подозрении в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и легализации криминальных доходов.По данным Волк, обвиняемый пытался оспорить решение турецких властей о депортации, однако получил отказ.Читайте также на РИА Новости Крым:Умные деньги: как определить нелегальных кредиторов и обезопасить финансыМошенники под видом застройщиков "заработали" 97 млн в СевастополеВ Симферополе осудили участников ОПГ за хищение денег у пенсионеров
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РИА Новости Крым
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москва, турция, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, мошенничество, закон и право, ирина волк, новости
Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублей

Турция депортировала в Москву подозреваемого в мошенничестве на 272 млн рублей россиянина

17:17 25.01.2024 (обновлено: 17:20 25.01.2024)
 
© МВД РоссииТурция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллионов рублей
Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллионов рублей
© МВД России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере россиянин депортирован из Турции и задержан в московском аэропорту Внуково. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в Москве на территории аэропорта Внуково им. А.Н. Туполева сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и Линейного отдела МВД России в аэропорту был задержан депортированный из Турецкой Республики россиянин", - цитирует Волк Telegram-канал МВД России.
Отмечается, что мужчина находился в международном розыске по подозрении в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и легализации криминальных доходов.
"По версии следствия, злоумышленник в сговоре с другими соучастниками с использованием служебного положения совершил хищение денежных средств ПАО "Россети". Бюджету Российской Федерации был причинен ущерб на сумму более 272 млн рублей. Похищенные деньги с помощью фиктивных финансовых операций были легализованы. В ноябре 2021 года он скрылся за границей и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола", - уточняется в сообщении.
По данным Волк, обвиняемый пытался оспорить решение турецких властей о депортации, однако получил отказ.
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МоскваТурцияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ПроисшествияМошенничествоЗакон и правоИрина ВолкНовости
 
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