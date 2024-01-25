https://crimea.ria.ru/20240125/turtsiya-vydala-rossii-obvinyaemogo-v-moshennichestve-na-272-millionov-rubley-1134459197.html
Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублей
Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублей
Подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере россиянин депортирован из Турции и задержан в московском аэропорту Внуково. Об этом в четверг сообщила... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T17:17
2024-01-25T17:17
2024-01-25T17:20
москва
турция
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
мошенничество
закон и право
ирина волк
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134459074_0:0:1636:921_1920x0_80_0_0_89d8d8f782de56de3507faa9f4a19610.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере россиянин депортирован из Турции и задержан в московском аэропорту Внуково. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Сегодня в Москве на территории аэропорта Внуково им. А.Н. Туполева сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и Линейного отдела МВД России в аэропорту был задержан депортированный из Турецкой Республики россиянин", - цитирует Волк Telegram-канал МВД России. Отмечается, что мужчина находился в международном розыске по подозрении в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и легализации криминальных доходов.По данным Волк, обвиняемый пытался оспорить решение турецких властей о депортации, однако получил отказ.Читайте также на РИА Новости Крым:Умные деньги: как определить нелегальных кредиторов и обезопасить финансыМошенники под видом застройщиков "заработали" 97 млн в СевастополеВ Симферополе осудили участников ОПГ за хищение денег у пенсионеров
москва
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134459074_238:0:1478:930_1920x0_80_0_0_7807f1b2bcd32899e7283c219f83e333.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, турция, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, мошенничество, закон и право, ирина волк, новости
Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублей
Турция депортировала в Москву подозреваемого в мошенничестве на 272 млн рублей россиянина
17:17 25.01.2024 (обновлено: 17:20 25.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере россиянин депортирован из Турции и задержан в московском аэропорту Внуково. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в Москве на территории аэропорта Внуково им. А.Н. Туполева сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и Линейного отдела МВД России в аэропорту был задержан депортированный из Турецкой Республики россиянин", - цитирует Волк Telegram-канал МВД России.
Отмечается, что мужчина находился в международном розыске по подозрении в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и легализации криминальных доходов.
"По версии следствия, злоумышленник в сговоре с другими соучастниками с использованием служебного положения совершил хищение денежных средств ПАО "Россети". Бюджету Российской Федерации был причинен ущерб на сумму более 272 млн рублей. Похищенные деньги с помощью фиктивных финансовых операций были легализованы. В ноябре 2021 года он скрылся за границей и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола", - уточняется в сообщении.
По данным Волк, обвиняемый пытался оспорить решение турецких властей о депортации, однако получил отказ.
Читайте также на РИА Новости Крым: