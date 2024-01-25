https://crimea.ria.ru/20240125/turtsiya-vydala-rossii-obvinyaemogo-v-moshennichestve-na-272-millionov-rubley-1134459197.html

Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублей

Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублей

Подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере россиянин депортирован из Турции и задержан в московском аэропорту Внуково. Об этом в четверг сообщила... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T17:17

2024-01-25T17:17

2024-01-25T17:20

москва

турция

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

происшествия

мошенничество

закон и право

ирина волк

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере россиянин депортирован из Турции и задержан в московском аэропорту Внуково. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Сегодня в Москве на территории аэропорта Внуково им. А.Н. Туполева сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и Линейного отдела МВД России в аэропорту был задержан депортированный из Турецкой Республики россиянин", - цитирует Волк Telegram-канал МВД России. Отмечается, что мужчина находился в международном розыске по подозрении в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и легализации криминальных доходов.По данным Волк, обвиняемый пытался оспорить решение турецких властей о депортации, однако получил отказ.Читайте также на РИА Новости Крым:Умные деньги: как определить нелегальных кредиторов и обезопасить финансыМошенники под видом застройщиков "заработали" 97 млн в СевастополеВ Симферополе осудили участников ОПГ за хищение денег у пенсионеров

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, турция, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, мошенничество, закон и право, ирина волк, новости