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В Симферополе осудили участников ОПГ за хищение денег у пенсионеров - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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В Симферополе осудили участников ОПГ за хищение денег у пенсионеров
В Симферополе осудили участников ОПГ за хищение денег у пенсионеров - РИА Новости Крым, 12.12.2023
В Симферополе осудили участников ОПГ за хищение денег у пенсионеров
В Симферополе членов организованной группы отправили в колонию за хищение у пенсионеров более 2,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T11:57
2023-12-12T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе членов организованной группы отправили в колонию за хищение у пенсионеров более 2,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Таким образом члены ОПГ обманули пятерых граждан. Их незаконные действия были пресечены сотрудниками органов внутренних дел. По итогам рассмотрения материалов дела суд признал злоумышленников виновными и приговорил их к двум, трем и трем с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.Расследование уголовного дела в отношении других членов преступной группы продолжается.Как сообщалось, за прошедшую неделю доверчивые крымчане отдали дистанционным мошенникам 19,5 миллионов рублей, жертвами аферистов стали 57 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 20 миллионов рублей крымчане отдали мошенникам за неделюНовогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"Третий не лишний: мошенники внедряют новую схему на торговых площадках
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, мвд по республике крым, мошенничество, приговор, общество, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма
В Симферополе осудили участников ОПГ за хищение денег у пенсионеров

В Симферополе члены ОПГ отправлены в колонию за хищение у пенсионеров 2,7 млн рублей

11:57 12.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе членов организованной группы отправили в колонию за хищение у пенсионеров более 2,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
"Установлено, что участники организованной группы звонили гражданам, представлялись следователями и вводили их в заблуждение, сообщая ложные сведения о том, что их родственники попали в ДТП и для освобождения их от уголовной ответственности необходимо заплатить деньги. Подсудимые встречались с пенсионерами, которые передавали им свои сбережения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Таким образом члены ОПГ обманули пятерых граждан. Их незаконные действия были пресечены сотрудниками органов внутренних дел. По итогам рассмотрения материалов дела суд признал злоумышленников виновными и приговорил их к двум, трем и трем с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
Расследование уголовного дела в отношении других членов преступной группы продолжается.
Как сообщалось, за прошедшую неделю доверчивые крымчане отдали дистанционным мошенникам 19,5 миллионов рублей, жертвами аферистов стали 57 человек.
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