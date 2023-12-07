https://crimea.ria.ru/20231207/novogodnyaya-skhema-moshenniki-pridumali-obman-s-kremlevskoy-elkoy-1133345294.html
Новогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"
Новогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой" - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Новогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"
Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян, которая набирает обороты в преддверии новогодних праздников, сообщает в среду официальный... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T06:04
2023-12-07T06:04
2023-12-07T06:04
новый год
мошенничество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян, которая набирает обороты в преддверии новогодних праздников, сообщает в среду официальный Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.По данным ведомства, россиянам массово рассылают сообщения в мессенджерах с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты известных исполнителей или на большие праздничные мероприятия, в том числе на "Кремлевскую елку".В этой связи правоохранители настоятельно рекомендуют отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить личные данные и платежную информацию.Ранее официальные источники в правоохранительных органах предупреждали о самых распространенных новогодних мошеннических схемах. В частности, мошенники активно пользуются схемами с созданием сайтов по продаже и доставке новогодних подарков.Читайте также на РИА Новости Крым:Третий не лишний: мошенники внедряют новую схему на торговых площадкахНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойМошенники переключились на детей: схемы обмана и способы защиты
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год, мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
Новогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"
Аферисты рассылают россиянам приглашения на "Кремлевскую елку" – полиция