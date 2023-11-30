https://crimea.ria.ru/20231130/skhemy-novogodnikh-moshennichestv-kak-ne-popastsya-na-udochku-zloumyshlennikov-1133182120.html

Схемы новогодних мошенничеств: как не попасться на удочку злоумышленников

Схемы новогодних мошенничеств: как не попасться на удочку злоумышленников - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Схемы новогодних мошенничеств: как не попасться на удочку злоумышленников

Декабрь и январь – сезон корпоративов и новогодних развлечений. В это время многие активно покупают подарки, приобретают билеты на детские праздники и планируют РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T10:00

2023-11-30T10:00

2023-11-30T10:00

новый год

интернет

мошенничество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125915205_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f232561eef35f5d959f00b85d724aa3f.jpg.webp

Декабрь и январь – сезон корпоративов и новогодних развлечений. В это время многие активно покупают подарки, приобретают билеты на детские праздники и планируют путешествия. Поэтому именно в этот период особенно активизируется деятельность мошенников в сети интернет. Как не попасться на уловки злоумышленников читайте в материале.Новогодние мошенникиКак сообщают официальные источники правоохранительных органов, существует большое количество схем новогоднего обмана населения, поэтому в период предпраздничной суеты особенно важно не терять бдительность.Например, начинается активная рассылка различного спама на электронную почту или в социальных сетях: большинство из этих писем замаскированы под новогодние поздравления. При переходе по ссылкам, содержащимся в таком письме, могут случиться серьезные потери, в том числе денег на электронных и карточных счетах. При открытии письма от мошенников на компьютер загружается вредоносная программа, которая в состоянии распознать даже пароли от онлайн-сервисов банка.Необходимо помнить, что если выплаты и положены некоторым категориям граждан, то они возможны только после предоставления набора документов и оформления заявки на портале Госуслуги или официальном сайте Федеральной налоговой службы, но никак не по ссылке в сомнительном сообщении.Популярной схемой мошенничества также может быть "выигрыш" в новогодней лотерее, где также требуют ввести данные банковской карты по ссылке. И скорее всего такого сайта не существует, это будет портал недействующей фирмы или сайт-двойник. Поэтому никогда не стоит вводить данные банковской карты на сомнительных сайтах и необходимо всегда перепроверять информацию, которая затрагивает финансы.Если есть сомнения, информацию всегда можно проверить напрямую, обратившись в свой банк по телефону.Покупка фейковых билетов и подарковВ преддверии новогодних праздников многие активно приобретают подарки. Покупая их в онлайн-магазинах необходимо быть особо внимательными: мошенники активно пользуются схемами с созданием сайтов по продаже и доставке новогодних подарков.Таким образом можно попасть на уловку интернет-мошенника – фишера. Фишингом называют разновидность мошенничества, при которой проводится массовая рассылка электронных писем от имени якобы популярных брендов, банков. И при нажатии ссылок, содержащихся в сообщениях, мошенники получают доступ к конфиденциальным данным потерпевших.При получении сообщения со ссылкой на как-будто очень выгодное новогоднее предложение важно не торопиться вводить данные своей карты – это может быть фишинговый сайт. Часто аферисты просят внести символическую оплату, чтобы потом получить огромную скидку на товар или услугу. И, конечно, после совершенной оплаты, деньги просто бесследно исчезают.Также в сети есть поддельные сайты отелей и курортов, ведь в период праздников многие отправляются в поездки. В таком случае необходимо убедиться в достоверности портала, а также отказаться от оплаты, если платеж необходимо совершить на карту или интернет-кошелек, а на странице оплаты используется незащищенный протокол http://.Аферисты на маркетплейсахЭксперты отмечают, что для мошеннических схем злоумышленники также облюбовали маркетплейсы – весьма популярные платформы для приобретения новогодних аксессуаров и подарков.В таком случае клиент занимается оформлением заказа обычным способом, но спустя какое-то время получает сообщение с текстом об отмене покупки и возврате денег.Через некоторое время злоумышленник связывается напрямую с покупателем с помощью смс-сообщения или мессенджера.Мошенники сообщают, что на складе данного интернет-магазина этот товар закончился, но он есть в наличии на другой площадке, и предоставляют на нее ссылку. При переходе по этой ссылке покупатель оформляет заказ, но при этом только теряет деньги и не ничего не приобретает.Поэтому важно в случае приобретения товаров на маркетплейсах вести переписку относительно доставки, оплаты и других деталей своего заказа только в чате приложения данного маркетплейса или на официальной почте интернет-магазина.Не нужно общаться с продавцом в мессенджерах, также не стоит переходить на сторонние ссылки, даже если создается впечатление, что продавец действует логично. Еще эксперты советуют хранить сбережения на одной карте, а проводить оплату покупок в интернет-магазинах с помощью другой.

https://crimea.ria.ru/20231126/tretiy-ne-lishniy-moshenniki-vnedryayut-novuyu-skhemu-na-torgovykh-ploschadkakh-1133028444.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, интернет, мошенничество, общество