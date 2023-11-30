https://crimea.ria.ru/20231130/skhemy-novogodnikh-moshennichestv-kak-ne-popastsya-na-udochku-zloumyshlennikov-1133182120.html
Схемы новогодних мошенничеств: как не попасться на удочку злоумышленников
Схемы новогодних мошенничеств: как не попасться на удочку злоумышленников - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Схемы новогодних мошенничеств: как не попасться на удочку злоумышленников
Декабрь и январь – сезон корпоративов и новогодних развлечений. В это время многие активно покупают подарки, приобретают билеты на детские праздники и планируют РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T10:00
2023-11-30T10:00
2023-11-30T10:00
новый год
интернет
мошенничество
общество
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Декабрь и январь – сезон корпоративов и новогодних развлечений. В это время многие активно покупают подарки, приобретают билеты на детские праздники и планируют путешествия. Поэтому именно в этот период особенно активизируется деятельность мошенников в сети интернет. Как не попасться на уловки злоумышленников читайте в материале.Новогодние мошенникиКак сообщают официальные источники правоохранительных органов, существует большое количество схем новогоднего обмана населения, поэтому в период предпраздничной суеты особенно важно не терять бдительность.Например, начинается активная рассылка различного спама на электронную почту или в социальных сетях: большинство из этих писем замаскированы под новогодние поздравления. При переходе по ссылкам, содержащимся в таком письме, могут случиться серьезные потери, в том числе денег на электронных и карточных счетах. При открытии письма от мошенников на компьютер загружается вредоносная программа, которая в состоянии распознать даже пароли от онлайн-сервисов банка.Необходимо помнить, что если выплаты и положены некоторым категориям граждан, то они возможны только после предоставления набора документов и оформления заявки на портале Госуслуги или официальном сайте Федеральной налоговой службы, но никак не по ссылке в сомнительном сообщении.Популярной схемой мошенничества также может быть "выигрыш" в новогодней лотерее, где также требуют ввести данные банковской карты по ссылке. И скорее всего такого сайта не существует, это будет портал недействующей фирмы или сайт-двойник. Поэтому никогда не стоит вводить данные банковской карты на сомнительных сайтах и необходимо всегда перепроверять информацию, которая затрагивает финансы.Если есть сомнения, информацию всегда можно проверить напрямую, обратившись в свой банк по телефону.Покупка фейковых билетов и подарковВ преддверии новогодних праздников многие активно приобретают подарки. Покупая их в онлайн-магазинах необходимо быть особо внимательными: мошенники активно пользуются схемами с созданием сайтов по продаже и доставке новогодних подарков.Таким образом можно попасть на уловку интернет-мошенника – фишера. Фишингом называют разновидность мошенничества, при которой проводится массовая рассылка электронных писем от имени якобы популярных брендов, банков. И при нажатии ссылок, содержащихся в сообщениях, мошенники получают доступ к конфиденциальным данным потерпевших.При получении сообщения со ссылкой на как-будто очень выгодное новогоднее предложение важно не торопиться вводить данные своей карты – это может быть фишинговый сайт. Часто аферисты просят внести символическую оплату, чтобы потом получить огромную скидку на товар или услугу. И, конечно, после совершенной оплаты, деньги просто бесследно исчезают.Также в сети есть поддельные сайты отелей и курортов, ведь в период праздников многие отправляются в поездки. В таком случае необходимо убедиться в достоверности портала, а также отказаться от оплаты, если платеж необходимо совершить на карту или интернет-кошелек, а на странице оплаты используется незащищенный протокол http://.Аферисты на маркетплейсахЭксперты отмечают, что для мошеннических схем злоумышленники также облюбовали маркетплейсы – весьма популярные платформы для приобретения новогодних аксессуаров и подарков.В таком случае клиент занимается оформлением заказа обычным способом, но спустя какое-то время получает сообщение с текстом об отмене покупки и возврате денег.Через некоторое время злоумышленник связывается напрямую с покупателем с помощью смс-сообщения или мессенджера.Мошенники сообщают, что на складе данного интернет-магазина этот товар закончился, но он есть в наличии на другой площадке, и предоставляют на нее ссылку. При переходе по этой ссылке покупатель оформляет заказ, но при этом только теряет деньги и не ничего не приобретает.Поэтому важно в случае приобретения товаров на маркетплейсах вести переписку относительно доставки, оплаты и других деталей своего заказа только в чате приложения данного маркетплейса или на официальной почте интернет-магазина.Не нужно общаться с продавцом в мессенджерах, также не стоит переходить на сторонние ссылки, даже если создается впечатление, что продавец действует логично. Еще эксперты советуют хранить сбережения на одной карте, а проводить оплату покупок в интернет-магазинах с помощью другой.
https://crimea.ria.ru/20231126/tretiy-ne-lishniy-moshenniki-vnedryayut-novuyu-skhemu-na-torgovykh-ploschadkakh-1133028444.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год, интернет, мошенничество, общество
Схемы новогодних мошенничеств: как не попасться на удочку злоумышленников
Схемы новогодних мошенничеств: как не попасться на удочку злоумышленников
Декабрь и январь – сезон корпоративов и новогодних развлечений. В это время многие активно покупают подарки, приобретают билеты на детские праздники и планируют путешествия. Поэтому именно в этот период особенно активизируется деятельность мошенников в сети интернет. Как не попасться на уловки злоумышленников читайте в материале.
Новогодние мошенники
Как сообщают официальные источники правоохранительных органов, существует большое количество схем новогоднего обмана населения, поэтому в период предпраздничной суеты особенно важно не терять бдительность.
Например, начинается активная рассылка различного спама на электронную почту или в социальных сетях: большинство из этих писем замаскированы под новогодние поздравления. При переходе по ссылкам, содержащимся в таком письме, могут случиться серьезные потери, в том числе денег на электронных и карточных счетах. При открытии письма от мошенников на компьютер загружается вредоносная программа, которая в состоянии распознать даже пароли от онлайн-сервисов банка.
Активизируются мошенники в смс-сервисах: они присылают гражданам сообщения о том, что те, например, выиграли в праздничном конкурсе. И для получения призов необходимо только оплатить налог. Также аферисты могут сделать рассылку о том, что в конце года гражданину назначены выплаты от государства – для получения нужно лишь ввести данные своей банковской карты по ссылке.
Необходимо помнить, что если выплаты и положены некоторым категориям граждан, то они возможны только после предоставления набора документов и оформления заявки на портале Госуслуги или официальном сайте Федеральной налоговой службы, но никак не по ссылке в сомнительном сообщении.
Популярной схемой мошенничества также может быть "выигрыш" в новогодней лотерее, где также требуют ввести данные банковской карты по ссылке. И скорее всего такого сайта не существует, это будет портал недействующей фирмы или сайт-двойник. Поэтому никогда не стоит вводить данные банковской карты на сомнительных сайтах и необходимо всегда перепроверять информацию, которая затрагивает финансы.
Если есть сомнения, информацию всегда можно проверить напрямую, обратившись в свой банк по телефону.
Покупка фейковых билетов и подарков
В преддверии новогодних праздников многие активно приобретают подарки. Покупая их в онлайн-магазинах необходимо быть особо внимательными: мошенники активно пользуются схемами с созданием сайтов по продаже и доставке новогодних подарков.
Таким образом можно попасть на уловку интернет-мошенника – фишера. Фишингом называют разновидность мошенничества, при которой проводится массовая рассылка электронных писем от имени якобы популярных брендов, банков. И при нажатии ссылок, содержащихся в сообщениях, мошенники получают доступ к конфиденциальным данным потерпевших.
При получении сообщения со ссылкой на как-будто очень выгодное новогоднее предложение важно не торопиться вводить данные своей карты – это может быть фишинговый сайт. Часто аферисты просят внести символическую оплату, чтобы потом получить огромную скидку на товар или услугу. И, конечно, после совершенной оплаты, деньги просто бесследно исчезают.
Еще одним популярным видом мошенничества является продажа билетов на шоу, детские новогодние елки. Создаются сайты похожие на оригиналы, где размещаются сказочные новогодние персонажи – Снегурочка, Дед Мороз. Также там присутствует программа мероприятия, есть расписание сеансов и возможность покупки билетов онлайн. Поэтому необходимо обращать внимание на подлинность сайта. Покупать билеты нужно только в кассах или на официальных сайтах мест проведения мероприятий.
Также в сети есть поддельные сайты отелей и курортов, ведь в период праздников многие отправляются в поездки. В таком случае необходимо убедиться в достоверности портала, а также отказаться от оплаты, если платеж необходимо совершить на карту или интернет-кошелек, а на странице оплаты используется незащищенный протокол http://.
Аферисты на маркетплейсах
Эксперты отмечают, что для мошеннических схем злоумышленники также облюбовали маркетплейсы – весьма популярные платформы для приобретения новогодних аксессуаров и подарков.
В таком случае клиент занимается оформлением заказа обычным способом, но спустя какое-то время получает сообщение с текстом об отмене покупки и возврате денег.
Через некоторое время злоумышленник связывается напрямую с покупателем с помощью смс-сообщения или мессенджера.
Мошенники сообщают, что на складе данного интернет-магазина этот товар закончился, но он есть в наличии на другой площадке, и предоставляют на нее ссылку. При переходе по этой ссылке покупатель оформляет заказ, но при этом только теряет деньги и не ничего не приобретает.
Поэтому важно в случае приобретения товаров на маркетплейсах вести переписку относительно доставки, оплаты и других деталей своего заказа только в чате приложения данного маркетплейса или на официальной почте интернет-магазина.
Не нужно общаться с продавцом в мессенджерах, также не стоит переходить на сторонние ссылки, даже если создается впечатление, что продавец действует логично. Еще эксперты советуют хранить сбережения на одной карте, а проводить оплату покупок в интернет-магазинах с помощью другой.