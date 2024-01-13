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Умные деньги: как определить нелегальных кредиторов и обезопасить финансы - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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Умные деньги: как определить нелегальных кредиторов и обезопасить финансы
Умные деньги: как определить нелегальных кредиторов и обезопасить финансы - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Умные деньги: как определить нелегальных кредиторов и обезопасить финансы
Ежегодно тысячи россиян становятся жертвами финансовых мошенников. Организаторы финансовых пирамид и нелегальные кредиторы привлекают доверчивых граждан легкими РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T13:01
2024-01-13T13:01
умные деньги
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новости
крым
банк россии
виктория зимненко
мошенничество
совет эксперта
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Ежегодно тысячи россиян становятся жертвами финансовых мошенников. Организаторы финансовых пирамид и нелегальные кредиторы привлекают доверчивых граждан легкими заработками и возможностью быстро взять деньги в долг. В итоге граждане несут существенные финансовые потери.Вовремя распознать финансовую пирамиду и отличить благонадежную финансовую компанию от нелегальной – значит обезопасить свои сбережения. А знание трендов и уловок нелегальных кредиторов – возможность не только сохранить собственные сбережения, но и обезопасить близких людей и пожилых родственников от необдуманных шагов.Как самостоятельно проверить благонадежность финансовой компании, как отличить нелегальных кредиторов, куда обращаться в случае потери средств? Разобраться в этих вопросах в рамках совместного проекта "Умные деньги" регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму и отделения Банка России по республике поможет советник экономический Отделения по Республике Крым Банка России Виктория Зимненко.Эксперт подчеркнула, что по заявлениям Банка России за девять месяцев 2023 года был ограничен доступ почти к 8,4 тыс. сайтов и страниц в соцсетях, которые использовали организаторы псевдоинвестиционных схем и нелегальные кредиторы.Кроме того, за 9 месяцев 2023 года в том числе по результатам рассмотрения материалов, направленных Банком России, включая предыдущие периоды, было возбуждено более 85 дел по уголовным статьям, возбуждено более 425 административных дел по различным статьям КоАП РФ (в том числе порядка 300 дел по статье за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), принято более 950 иных мер реагирования, в том числе внесены представления об устранении нарушений закона, поданы исковые заявления об обязанности изменить наименования, о запрете деятельности и другие.Предыдущие выпуски проекта "Умные деньги":Умные деньги: почему инфляция управляема и при чем здесь ключевая ставкаУмные деньги: Самые распространенные схемы дистанционного мошенничества"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валюты
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умные деньги, видео, экономика, новости, крым, банк россии, виктория зимненко, мошенничество, совет эксперта, безопасность, кредит, видео, международная медиагруппа "россия сегодня"
Умные деньги: как определить нелегальных кредиторов и обезопасить финансы

Как распознать нелегальных кредиторов и обезопасить свои финансы

13:01 13.01.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Ежегодно тысячи россиян становятся жертвами финансовых мошенников. Организаторы финансовых пирамид и нелегальные кредиторы привлекают доверчивых граждан легкими заработками и возможностью быстро взять деньги в долг. В итоге граждане несут существенные финансовые потери.
Вовремя распознать финансовую пирамиду и отличить благонадежную финансовую компанию от нелегальной – значит обезопасить свои сбережения. А знание трендов и уловок нелегальных кредиторов – возможность не только сохранить собственные сбережения, но и обезопасить близких людей и пожилых родственников от необдуманных шагов.
Как самостоятельно проверить благонадежность финансовой компании, как отличить нелегальных кредиторов, куда обращаться в случае потери средств? Разобраться в этих вопросах в рамках совместного проекта "Умные деньги" регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму и отделения Банка России по республике поможет советник экономический Отделения по Республике Крым Банка России Виктория Зимненко.

"По итогам девяти месяцев 2023 года Банк России выявил более четырех тысяч организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности. Это на 15,5% больше, чем за такой же период 2022 года. Более половины из всех выявленных нелегальных и мошеннических схем – финансовые пирамиды, 98% из которых – это интернет-проекты. Остальные – это нелегальные кредиторы и нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг", – сообщила Зимненко.

Эксперт подчеркнула, что по заявлениям Банка России за девять месяцев 2023 года был ограничен доступ почти к 8,4 тыс. сайтов и страниц в соцсетях, которые использовали организаторы псевдоинвестиционных схем и нелегальные кредиторы.
Кроме того, за 9 месяцев 2023 года в том числе по результатам рассмотрения материалов, направленных Банком России, включая предыдущие периоды, было возбуждено более 85 дел по уголовным статьям, возбуждено более 425 административных дел по различным статьям КоАП РФ (в том числе порядка 300 дел по статье за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), принято более 950 иных мер реагирования, в том числе внесены представления об устранении нарушений закона, поданы исковые заявления об обязанности изменить наименования, о запрете деятельности и другие.
Предыдущие выпуски проекта "Умные деньги":
Умные деньги: почему инфляция управляема и при чем здесь ключевая ставка
Умные деньги: Самые распространенные схемы дистанционного мошенничества
"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валюты
 
Умные деньгиВидеоЭкономикаНовостиКрымБанк РоссииВиктория ЗимненкоМошенничествоСовет экспертаБезопасностьКредитМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"
 
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