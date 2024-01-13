https://crimea.ria.ru/20240113/umnye-dengi-kak-opredelit-nelegalnykh-kreditorov-i-obezopasit-finansy-1134161517.html

Умные деньги: как определить нелегальных кредиторов и обезопасить финансы

Умные деньги: как определить нелегальных кредиторов и обезопасить финансы - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Умные деньги: как определить нелегальных кредиторов и обезопасить финансы

Ежегодно тысячи россиян становятся жертвами финансовых мошенников. Организаторы финансовых пирамид и нелегальные кредиторы привлекают доверчивых граждан легкими РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T13:01

2024-01-13T13:01

2024-01-13T13:01

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Ежегодно тысячи россиян становятся жертвами финансовых мошенников. Организаторы финансовых пирамид и нелегальные кредиторы привлекают доверчивых граждан легкими заработками и возможностью быстро взять деньги в долг. В итоге граждане несут существенные финансовые потери.Вовремя распознать финансовую пирамиду и отличить благонадежную финансовую компанию от нелегальной – значит обезопасить свои сбережения. А знание трендов и уловок нелегальных кредиторов – возможность не только сохранить собственные сбережения, но и обезопасить близких людей и пожилых родственников от необдуманных шагов.Как самостоятельно проверить благонадежность финансовой компании, как отличить нелегальных кредиторов, куда обращаться в случае потери средств? Разобраться в этих вопросах в рамках совместного проекта "Умные деньги" регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму и отделения Банка России по республике поможет советник экономический Отделения по Республике Крым Банка России Виктория Зимненко.Эксперт подчеркнула, что по заявлениям Банка России за девять месяцев 2023 года был ограничен доступ почти к 8,4 тыс. сайтов и страниц в соцсетях, которые использовали организаторы псевдоинвестиционных схем и нелегальные кредиторы.Кроме того, за 9 месяцев 2023 года в том числе по результатам рассмотрения материалов, направленных Банком России, включая предыдущие периоды, было возбуждено более 85 дел по уголовным статьям, возбуждено более 425 административных дел по различным статьям КоАП РФ (в том числе порядка 300 дел по статье за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), принято более 950 иных мер реагирования, в том числе внесены представления об устранении нарушений закона, поданы исковые заявления об обязанности изменить наименования, о запрете деятельности и другие.Предыдущие выпуски проекта "Умные деньги":Умные деньги: почему инфляция управляема и при чем здесь ключевая ставкаУмные деньги: Самые распространенные схемы дистанционного мошенничества"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валюты

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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