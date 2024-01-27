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В Крыму стало меньше мошенничеств и угонов – статистика МВД - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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В Крыму стало меньше мошенничеств и угонов – статистика МВД
В Крыму стало меньше мошенничеств и угонов – статистика МВД - РИА Новости Крым, 27.01.2024
В Крыму стало меньше мошенничеств и угонов – статистика МВД
Крымские правоохранители за минувший год раскрыли более 14 тысяч преступлений, при этом их общее число по сравнению с прошлым годом снизилось. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T16:46
2024-01-27T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Крымские правоохранители за минувший год раскрыли более 14 тысяч преступлений, при этом их общее число по сравнению с прошлым годом снизилось. Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на замминистра МВД по Крыму Александра Смаглина.По данным замминистра, раскрываемость преступлений насильственного характера, разбойных нападений, грабежей, угонов и мошенничеств, совершенных с использованием IT-технологий, составила 100%.В Крыму также отмечено снижение числа преступлений в общественных местах – на 13%, в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах – на 18,7%, а также совершенных в состоянии алкогольного опьянения – на 6,7 %, наркотического и токсического на – 33%, сообщала ранее прокуратура республики. Всего, по данным надзорного ведомства, в 2023 году в Крыму зарегистрирована 21 тысяча преступлений. Общереспубликанская раскрываемость составляет 67,2%.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин привлек младшего брата к кражам и угонам и "загремел" на 5 летУгон, кража и поножовщина: в Евпатории осудили рецидивистаВ Крыму снизилось число убийств и грабежей
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В Крыму стало меньше мошенничеств и угонов – статистика МВД

В Крыму за год раскрыли 14 тысяч преступлений – МВД

16:46 27.01.2024
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюШеврон полиция
Шеврон полиция
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Крымские правоохранители за минувший год раскрыли более 14 тысяч преступлений, при этом их общее число по сравнению с прошлым годом снизилось. Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на замминистра МВД по Крыму Александра Смаглина.

"Всего в 2023 году раскрыто 14022 преступления, из них 3256 – тяжких и особо тяжких составов, в том числе преступлений, вызвавших большой общественный резонанс", – сказано в сообщении.

По данным замминистра, раскрываемость преступлений насильственного характера, разбойных нападений, грабежей, угонов и мошенничеств, совершенных с использованием IT-технологий, составила 100%.

"На 10,8% снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 5,5% – количество ДТП, на 8,2% – количество граждан, получивших ранения в ДТП. На 20,1% больше выявлено преступлений экономической и коррупционной направленности", – сообщил Смаглин.

В Крыму также отмечено снижение числа преступлений в общественных местах на 13%, в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах на 18,7%, а также совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 6,7 %, наркотического и токсического на 33%, сообщала ранее прокуратура республики. Всего, по данным надзорного ведомства, в 2023 году в Крыму зарегистрирована 21 тысяча преступлений. Общереспубликанская раскрываемость составляет 67,2%.
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