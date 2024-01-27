https://crimea.ria.ru/20240127/v-krymu-stalo-menshe-moshennichestv-i-ugonov--statistika-mvd-1134503060.html

В Крыму стало меньше мошенничеств и угонов – статистика МВД

В Крыму стало меньше мошенничеств и угонов – статистика МВД - РИА Новости Крым, 27.01.2024

В Крыму стало меньше мошенничеств и угонов – статистика МВД

Крымские правоохранители за минувший год раскрыли более 14 тысяч преступлений, при этом их общее число по сравнению с прошлым годом снизилось. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T16:46

2024-01-27T16:46

2024-01-27T16:30

мвд по республике крым

новости крыма

крым

статистика

александр смаглин

мошенничество

автомобиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126308468_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_fad32ff6838da1c8198259ce4059f70e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Крымские правоохранители за минувший год раскрыли более 14 тысяч преступлений, при этом их общее число по сравнению с прошлым годом снизилось. Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на замминистра МВД по Крыму Александра Смаглина.По данным замминистра, раскрываемость преступлений насильственного характера, разбойных нападений, грабежей, угонов и мошенничеств, совершенных с использованием IT-технологий, составила 100%.В Крыму также отмечено снижение числа преступлений в общественных местах – на 13%, в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах – на 18,7%, а также совершенных в состоянии алкогольного опьянения – на 6,7 %, наркотического и токсического на – 33%, сообщала ранее прокуратура республики. Всего, по данным надзорного ведомства, в 2023 году в Крыму зарегистрирована 21 тысяча преступлений. Общереспубликанская раскрываемость составляет 67,2%.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин привлек младшего брата к кражам и угонам и "загремел" на 5 летУгон, кража и поножовщина: в Евпатории осудили рецидивистаВ Крыму снизилось число убийств и грабежей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, новости крыма, крым, статистика, александр смаглин, мошенничество, автомобиль