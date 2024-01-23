Рейтинг@Mail.ru
В Крыму стало меньше краж, грабежей и разбоев - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240123/v-krymu-stalo-menshe-krazh-grabezhey-i-razboev-1134399543.html
В Крыму стало меньше краж, грабежей и разбоев
В Крыму стало меньше краж, грабежей и разбоев - РИА Новости Крым, 23.01.2024
В Крыму стало меньше краж, грабежей и разбоев
В Крыму за прошлый год зарегистрировали 21 тысячу преступлений, раскрываемость превысила 67%. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T14:02
2024-01-23T14:02
крым
прокуратура республики крым
преступность
кража
разбой
общество
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_22e7b2430d4da6dd63f9e9833f7eb9e3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год зарегистрировали 21 тысячу преступлений, раскрываемость превысила 67%. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.В надзорном ведомстве отметили снижение числа преступлений в общественных местах (-13%), в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах (-18,7%), а также совершенных в состоянии алкогольного (-6,7 %), наркотического и токсического (-33%) опьянения.Также на треть сократилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших.Кроме того, в Крыму на 18% уменьшилось количество зарегистрированных краж, на 15% - грабежей, на 12% - разбоев. Число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, снизилось более чем на четверть.Пор информации прокуратуры, правоохранители за год выявили 2,4 тысячи преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1,3 тысячи фактов их сбыта. Также выявлено более 11 тысяч преступлений против собственности, раскрываемость которых составила 55%.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбойное нападение: жительницу Сакского района изувечили из-за денегВ Крыму домушник вынес из чужого дома часы за полмиллиона и деньгиРецидивист из Крыма вернется в колонию за кражи на 1,3 млн рублей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9ee4a6c0231448e287507e6455ab6c8d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, прокуратура республики крым, преступность, кража, разбой, общество, происшествия, новости крыма
В Крыму стало меньше краж, грабежей и разбоев

В Крыму за год раскрыли две трети из 21 тысячи преступлений – прокуратура

14:02 23.01.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год зарегистрировали 21 тысячу преступлений, раскрываемость превысила 67%. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"В 2023 году в Крыму зарегистрированы 21 тысяча преступлений. Общереспубликанская раскрываемость составляет 67,2 процентов", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве отметили снижение числа преступлений в общественных местах (-13%), в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах (-18,7%), а также совершенных в состоянии алкогольного (-6,7 %), наркотического и токсического (-33%) опьянения.
Также на треть сократилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших.
Кроме того, в Крыму на 18% уменьшилось количество зарегистрированных краж, на 15% - грабежей, на 12% - разбоев. Число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, снизилось более чем на четверть.
Пор информации прокуратуры, правоохранители за год выявили 2,4 тысячи преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1,3 тысячи фактов их сбыта. Также выявлено более 11 тысяч преступлений против собственности, раскрываемость которых составила 55%.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Разбойное нападение: жительницу Сакского района изувечили из-за денег
В Крыму домушник вынес из чужого дома часы за полмиллиона и деньги
Рецидивист из Крыма вернется в колонию за кражи на 1,3 млн рублей
 
КрымПрокуратура Республики КрымПреступностьКражаРазбойОбществоПроисшествияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:19Когда в Евпатории отремонтируют проблемные водоводы
15:09Новый город на Арабатской стрелке – Сальдо рассказал о ходе строительства
14:55Семья из Крыма зажжет огонь семейного очага "Сердце России"
14:41В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников
14:16Крым вошел в топ-5 Национального туристического рейтинга России
14:08Громадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техника
14:02В Крыму стало меньше краж, грабежей и разбоев
13:54РНКБ в 2023 году выдал бизнесу 19 млрд рублей по льготным госпрограммам
13:29В Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин группы в садах и классы в школах
13:21Высокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины
13:12Роспотребнадзор призвал севастопольцев кипятить воду
13:00В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров на Северную
12:52Польша и Литва готовят провокации против Белоруссии – Лукашенко
12:40Почему указ о землях России станет черной меткой для Зеленского
12:26В Севастополе остановили пассажирские катера на Северную
12:04Когда примут решение о трибунале над киевским режимом – ответ МИД РФ
11:32Путин дал многодетным семьям федеральный статус
11:23Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждать
11:14Водохранилища переполнены: на сколько Крыму хватит накопленной воды
11:03Бывшему охраннику детсада в Крыму вынесли приговор за растление детей
Лента новостейМолния