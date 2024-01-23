https://crimea.ria.ru/20240123/v-krymu-stalo-menshe-krazh-grabezhey-i-razboev-1134399543.html
В Крыму стало меньше краж, грабежей и разбоев
В Крыму стало меньше краж, грабежей и разбоев - РИА Новости Крым, 23.01.2024
В Крыму стало меньше краж, грабежей и разбоев
В Крыму за прошлый год зарегистрировали 21 тысячу преступлений, раскрываемость превысила 67%. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T14:02
2024-01-23T14:02
2024-01-23T14:02
крым
прокуратура республики крым
преступность
кража
разбой
общество
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_22e7b2430d4da6dd63f9e9833f7eb9e3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год зарегистрировали 21 тысячу преступлений, раскрываемость превысила 67%. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.В надзорном ведомстве отметили снижение числа преступлений в общественных местах (-13%), в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах (-18,7%), а также совершенных в состоянии алкогольного (-6,7 %), наркотического и токсического (-33%) опьянения.Также на треть сократилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших.Кроме того, в Крыму на 18% уменьшилось количество зарегистрированных краж, на 15% - грабежей, на 12% - разбоев. Число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, снизилось более чем на четверть.Пор информации прокуратуры, правоохранители за год выявили 2,4 тысячи преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1,3 тысячи фактов их сбыта. Также выявлено более 11 тысяч преступлений против собственности, раскрываемость которых составила 55%.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбойное нападение: жительницу Сакского района изувечили из-за денегВ Крыму домушник вынес из чужого дома часы за полмиллиона и деньгиРецидивист из Крыма вернется в колонию за кражи на 1,3 млн рублей
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9ee4a6c0231448e287507e6455ab6c8d.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, прокуратура республики крым, преступность, кража, разбой, общество, происшествия, новости крыма
В Крыму стало меньше краж, грабежей и разбоев
В Крыму за год раскрыли две трети из 21 тысячи преступлений – прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год зарегистрировали 21 тысячу преступлений, раскрываемость превысила 67%. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"В 2023 году в Крыму зарегистрированы 21 тысяча преступлений. Общереспубликанская раскрываемость составляет 67,2 процентов", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве отметили снижение числа преступлений в общественных местах (-13%), в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах (-18,7%), а также совершенных в состоянии алкогольного (-6,7 %), наркотического и токсического (-33%) опьянения.
Также на треть сократилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших.
Кроме того, в Крыму на 18% уменьшилось количество зарегистрированных краж, на 15% - грабежей, на 12% - разбоев. Число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, снизилось более чем на четверть.
Пор информации прокуратуры, правоохранители за год выявили 2,4 тысячи преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1,3 тысячи фактов их сбыта. Также выявлено более 11 тысяч преступлений против собственности, раскрываемость которых составила 55%.
Читайте также на РИА Новости Крым: