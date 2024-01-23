https://crimea.ria.ru/20240123/v-krymu-stalo-menshe-krazh-grabezhey-i-razboev-1134399543.html

В Крыму стало меньше краж, грабежей и разбоев

В Крыму стало меньше краж, грабежей и разбоев - РИА Новости Крым, 23.01.2024

В Крыму стало меньше краж, грабежей и разбоев

В Крыму за прошлый год зарегистрировали 21 тысячу преступлений, раскрываемость превысила 67%. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T14:02

2024-01-23T14:02

2024-01-23T14:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год зарегистрировали 21 тысячу преступлений, раскрываемость превысила 67%. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.В надзорном ведомстве отметили снижение числа преступлений в общественных местах (-13%), в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах (-18,7%), а также совершенных в состоянии алкогольного (-6,7 %), наркотического и токсического (-33%) опьянения.Также на треть сократилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших.Кроме того, в Крыму на 18% уменьшилось количество зарегистрированных краж, на 15% - грабежей, на 12% - разбоев. Число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, снизилось более чем на четверть.Пор информации прокуратуры, правоохранители за год выявили 2,4 тысячи преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1,3 тысячи фактов их сбыта. Также выявлено более 11 тысяч преступлений против собственности, раскрываемость которых составила 55%.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбойное нападение: жительницу Сакского района изувечили из-за денегВ Крыму домушник вынес из чужого дома часы за полмиллиона и деньгиРецидивист из Крыма вернется в колонию за кражи на 1,3 млн рублей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, преступность, кража, разбой, общество, происшествия, новости крыма