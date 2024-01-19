https://crimea.ria.ru/20240119/razboynoe-napadenie-zhitelnitsu-sakskogo-rayona-izuvechili-iz-za-deneg-1134324222.html

Разбойное нападение: жительницу Сакского района изувечили из-за денег

Разбойное нападение: жительницу Сакского района изувечили из-за денег - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Разбойное нападение: жительницу Сакского района изувечили из-за денег

Жителя Сакского района подозревают в разбойном нападении на знакомую. Об этом сообщает МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T15:31

2024-01-19T15:31

2024-01-19T15:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Жителя Сакского района подозревают в разбойном нападении на знакомую. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.По информации полиции, далее подозреваемый забрал у нее документы и золотые украшения. Так как женщина не могла снять с пальца золотое кольцо, мужчина, по ее словам, достал ножницы, чтобы разрезать украшение. Общий ущерб, нанесенный потерпевшей, составил 52 тысячи рублей.Следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска немедленно выехали на место происшествия. Подозреваемый был задержан по горячим следам.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ – "Разбой". Подозреваемому грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.В октябре прошлого года пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю рассказала о предъявлении обвинения 38-летнему севастопольцу в убийстве сожительницы. Во время ссоры мужчина нанес 43-летней женщине несколько ударов руками и ногами по голове, после чего "воздействовал на потерпевшую током, пока последняя не перестала подавать признаки жизни".Читайте также на РИА Новости Крым:22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражиВ Крыму рецидивист насмерть забил ногами сожительницуМедвежья услуга: севастополец прогулял деньги знакомой на ремонт ноутбука

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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