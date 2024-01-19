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Разбойное нападение: жительницу Сакского района изувечили из-за денег
Разбойное нападение: жительницу Сакского района изувечили из-за денег - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Разбойное нападение: жительницу Сакского района изувечили из-за денег
Жителя Сакского района подозревают в разбойном нападении на знакомую. Об этом сообщает МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T15:31
2024-01-19T15:31
2024-01-19T15:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Жителя Сакского района подозревают в разбойном нападении на знакомую. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.По информации полиции, далее подозреваемый забрал у нее документы и золотые украшения. Так как женщина не могла снять с пальца золотое кольцо, мужчина, по ее словам, достал ножницы, чтобы разрезать украшение. Общий ущерб, нанесенный потерпевшей, составил 52 тысячи рублей.Следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска немедленно выехали на место происшествия. Подозреваемый был задержан по горячим следам.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ – "Разбой". Подозреваемому грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.В октябре прошлого года пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю рассказала о предъявлении обвинения 38-летнему севастопольцу в убийстве сожительницы. Во время ссоры мужчина нанес 43-летней женщине несколько ударов руками и ногами по голове, после чего "воздействовал на потерпевшую током, пока последняя не перестала подавать признаки жизни".Читайте также на РИА Новости Крым:22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражиВ Крыму рецидивист насмерть забил ногами сожительницуМедвежья услуга: севастополец прогулял деньги знакомой на ремонт ноутбука
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Разбойное нападение: жительницу Сакского района изувечили из-за денег
Жительница Сакского района Крыма получила увечья из-за денег на покупку спиртного
15:31 19.01.2024 (обновлено: 15:35 19.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Жителя Сакского района подозревают в разбойном нападении на знакомую. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.
"Женщина сообщила, что мужчина пригласил ее к себе на дачу, но после совместного распития алкогольных напитков напал на нее. Требуя деньги на спиртное для продолжения застолья, мужчина нанес ей удар в голову, а затем выстрелил в ногу из пневматической винтовки", – говорится в сообщении.
По информации полиции, далее подозреваемый забрал у нее документы и золотые украшения. Так как женщина не могла снять с пальца золотое кольцо, мужчина, по ее словам, достал ножницы, чтобы разрезать украшение. Общий ущерб, нанесенный потерпевшей, составил 52 тысячи рублей.
Следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска немедленно выехали на место происшествия. Подозреваемый был задержан по горячим следам.
"Им оказался 53-летний житель Сакского района. Сотрудники полиции изъяли орудие преступления – пневматическую винтовку, а также похищенные у женщины документы, золотые украшения и иные вещественные доказательства", – уточняют в МВД по РК.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ – "Разбой". Подозреваемому грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
В октябре прошлого года пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю рассказала
о предъявлении обвинения 38-летнему севастопольцу в убийстве сожительницы. Во время ссоры мужчина нанес 43-летней женщине несколько ударов руками и ногами по голове, после чего "воздействовал на потерпевшую током, пока последняя не перестала подавать признаки жизни".
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