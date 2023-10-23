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Страшное убийство: в Севастополе мужчина до смерти замучил подругу - РИА Новости Крым, 23.10.2023
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Страшное убийство: в Севастополе мужчина до смерти замучил подругу
Страшное убийство: в Севастополе мужчина до смерти замучил подругу - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Страшное убийство: в Севастополе мужчина до смерти замучил подругу
38-летний севастополец пойдет под суд по обвинению в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T10:07
2023-10-23T10:07
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. 38-летний севастополец пойдет под суд по обвинению в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным правоохранителей, избиение, а затем жестокое убийство произошло в марте. Во время ссоры мужчина нанес 43-летней сожительнице несколько ударов руками и ногами по голове, после чего "воздействовал на потерпевшую током, пока последняя не перестала подавать признаки жизни". Однако вина мужчина подтверждена доказательствами и рядом экспертиз. По сообщению пресс-службы прокуратуры Севастополя, на момент задержания обвиняемый был пьян. Как выяснилось, со своей будущей жертвой он познакомился несколько лет назад больнице, где она работала медсестрой."Ранее между обвиняемым и погибшей уже возникали конфликты. В 2021 году в отношении него вынесен обвинительный приговор за незаконное проникновение в квартиру женщины вопреки ее воле, однако в дальнейшем их отношения возобновились", - сообщили в надзорном ведомстве.Материалы дела направлены в суд с обвинительным заключением сразу по трем статьям - об убийстве, краже и угоне. Сейчас злоумышленник заключен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищалась с ножом: в Крыму женщине вынесли приговорДвойное убийство в Ялте: подозреваемого задержали по горячим следам22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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закон и право, прокуратура города севастополя, крымский следком, новости крыма, севастополь, общество
Страшное убийство: в Севастополе мужчина до смерти замучил подругу

СК: житель Севастополя идет под суд за жесткое убийство сожительницы

10:07 23.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Вовк / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости . Алексей Вовк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. 38-летний севастополец пойдет под суд по обвинению в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным правоохранителей, избиение, а затем жестокое убийство произошло в марте. Во время ссоры мужчина нанес 43-летней сожительнице несколько ударов руками и ногами по голове, после чего "воздействовал на потерпевшую током, пока последняя не перестала подавать признаки жизни".

"После совершения убийства злоумышленник расплачивался в магазинах банковской картой погибшей и разъезжал на ее автомобиле. Тело женщины обнаружено спустя десять дней в ванной комнате сотрудниками полиции, которые прибыли по сигналу ее знакомых о безвестном исчезновении гражданки. Сожитель, который все это время провел в квартире с убитой, свою причастность к совершению преступления отрицал", - сообщают в СК.

Однако вина мужчина подтверждена доказательствами и рядом экспертиз. По сообщению пресс-службы прокуратуры Севастополя, на момент задержания обвиняемый был пьян. Как выяснилось, со своей будущей жертвой он познакомился несколько лет назад больнице, где она работала медсестрой.
"Ранее между обвиняемым и погибшей уже возникали конфликты. В 2021 году в отношении него вынесен обвинительный приговор за незаконное проникновение в квартиру женщины вопреки ее воле, однако в дальнейшем их отношения возобновились", - сообщили в надзорном ведомстве.
Материалы дела направлены в суд с обвинительным заключением сразу по трем статьям - об убийстве, краже и угоне. Сейчас злоумышленник заключен под стражу.
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