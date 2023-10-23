https://crimea.ria.ru/20231023/strashnoe-ubiystvo-v-sevastopole-muzhchina-do-smerti-zamuchil-podrugu-1132257233.html

Страшное убийство: в Севастополе мужчина до смерти замучил подругу

Страшное убийство: в Севастополе мужчина до смерти замучил подругу - РИА Новости Крым, 23.10.2023

Страшное убийство: в Севастополе мужчина до смерти замучил подругу

38-летний севастополец пойдет под суд по обвинению в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T10:07

2023-10-23T10:07

2023-10-23T10:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. 38-летний севастополец пойдет под суд по обвинению в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным правоохранителей, избиение, а затем жестокое убийство произошло в марте. Во время ссоры мужчина нанес 43-летней сожительнице несколько ударов руками и ногами по голове, после чего "воздействовал на потерпевшую током, пока последняя не перестала подавать признаки жизни". Однако вина мужчина подтверждена доказательствами и рядом экспертиз. По сообщению пресс-службы прокуратуры Севастополя, на момент задержания обвиняемый был пьян. Как выяснилось, со своей будущей жертвой он познакомился несколько лет назад больнице, где она работала медсестрой."Ранее между обвиняемым и погибшей уже возникали конфликты. В 2021 году в отношении него вынесен обвинительный приговор за незаконное проникновение в квартиру женщины вопреки ее воле, однако в дальнейшем их отношения возобновились", - сообщили в надзорном ведомстве.Материалы дела направлены в суд с обвинительным заключением сразу по трем статьям - об убийстве, краже и угоне. Сейчас злоумышленник заключен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищалась с ножом: в Крыму женщине вынесли приговорДвойное убийство в Ялте: подозреваемого задержали по горячим следам22 удара кирпичом: в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу кражи

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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